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Tradicionalno širenje veša često se završi nagomilanim tkaninama, koje ne samo da se suše u nedogled, već poprimaju i izuzetno neprijatan miris. Međutim, ispostavilo se da vam za rešenje ovog problema nisu potrebne skupe mašine za sušenje niti specijalizovani uređaji. Dovoljno je samo da promenite način na koji prostirete veš.

Metoda "duge" - pametan raspored koji ubrzava sušenje

Japanska metoda, u svetu poznata i kao Rainbow Hanging Method (metoda duginih boja), nije ništa drugo do osmišljena organizacija veša na sušilici (žici). Ključ leži u ređanju odeće po dužini - najduže stvari, poput pantalona ili peškira, idu na krajeve sušilice, dok najkraće idu u sam centar. Rezultat? Vaša sušilica vizuelno podseća na luk (dugu), a dužina odeće se postepeno smanjuje prema sredini.

Ovo nije važno samo zbog estetike - ovakav raspored drastično poboljšava cirkulaciju vazduha. Kada se komadi odeće ne dodiruju i ne stvaraju neprobojnu barijeru, vlaga može mnogo brže da ispari, pa sam proces sušenja teče znatno efikasnije i brže.

Sušilica za veš Foto: Profimedia

Kako da primenite ovu metodu u praksi?

Uvođenje ove tehnike ne zahteva apsolutno nikakvu dodatnu opremu, niti posebne veštine. Dovoljno je samo da se pridržavate nekoliko jednostavnih pravila:

- Najduža odeća ide na ivice: Pantalone, peškiri i dugački duksevi moraju da se nađu na samim krajevima sušilice.

- Stvari srednje dužine idu između: Majice kratkih rukava, košulje i tanji duksevi kače se u centralnom delu.

- Najkraći komadi idu u sam centar: Čarape, donji veš i ostale sitnice idu tačno na sredinu ovog "luka".

- Ostavite razmak između odeće: Komadi veša ne smeju da se dodiruju niti da se preklapaju.

Ovakav raspored ne samo da ubrzava sušenje, već vam pomaže da izbegnete prepunjavanje sušilice - najčešću grešku zbog koje se veš suši satima, pa i danima.

Zašto metoda "duge" deluje - i kada može da zakaže?

Na brzinu sušenja ne utiču samo temperatura ili vlažnost vazduha u prostoriji, već pre svega ventilacija. Što je više prostora između odeće, to vazduh lakše kruži, a vlaga brže nestaje. Metoda "duge" svodi na minimum rizik od stvaranja "mrtvih zona" na vašoj sušilici.

Pravilo prostiranja veša Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Ipak, vredno je napomenuti da nijedan trik na svetu neće uspeti ako u prostoriji vlada previsoka vlažnost, a veš je previše gusto raširen. Krajnji rezultati zavise i od vrste sušilice, količine opranog veša, kao i opštih uslova u vašem domu.

Gde je najbolje držati sušilicu zimi?

Pravilan raspored veša je jedna stvar, ali izbor mesta za sušilicu je podjednako važan. Loše provetrene prostorije direktno podstiču nakupljanje vlage i onog dobro poznatog, neprijatnog mirisa na tek opranim stvarima.

Najbolje je da sušilicu postavite u sobu koja može redovno da se provetrava, a veš nikako ne bi smeo da dodiruje zidove ili nameštaj. Čak i kratko otvaranje prozora može drastično da popravi situaciju.

U izuzetno vlažnim stanovima vredi razmisliti o kupovini aparata za isušivanje vlage. Sa druge strane, apsolutno izbegavajte prekrivanje radijatora mokrim vešom - to ne samo da otežava grejanje prostorije, već može da bude i veoma opasno.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Kako da sušite veš u stanu: