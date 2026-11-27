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Jedna žena ostala je zatečena kada je otvorila paket koji joj je stigao iz onlajn prodavnice Shein. Verovala je da je po povoljnoj ceni kupila modernu vazu za svoj dom, ali je umesto prave vaze dobila pljosnati akrilni ukras sa njenim printom.

Korisnica Dora na TikToku je objavila video u kojem je pokazala šta joj je zapravo stiglo. Predmet je platila 10.95 dolara (9.97 evra), a na snimku u rukama drži tanki plastični ukras i okreće ga kako bi pokazala da je potpuno ravan. Objasnila je da ju je privukla niska cena proizvoda koji je u opisu predstavljen kao luksuzan dekor sa šarom ćilibara.

"Sklonite me sa Sheina. Zašto sam uopšte mislila da kupujem pravu vazu?" napisala je uz video: "Videla sam cenu i pomislila, to je to, uzimam."

Reakcije na društvenim mrežama

Njen video na TikToku, objavljen na profilu @isadoracoutinho, prikupio je više od 19.000 lajkova i izazvao brojne duhovite komentare: "Stavi je u vodu, narasće", "U vakuumiranoj je kesici, raširiće se čim je otvoriš", "Eto, zato ja prvo čitam recenzije, haha", pisali su.

Na objavu je reagovao i sam Shein, koji joj je kratkim komentarom predložio kako može da iskoristi predmet koji je dobila: "Zidni ukras".

Slična iskustva drugih kupaca

Dora nije jedina koja se iznenadila sadržajem paketa naručenog preko interneta. Baka jedne devojke takođe je mislila da je na Sheinu povoljno kupila sveće, ali je umesto njih dobila ravne akrilne ukrase sa slikom sveća. Slično iskustvo imala je i jedna korisnica platforme Temu, koja je bila uverena da je po veoma niskoj ceni naručila sivi tepih, ali joj je stigao u znatno manjoj dimenziji.

(Kurir.rs/Index.hr)

Pogledajte video: