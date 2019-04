MALA TARA SKORO SVE IZRAČUNALA POGREŠNO, ALI IMA LOGIKE: Majka postavila zadatak iz matematike koji je rešila njena ćerka i napravila LUDILO na internetu! (FOTO)

Jedna majka je na Tviteru objavila kako njena ćerka Tara sprovodi računicu, pa je neke korisnike društvenih mreža nasmejala, a druge zbunila.

Maloj Tari u školi najlošije ide matematika, pa je tako sve brojeve sabirala pogrešno. Međutim, mnogi komentarišu kako ono što piše ima logike.

Ćerka korisnice interneta pisala je kako je 70 plus 0 jednako 0, a onda kako je 70 plus 1 jednako 80 i tako redom. "Nose me vezanu u ludnicu", napisala je šaljiva mama.

Njena objava ubrzo je skupila veliki broj lajkova, a izdovojili su se i zanimljivi komentari.

"Mozak joj radi na drugom nivou, možda je umetnička duša ili sklona komplikovanju i zamršenom razmišljanju. Svakako 20 plus 3 tačno odgovore samo buduće kasirke", jedan je od komentara.

