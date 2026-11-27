Otkrijte koji dan u decembru će biti najlepši za vaš horoskopski znak: Zapišite ovaj datum, stiže sreća
- Astrološka predviđanja kažu da decembar 2026. donosi nove prilike, ostvarenje želja i lepa iznenađenja za sve znakove.
- Svaki horoskopski znak ima svoj poseban datum sreće u mesecu, od 1. do 25. decembra, kada bi trebalo da obrati pažnju na prilike.
Čak i ako vam 2026. godina nije donela sve čemu ste se nadali, još nije kasno za lepa iznenađenja. Prema astrološkim predviđanjima, decembar donosi nove prilike, ostvarenje želja i promene koje bi mnogima mogle da vrate osmeh na lice.
Svaki horoskopski znak imaće svoj poseban datum tokom poslednjeg meseca godine. Dok će jednima sreća pokucati na vrata već početkom decembra, drugi će najlepše trenutke doživeti neposredno pred praznike.
Pronađite svoj horoskopski znak i otkrijte koji datum bi trebalo da zaokružite u kalendaru.
Ovan - 8. decembar
Pred vama je prilika za novi početak. Budite otvoreni za poznanstva i iskustva koja izlaze iz vaše uobičajene rutine.
Bik - 25. decembar
Kraj godine donosi vam dodatno samopouzdanje. Iskoristite ovaj dan da razgovarate o svojim ambicijama i napravite planove za budućnost.
Blizanci - 17. decembar
Mogli biste da pronađete odgovor na pitanje koje vas već dugo muči. Posebno su naglašene mogućnosti za profesionalno usavršavanje.
Rak - 10. decembar
Vaša upornost mogla bi konačno da bude nagrađena. Nemojte se iznenaditi ako vam neko ukaže poverenje i ponudi odgovorniju poslovnu poziciju.
Lav - 12. decembar
Vraća vam se optimizam, a sa njim i hrabrost da napravite promenu. Ostavite razočaranja iza sebe i pružite sebi novu šansu.
Devica - 21. decembar
Zaboravite na obaveze barem na jedan dan. Najveću radost mogli bi da vam donesu ljubav, druženje i mali životni užici.
Vaga - 23. decembar
Pred praznike bi mogla da vas obraduje vest povezana sa poslom. Bićete ponosni na ono što ste postigli tokom prethodnih meseci.
Škorpija - 12. decembar
Prilika koju ste nekada propustili mogla bi ponovo da se pojavi. Ovoga puta sagledajte je iz drugačijeg ugla.
Strelac - 12. decembar
Ne morate da žurite da biste stigli do cilja. Ovaj dan posvetite sebi, svojim željama i razmišljanju o narednoj godini.
Jarac - 1. decembar
Vi ćete među prvima osetiti prazničnu čaroliju. Oslobodite se nepotrebnih briga i napravite mesta za nešto novo.
Vodolija - 4. decembar
Neočekivana promena mogla bi da vam donese poslovne mogućnosti o kojima ranije niste razmišljali. Budite spremni da izađete iz zone komfora.
Ribe - 4. decembar
Decembar za vas počinje u znaku romantike i novih prilika. Mogući su zanimljivi susreti, prijatne vesti i pozivi koji će vam ulepšati svakodnevicu.
Prema horoskopu, poslednji mesec 2026. godine mogao bi da bude pravo malo iznenađenje za sve znakove Zodijaka. Ne zaboravite da sreću ponekad pronalazimo upravo onda kada prestanemo da je tražimo, piše magazin Bella.
(Kurir.rs/Mondo)
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