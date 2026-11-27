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Čak i ako vam 2026. godina nije donela sve čemu ste se nadali, još nije kasno za lepa iznenađenja. Prema astrološkim predviđanjima, decembar donosi nove prilike, ostvarenje želja i promene koje bi mnogima mogle da vrate osmeh na lice.

Svaki horoskopski znak imaće svoj poseban datum tokom poslednjeg meseca godine. Dok će jednima sreća pokucati na vrata već početkom decembra, drugi će najlepše trenutke doživeti neposredno pred praznike.

Pronađite svoj horoskopski znak i otkrijte koji datum bi trebalo da zaokružite u kalendaru.

Ovan - 8. decembar

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pred vama je prilika za novi početak. Budite otvoreni za poznanstva i iskustva koja izlaze iz vaše uobičajene rutine.

Bik - 25. decembar

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Kraj godine donosi vam dodatno samopouzdanje. Iskoristite ovaj dan da razgovarate o svojim ambicijama i napravite planove za budućnost.

Blizanci - 17. decembar

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Mogli biste da pronađete odgovor na pitanje koje vas već dugo muči. Posebno su naglašene mogućnosti za profesionalno usavršavanje.

Rak - 10. decembar

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaša upornost mogla bi konačno da bude nagrađena. Nemojte se iznenaditi ako vam neko ukaže poverenje i ponudi odgovorniju poslovnu poziciju.

Lav - 12. decembar

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vraća vam se optimizam, a sa njim i hrabrost da napravite promenu. Ostavite razočaranja iza sebe i pružite sebi novu šansu.

Devica - 21. decembar

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Zaboravite na obaveze barem na jedan dan. Najveću radost mogli bi da vam donesu ljubav, druženje i mali životni užici.

Vaga - 23. decembar

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Pred praznike bi mogla da vas obraduje vest povezana sa poslom. Bićete ponosni na ono što ste postigli tokom prethodnih meseci.

Škorpija - 12. decembar

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Prilika koju ste nekada propustili mogla bi ponovo da se pojavi. Ovoga puta sagledajte je iz drugačijeg ugla.

Strelac - 12. decembar

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ne morate da žurite da biste stigli do cilja. Ovaj dan posvetite sebi, svojim željama i razmišljanju o narednoj godini.

Jarac - 1. decembar

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vi ćete među prvima osetiti prazničnu čaroliju. Oslobodite se nepotrebnih briga i napravite mesta za nešto novo.

Vodolija - 4. decembar

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Neočekivana promena mogla bi da vam donese poslovne mogućnosti o kojima ranije niste razmišljali. Budite spremni da izađete iz zone komfora.

Ribe - 4. decembar

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Decembar za vas počinje u znaku romantike i novih prilika. Mogući su zanimljivi susreti, prijatne vesti i pozivi koji će vam ulepšati svakodnevicu.

Prema horoskopu, poslednji mesec 2026. godine mogao bi da bude pravo malo iznenađenje za sve znakove Zodijaka. Ne zaboravite da sreću ponekad pronalazimo upravo onda kada prestanemo da je tražimo, piše magazin Bella.

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