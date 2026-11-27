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Književno veče posvećeno stvaralaštvu Radoslava Petkovića održano je 26. novembra, nešto

više od dve godine od piščeve smrti.

O stvaralaštvu pisca čije su knjige obeležile savremenu srpsku književnost, o njegovoj osobenoj poetici, intelektualnoj radoznalosti, pripovedačkom umeću i značaju koji njegovo delo ima i danas govorili su: Tihomir Brajović, profesor Filološkog fakulteta, književni teoretičar i kritičar, Tijana Tropin, teoretičarka književnosti, Sonja Milovanović, književna kritičarka, i Vladislava Gordić Petković, piščeva supruga.

Foto: foto Laguna

Radoslav Petković je srpsku literaturu obogatio brojnim, žanrovski raznolikim delima. Objavio je pet romana, dve zbirke priča, pet esejističkih knjiga. Pisao je i kolumne. Njegova dela prevođena su na francuski, mađarski, grčki, engleski, italijanski, slovenački, slovački, nemački i bugarski, a prevodio je sa engleskog. Dobitnik je najvažnijih književnih nagrada. Kako nam je otkrila Vladislava Gordić Petković, u književnosti je debitovao pisanjem poezije, a pored književnog stvaralaštva, bavio se i naučnim radom: „Jedna od njegovih prvih, ako ne i prva nagrada, bila je nagrada Matice srpske za seminarski rad o problemu prostora u prozi Vladana Desnice. Uređivao je ’Književnu kritiku’ od 1983. do 1987. godine. Zanimljivo mi je, s obzirom na njegovu višedecenijsku fascinaciju Tolkinom i Tolkinovim delom, kao i

činjenicu da je prevodio neke delove iz Tolkinovog opusa, da je preveo jedan tekst koji se zvao ’Frodo anti-Faust’.“

Foto: foto Laguna

Tihomir Brajović je istakao da Radoslav Petković ima jednu poetički posebnu poziciju u srpskoj književnosti:

„On je pisac koji spaja pozni modernizam i postmodernizam. To se najbolje vidi u njegova dva poslednja romana: ’Sudbina i komentari’ i ’Savršeno sećanje na smrt’. Već sami naslovi ta dva romana sadrže jednu igru značenja, možda skrivene paradokse ili čak nešto poput oksimorona. Ako bih hteo da uopštavam, možda bih rekao da prvi deo naslova ’Sudbina i komentari’ ide unatrag, prema modernizmu, prema onome što neki teoretičari nazivaju kognitivnom spoznajnom dimenzijom. ’Savršeno sećanje na smrt’ takođe skriva jednu vrstu paradoksa u naslovu. Kako se uopšte možete sećati smrti? Pisac nam nudi jednu od mogućnosti razumevanja kada kaže da duša na svom putovanju menja imena, ali

ostaje savršeno sećanje na smrt. I u tom romanu, kao i u njegovom prethodnom delu, postoji

sklonost ka ezoteričnom i okultnom.“

Foto: foto Laguna

Govoreći o romanu „Savršeno sećanje na smrt“, Tijana Tropin je podsetila da je Jasmina Ahmetagić u jednom od prvih kritičkih napisa o tom romanu ukazala na to da Petković zapravo ostavlja malo za sobom nasleđe postmodernizma i da se više ne može govoriti o postmodernizmu u užem smislu:

„Ali vrlo je vidljiva prilikom nekih sadašnjih, apriornih čitanja tog romana činjenica da je vizantijska istorija, koja je veoma popularna i omiljena tema među našim autorima, posredovana pre svega preko Jejtsovog snažnog uticaja. Iako će intertekstualne veze sa Jejtsovom poezijom čitalac verovatno najpre zapaziti, Petković se zapravo stalno iznova referiše na Jejtsovo celoživotno interesovanje za hermetičke, mistične i filozofske spise. I tamo gde se Jejts pojavljuje kao književna figura u opusu ovog dela, to je upravo povezano sa motivom prizivanja duhova.“

Foto: foto Laguna

Tijani Tropin intimno je najdraža knjiga „Izveštaj o kugi“:

„Ovo je zbirka priča koje su na prvi pogled žanrovski prilično raznorodne, u kojima ima i naučne fantastike i vrlo čistog borhesovskog postmodernizma. Ali zapravo, kada se knjiga posmatra kao celina, shvatamo koliko je kompaktna i koliko je njena centralna pripovetka, smeštena i kompozicijski u

sredinu, ’Petar Vlatković: život i delo’, važna za razumevanje cele knjige. Ona je, kao centar paukove mreže, tačka koja privlači bočne tekstove, koji pokrivaju čitav spektar različitih žanrova, i povezuje ih u čvrstu tematsku celinu koja ukazuje na nešto izvan same knjige.“

Govoreći o romanu „Sudbina i komentari“, Sonja Milovanović je istakla da je Petković uspeo da spoji različite postupke i pripovedne tehnike: „S jedne strane, erudiciju, a s druge, uzbudljivost pripovedanja, što je prisutno i u njegovim pričama i u romanima. U ’Sudbini i komentarima’ postoji gotovo prozni amalgam različitih žanrova. Tu su, takođe, žanr pikarskog i ljubavnog romana, hagiografija, biografija, istorija i pseudoistorija. I u ’Savršenom sećanju na smrt’ nailazimo na prožimanje svih tih aspekata, kako poetičkih tako i onih koji se tiču uživljavanja u tekst.“

Milovanović je istakla da je recepcija Petkovićevog dela zaista bogata: „Čini mi se da biti još mnogo novih čitanja, posebno kada je reč o sloju alternativne istorije i ezoterije koji će tek doći u centar pažnje u narednim istraživanjima.“

Vladislava Gordić Petković je otkrila i pojedinosti koje se tiču stvaralačkog procesa i jednu anegdotu iz života:

Foto: foto Laguna

„Vava i ja smo, živeći dvadeset dve i po godine u braku, stalno stupali u jednu veliku bračnu krizu koja se ticala zareza. Ja sam po svaku cenu želela da ubacujem zareze u njegove rečenice. On je mene nazivao ’zapetarskom’ školom, a ja njega nepismenim. I to su bile naše trajne bitke. S druge strane, njegovo pisanje je trajalo neuporedivo kraće od akumulacije znanja, ideja i iskustava. Zapravo, svaka njegova knjiga bila je ideja koja ga je dugo opsedala, ali ta ideja nikada nije mogla lako, jednostavno i brzo da se pretoči u književni tekst. Dakle, nije bilo onog romantičnog poimanja inspiracije koja se jednostavno dogodi, pa pisac sedne i izlije tekst na papir. Kod njega je uvek bilo važno čitanje, pripremanje.

’Savršeno sećanje na smrt’ nastalo je iz jedne bogate vizantološke biblioteke. ’Savršeno sećanje na smrt’ napisano je za nekoliko meseci, i to je bila skoro finalna verzija, na kojoj je bilo manjih dorada, lektorsko-zapetarske prirode.“

U izdanju Lagune možete pronaći romane Radoslava Petkovića „Savršeno sećanje na smrt“,

„Sudbina i komentari – dopunjeno izdanje“ i priče „Izveštaj o kugi / Čovek koji je živeo u

snovima“.