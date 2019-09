ZALJUBILA SE U SADAŠNJEG DEČKA NA SVOJOJ SVADBI: Stariji je od nje 23 godine i pomaže joj da se RAZVEDE! Bio je angažovan na VENČANJU, a ovo mu je bio ZADATAK (FOTO)

Megan Vilis je spremala svoju svadbu u Njujorku, tokom leta 2016. godine, kada je Marka Stouna koga je njena sestra angažovala kao DJ-a na venčanju!

Samo godinu dana nakon toga, pokazalo se da bračni život nije bio po volji Megan koja je ponovno otputovala u Njujork kako bi o svojim problemima popričala sa sestrom. Otišle su u bar u kojem je Mark bio DJ i par je tu započeo svoju priču. Zbližili su se razgovarajući o raspadanju veza jer je Mark tada izlazio iz braka koji je trajao 27 godina. Ostali su prijatelji sve do 2018. godine kada se Megan zvanično razvela, a osam meseci nakon toga preselili su se Severnu Karolinu kako bi i službeno mogli da budu zajedno.

Na samom početku njihove veze, Megan je ispričala koji su neki od razloga zbog kojih se njen brak raspao.

- Razgovor s Markom doveo me do otkrića da ne bi trebalo da molim svog supruga za pažnju. On mi je bio samo prijatelj, ali je svakog dana imao vremena za mene. Oboje smo uživali u našim razgovorima nevezano za to koliko su bili blesavi ili ozbiljni - rekla je Megan i dodala da joj je Mark bio podrška kada se razvodila, a upravo to joj je i trebalo.

Brinula ju je i razlika od 23 godine koliko je Mark stariji od nje, a bilo ju je strah i da će je prozvati kako je s njim samo zbog novca, ali ubrzo je shvatila da ništa od toga nije bitno.

- Ja sam starija, a on mlađa duša tako da je skoro kao da smo se pronašli na sredini gde je savršeno - detaljnije je objasnila svoju vezu Megan. Mark tvrdi da mu je bilo teško da prihvati da je njegov brak gotov, ali i kako mu je to prihvatanje otvorilo oči da shvati koliko voli Megan. On iz prethodnog braka ima sina (22) i ćerku (20), a on i Megan nadaju se zajedničkoj deci. Ipak, da bi do toga došlo Mark će morati da obavi obrnutu vazektomiju.

Kažu i da su čuli podrugljiva šaputanja stranaca kada su u javnosti, ali zakleli su se da nikada neće kriti svoju ljubav i iz tog razloga na Instagramu objavljuju isečke iz svog svakodnevnog života kako bi približili ljudima veze sa razlikom u godinama i uklonili stigmu koja ih prati.

Kurir.rs/Večernji/Foto: Printscreen/Instagram

