Keri Bredšo popularizovala je cipele Manolo Blanik u seriji "Se*s i grad"

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Postoje modni komadi koji traju jednu sezonu, oni koji se vraćaju u trendove, ali i oni koji postanu deo istorije popularne kulture. Upravo takve su plave cipele Manola Blanika, koje su zahvaljujući Keri Bredšo iz serije "Se*s i grad" postale mnogo više od luksuznog modnog dodatka.

Manolo Blanik, španski dizajner obuće, rođen je na današnji dan 27. novembra 1942. godine na Kanarskim ostrvima. Iako danas njegovo ime predstavlja sinonim za elegantne, ženstvene i prepoznatljive cipele sa visokom potpeticom, njegov profesionalni put nije od početka vodio ka modnoj industriji.

Sara Džesika Parker u ulozi Keri Bredšo Foto: Profimedia

Zanimala ga je umetnost, a prvobitno je želeo da se bavi scenografijom. Nakon studija književnosti u Ženevi i umetnosti u Parizu, preselio se u London, gde je početkom sedamdesetih počeo da se približava svetu mode. Presudan susret dogodio se kada je upoznao Dajanu Vrilend, tadašnju urednicu američkog "Voga", koja ga je ohrabrila da se posveti dizajniranju obuće.

Prvu prodavnicu otvorio je u Londonu 1973. godine, a njegove kreacije ubrzo su privukle pažnju modnih insajdera, poznatih ličnosti i žena koje su u cipelama tražile nešto drugačije od masovne proizvodnje. Ipak, svetsku prepoznatljivost njegovom imenu donela je i jedna televizijska junakinja.

Keri Bredšo i cipele koje su postale deo istorije televizije

Kada se govori o seriji "Se*s i grad", teško je zaobići ljubav Keri Bredšo prema obući. Njena garderoba bila je gotovo jednako važna kao ljubavni zapleti, a cipele Manola Blanika zauzimale su posebno mesto.

U jednoj od epizoda serije Keri čak ostaje bez svojih omiljenih Manolo cipela, nakon čega izgovara jednu od najpoznatijih rečenica povezanih sa dizajnerom: "I had a dream that I was mugged. And they took my Manolos!"

Međutim, najpoznatiji trenutak dogodio se u filmu "Se*s i grad" iz 2008. godine.

Nakon što joj se venčanje sa Zverkom, odnosno Džonom Džejmsom Prestonom, ne odvije onako kako je zamišljala, Keri na kraju ipak dobija svoj srećan završetak. U sceni koja je postala jedna od najprepoznatljivijih u filmu, Zverka joj poklanja plave satenske cipele Manolo Blahnik Hangisi, sa prepoznatljivom ukrasnom kopčom.

Umesto dijamantskog prstena, upravo te cipele postaju simbol njegove ljubavi i prosidbe. Keri ih potom nosi i na njihovom venčanju u gradskoj većnici, uz jednostavno belo odelo.

Keri Bredšo u seriji Se*s i grad je popularizovala brend cipela Manolo Blanik Foto: Printscreen/Youtube/Fairytaleweds movie blog

Tako je model Hangisi, koji je Manolo Blanik predstavio u kolekciji za proleće/leto 2008, dobio status jednog od najpoznatijih modela obuće na svetu.

Zanimljivo je da je prvobitno kreiran u roze, crnoj i zelenoj boji, dok je upravo plava verzija postala najprepoznatljivija zahvaljujući filmu.

Iste cipele nosila je i na dan kada je izgubila Zverku

Priča o ovim cipelama dobila je još emotivniji nastavak godinama kasnije, u seriji "And Just Like That...", nastavku "Se*sa i grada".

Već u prvoj epizodi Keri ponovo obuva svoje čuvene plave Manolo cipele. Odlazi na Liliin klavirski nastup, a Zverka je ispraća komplimentom. Međutim, kada se vrati kući, zatiče ga u kupatilu, gde doživljava srčani udar.

Keri Bredšo popularizovala je cipele Manolo Blanik u seriji "Se*s i grad" Foto: Printscreen/Youtube

Dok pokušava da mu pomogne, Keri skida cipele, a kamera prikazuje kako one ostaju na podu tuš-kabine, natopljene vodom. Isti par koji je godinama ranije predstavljao ljubav, prosidbu i venčanje sada postaje deo jednog od najtužnijih trenutaka cele priče.

Taj detalj nije bio slučajan. Kostimografi serije želeli su da upravo tim cipelama zaokruže priču o Keri i Zverki, dajući modnom komadu koji je publika toliko dobro poznavala novo, mnogo tužnije značenje.

Od modnog dodatka do pop-kulturnog fenomena

Iako je Manolo Blanik i pre "Seksa i grada" bio cenjeno ime u modnoj industriji, serija je njegov dizajn približila milionima gledalaca širom sveta. Njegovo ime postalo je neraskidivo povezano sa Keri Bredšo, a Hangisi cipele nastavile su da žive i izvan ekrana.

Neveste su ih birale kao alternativu klasičnim belim salonkama, modne ljubiteljke čuvale su fotografije ovog modela kao inspiraciju, a plava boja i ukrasna kopča postale su prepoznatljivi simboli jedne televizijske epohe.

Manolo Blanik je tokom karijere stvorio brojne modele, ali je upravo ovaj par pokazao koliko moda može da prevaziđe svoju osnovnu funkciju. Nekada su cipele samo deo odevne kombinacije, a nekada postanu uspomena na ljubavnu priču koju publika nikada nije zaboravila.

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