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Božićni post počinje u subotu, 28. novembra, i traje sve do Badnjeg dana, 6. januara 2026. godine, a Božić se proslavlja u četvrtak 7. januara 2027. godine. Ovaj period u pravoslavnoj tradiciji pre svega predstavlja vreme unutrašnjeg smirivanja i duhovnog rada na sebi. Iako se u praksi često naglašava šta se sme, a šta ne sme jesti, upućeni podsećaju da post nije dijeta, već pre svega put ka unutrašnjem očiśćenju.

Sveštenik Aleksandar Praščević osvrnuo se na najčešće pogrešne predstave o postu, nastojeći da vernicima približi njegov dublji smisao i suštinu.

10 najčešćih zabluda o Božićnom postu

1. Zabluda: Post se mora držati strogo, tačno po kalendaru

Istina: Post je pre svega duhovna terapija, a svaki ''lek'' treba da bude prilagođen čoveku – njegovom duhovnom, ali i fizičkom stanju. Zato se ne primenjuje isto pravilo na svakoga. Uvek je najbolje posavetovati se sa sveštenikom i uzeti blagoslov pre početka posta.

2. Zabluda: Post je samo dijeta bez mesa i mlečnih proizvoda

Istina: Suština posta nije u gubitku kilograma, odricanju radi zdravlja ili prelasku na vegansku ishranu. Njegov pravi cilj je unutrašnje osnaživanje, bistrenje uma i savladavanje sopstvenih strasti.

Božićni post Foto: Shutterstock

3. Zabluda: Pred pričešće je važno jedino da li si jeo mrsnu hranu

Istina: Promena načina ishrane predstavlja samo jednu dimenziju posta. Telesno uzdržanje ima smisla samo ako vodi ka duhovnom postu – odnosno, ka borbi protiv greha i loših navika.

4. Zabluda: Oni koji rade fizički težak posao ne mogu da poste

Istina: Sveštenik može prilagoditi pravila telesnog posta onome ko obavlja naporan posao, ali se duhovni deo posta – unutrašnji rad, samodisciplina i duhovno napredovanje – ne ukida i ne zavisi od vrste posla kojim se čovek bavi.

5. Zabluda: Post je suvišan u savremenom, užurbanom svetu

Istina: Upravo u vremenu preopterećenom stresom, brigama i stalnom žurbom, post može biti snažan oslonac. Što je čovek izloženiji spoljašnjem pritisku, to mu više koristi duhovno usporavanje koje post donosi.

6. Zabluda: Može se postiti i bez pričešća

Istina: Bez učestvovanja u svetoj tajni pričešća, post lako ostane samo promena ishrane, bez unutrašnjeg rasta i pravog smisla. Pričešće daje postu njegovu puninu.

7. Zabluda: Post je namenjen samo zdravima

Istina: Onaj ko je bolestan može dobiti olakšani oblik telesnog posta. Ali upravo u trenucima bolesti post najdublje deluje na dušu, donoseći utehu i duhovnu snagu.

8. Zabluda: Ako se prekrši post, više nema svrhe nastavljati

Istina: Post je proces, put u kome je pad sastavni deo borbe. Ako se desi greška, najvažnije je da čovek ustane, pokaje se i nastavi dalje. Neuspeh nije kraj puta.

9. Zabluda: Post čini čoveka neraspoloženim i sumornim

Istina: Kada se pravilno drži, post donosi unutrašnji mir, radost i blagostanje. Njegova suština je da osvetli dušu, a ne da je optereti.

10. Zabluda: Bog želi da vernici gladuju

Istina: Gladovanje nije cilj. Bog želi čovekovu radost, veru i ljubav. Post je samo sredstvo koje treba da pomogne čoveku da se približi tim vrednostima.

Božićni post je prilika da se zastane, sabere i okrene unutrašnjem životu. Telesno uzdržanje služi kao podrška duhovnom trezvenju, dok je suštinski fokus na smirivanju misli, produbljivanju vere i jačanju ljubavi prema Bogu i ljudima.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

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