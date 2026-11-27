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Policija je uputila novi apel građanima povodom 30. godišnjice ubistva žene čije je telo pronađeno na polju nakon što je nestala dok je otišla da kupi hranu za večeru.

Vera Holand (47) poslednji put je viđena uveče 14. novembra 1996. godine, kada je napustila svoj dom u Šinfieldu, u blizini Vokingama, kako bi porodici donela večeru iz obližnjeg restorana brze hrane KFC, koji se i danas nalazi na istoj lokaciji.

Njeno telo pronašli su vatrogasci, koji su oko 36 sati kasnije pozvani zbog požara u blizini divlje deponije. Majka troje dece pronađena je delimično obučena, licem okrenutim ka zemlji, među zapaljenim otpadom. Obdukcijom je utvrđeno da je žrtva preminula usled davljenja.

Vera Holand Foto: Thames Valley Police

Tri decenije kasnije, policija doline Temze ponovo je pozvala sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom zločinu da se jave. Istražitelji apeluju na građane da se prisete novembra 1996. godine i razmisle da li bi neka naizgled obična uspomena danas mogla da bude od značaja za istragu.

Dodali su i da se tokom vikenda kada je pronađeno Verino telo održavalo prvenstvo Velike Britanije u snukeru, pa bi neki stanovnici mogli da se sete da su turnir pratili na televiziji.

Glavni istražitelj Piter Bejrn objasnio je da određeni događaji i trenuci iz života mogu da probude sećanja na neki konkretan period.

„Razmislite gde ste bili u novembru 1996. godine. Šta se tada dešavalo u vašem životu? U koje ste pabove, lokale ili druga mesta u kraju odlazili? Sa kim ste provodili vreme? Da li ste čuli neki razgovor, primetili neobično ponašanje ili nešto videli?“, upitao je istražitelj.

Vera Holand Foto: Thames Valley Police

Nestala dok je išla po večeru, a nikada nije stigla do restorana

Policija veruje da Vera Holand nikada nije stigla do KFC restorana, jer nije zabeležena na snimcima sigurnosnih kamera.

Kada je nestala, nosila je ružičasti kaput, crni džemper i crne cipele.

Istražitelji posebno žele da razgovaraju sa svima koji su je videli, ili primetili osobu koja odgovara njenom opisu, u tom delu grada tokom večeri kada je nestala.

Takođe, apeluju na građane koji se možda sećaju da su u blizini divlje deponije poznate kao Tvu Bridžis videli nešto neobično ili primetili neku osobu, kao i na one koji imaju informacije o požaru prijavljenom na istoj lokaciji u petak uveče.

Policija poziva i sve koji su možda čuli da neko govori o Verinom ubistvu, bilo u vreme zločina ili tokom godina koje su usledile, da podele svoja saznanja.

Ćerka posle 30 godina očajnički moli za pomoć

Povodom 30. godišnjice majčinog ubistva, apel je u ime porodice uputila i njena ćerka Don Benet.

„Strašno je teško poverovati da je prošlo 30 godina otkako je naša majka ubijena, a da je njen ubica i dalje na slobodi“, izjavila je ona.

Don je uverena da negde postoji osoba koja zna šta se dogodilo njenoj majci.

„Preklinjem vas da se javite policiji i podelite bilo kakvu informaciju koju imate, bez obzira na to koliko vam se činila nevažnom.

Trideset godina je mučno dug period za čekanje pravde, posebno kada je osobi odgovornoj za ovaj zločin bilo omogućeno da slobodno nastavi svoj život.

Vera Holand Foto: Thames Valley Police

Mi svakoga dana osećamo bol i prazninu zbog njenog gubitka. Zato vas molim da, ukoliko imate bilo kakvu informaciju, progovorite kako bi odgovorni bili privedeni pravdi i kako bi naša majka konačno mogla da počiva u miru“, poručila je ćerka ubijene žene.

Šef tima za ponovnu istragu teških krivičnih dela, Piter Bejrn, istakao je da policija ne odustaje od potrage za počiniocem.

„Trideset godina je dug period, ali smo odlučni da pronađemo pravdu za Veru i njene najmilije“, zaključio je on.