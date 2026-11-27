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Kada bi se u društvu Velimira Bate Živojinovića povela priča o političkim vicevima, Josip Broz Tito je, kako je glumac kasnije pričao, umeo da zatraži da čuje šta narod govori o njemu. Zanimale su ga i šale na sopstveni račun. A jedan od viceva koje je, prema anegdoti koju je zabeležio „Istorijski zabavnik“, i sam rado pričao, počinjao je razgovorom trojice zatvorenika u sovjetskom logoru.

Kako glasi vic o drugu Popovu koji se pripisuje Titu

Velimir Bata Živojinović je ispričao anegdotu o susretima sa Titom, priznavši da je uzimao njegove cigare i upaljače Foto: SANDEN / AFP / Profimedia, Aleksandar Jovanović Cile

Trojica logoraša razgovaraju o tome kako su završili iza rešetaka.

- Ja sam osuđen jer sam hvalio druga Popova - priča prvi.

- A ja sam zaglavio što sam kritikovao druga Popova - žali se drugi.

- A koji je tvoj greh? - pitaju trećeg.

- Ja sam drug Popov - odgovori ovaj.

Josip Broz Tito Foto: United Archives / imago stock&people / Profimedia

Vic je kružio i izvan Jugoslavije. Jedna varijanta, zabeležena u zbirci političkih viceva No Laughing Matter iz 1987. godine, ima isti završetak, ali dodaje dve godine. U njoj je jedan zatvorenik govorio loše o Popovu 1939, a drugi ga je hvalio 1940. U toj verziji datumi su deo poente. Ono što je vlast kažnjavala jedne godine, već sledeće moglo je da bude poželjno.

Novinarka je zbog šale o Titu provela dve i po godine u zatočeništvu

Dok je Tito, po Batinom sećanju, u svom društvu tražio da čuje viceve o sebi, za novinarku „Politike“ Ženi Lebl jedna takva šala imala je ozbiljne posledice. Radilo se o vicu da je Jugoslavija pobedila na međunarodnom takmičenju u uzgoju cveća zahvaljujući beloj ljubičici teškoj sto kilograma. Aluzija na pesmu o Titu bila je jasna. Lebl je uhapšena u aprilu 1949. godine i provela je oko dve i po godine u zatvorima i logorima, među kojima je bio i Goli otok. Svoje iskustvo opisala je u knjizi kojoj je dala naslov „Ljubičica bela: Vic dug dve i po godine“.

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