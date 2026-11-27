Sveštenik ukazao na greške koje mnogi prave tokom Božićnog posta koji počinje ove subote
- Božićni post počinje 28. novembra i traje do Badnjeg dana, a u pravoslavnoj tradiciji znači duhovni rad, ne samo promenu ishrane.
- Sveštenik Aleksandar Praščević navodi da post nije dijeta, već put unutrašnjeg smirivanja, borbe protiv strasti i približavanja pričešću.
Božićni post počinje u subotu, 28. novembra, i traje sve do Badnjeg dana, 6. januara 2026. godine, a Božić se proslavlja u četvrtak 7. januara 2027. godine. Ovaj period u pravoslavnoj tradiciji pre svega predstavlja vreme unutrašnjeg smirivanja i duhovnog rada na sebi. Iako se u praksi često naglašava šta se sme, a šta ne sme jesti, upućeni podsećaju da post nije dijeta, već pre svega put ka unutrašnjem očiśćenju.
Sveštenik Aleksandar Praščević osvrnuo se na najčešće pogrešne predstave o postu, nastojeći da vernicima približi njegov dublji smisao i suštinu.
10 najčešćih zabluda o Božićnom postu
1. Zabluda: Post se mora držati strogo, tačno po kalendaru
Istina: Post je pre svega duhovna terapija, a svaki ''lek'' treba da bude prilagođen čoveku – njegovom duhovnom, ali i fizičkom stanju. Zato se ne primenjuje isto pravilo na svakoga. Uvek je najbolje posavetovati se sa sveštenikom i uzeti blagoslov pre početka posta.
2. Zabluda: Post je samo dijeta bez mesa i mlečnih proizvoda
Istina: Suština posta nije u gubitku kilograma, odricanju radi zdravlja ili prelasku na vegansku ishranu. Njegov pravi cilj je unutrašnje osnaživanje, bistrenje uma i savladavanje sopstvenih strasti.
3. Zabluda: Pred pričešće je važno jedino da li si jeo mrsnu hranu
Istina: Promena načina ishrane predstavlja samo jednu dimenziju posta. Telesno uzdržanje ima smisla samo ako vodi ka duhovnom postu – odnosno, ka borbi protiv greha i loših navika.
4. Zabluda: Oni koji rade fizički težak posao ne mogu da poste
Istina: Sveštenik može prilagoditi pravila telesnog posta onome ko obavlja naporan posao, ali se duhovni deo posta – unutrašnji rad, samodisciplina i duhovno napredovanje – ne ukida i ne zavisi od vrste posla kojim se čovek bavi.
5. Zabluda: Post je suvišan u savremenom, užurbanom svetu
Istina: Upravo u vremenu preopterećenom stresom, brigama i stalnom žurbom, post može biti snažan oslonac. Što je čovek izloženiji spoljašnjem pritisku, to mu više koristi duhovno usporavanje koje post donosi.
6. Zabluda: Može se postiti i bez pričešća
Istina: Bez učestvovanja u svetoj tajni pričešća, post lako ostane samo promena ishrane, bez unutrašnjeg rasta i pravog smisla. Pričešće daje postu njegovu puninu.
7. Zabluda: Post je namenjen samo zdravima
Istina: Onaj ko je bolestan može dobiti olakšani oblik telesnog posta. Ali upravo u trenucima bolesti post najdublje deluje na dušu, donoseći utehu i duhovnu snagu.
8. Zabluda: Ako se prekrši post, više nema svrhe nastavljati
Istina: Post je proces, put u kome je pad sastavni deo borbe. Ako se desi greška, najvažnije je da čovek ustane, pokaje se i nastavi dalje. Neuspeh nije kraj puta.
9. Zabluda: Post čini čoveka neraspoloženim i sumornim
Istina: Kada se pravilno drži, post donosi unutrašnji mir, radost i blagostanje. Njegova suština je da osvetli dušu, a ne da je optereti.
10. Zabluda: Bog želi da vernici gladuju
Istina: Gladovanje nije cilj. Bog želi čovekovu radost, veru i ljubav. Post je samo sredstvo koje treba da pomogne čoveku da se približi tim vrednostima.
Božićni post je prilika da se zastane, sabere i okrene unutrašnjem životu. Telesno uzdržanje služi kao podrška duhovnom trezvenju, dok je suštinski fokus na smirivanju misli, produbljivanju vere i jačanju ljubavi prema Bogu i ljudima.
(Kurir.rs/SrbijaDanas)
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