PUTOVANJE U DOBA KORONE, ŠTA VAS SVE ČEKA U TURSKOJ: Policijski čas vazi za sve, ali ne i za TURISTE, evo koja pravila važe! VIDEO

Situacija sa pandemijom korona virusa znatno je otežala kretanje ljudi, te su samim tim i putovanja ograničena u cilju sprečavanja i širenja pošasti koja je zadesila čitavu planetu. Jasno je koliko svima nedostaju putovanja, vikend izleti, posete prijateljima i rodbini koji su u inostranstvu.

Međutim, ukoliko se, ipak, odlučite da spakujete kofere i poželite da na trenutak, bar jednim delom zaboravite na koronu, a isto tako želite da budete bezbedni tokom putovanja i sigurni da će vaše zdravlje biti na prvom mestu, onda je poseta Turskoj idealna za vas. Upravo se zbog toga redakcija Kurira uputila upravo na ovu destinaciju.

foto: Profimedia

Pored toga što je zemlja Turska mere protiv "COVID 19" podigla na najviši nivo, od nošenja zaštitinih maski, dezinfekcije, držanje distance, kao i ograničenog broja ljudi u objektima, u Turskoj je na snazi i policijski čas koji za stanovništvo važi svakog radnog dana od 21 do 5 časova ujutru. Dok je tokom vikenda potpuno zatvaranje zemlje za njih. Ovo je dovoljna garancija koliko je zaista bezbednost turista prioritet u zemlji koja se geografski proteže na dva kontinenta.

Jedno je sigurno - zbog aktuelne situacije ne treba se zavući u "mišiju rupu", već, uz sve mere opereza možete slobodno da priuštite sebi da vidite sve lepote i čari Turske.

foto: Kurir

Svako od nas je bar jednom u životu maštao kako bi izlgledala njegova poseta drugoj planeti, pitao se koliko je to daleko, i da li će ikada sebi priuštiti to zadovoljstvo. I da, možda deluje neizvodljivo i nedostižno, ali niste ni svesni koliko je to ustvari jednostavno. Dovoljno je samo da sednete u avion do Turske, a potom nastavite put božanstvene Kapadokije. Baš kao što smo to mi uradili.

Pa da počnemo. Letom iz Beograda do Istanbula sletećete na jedan od najprometnijih i najvećih svetskih aerodroma "Istanbul", čiji je kapacitet na godišnjem nivou da primi čak do 200 miliona putnika. A isto tako, što je jako važno je u trenutnoj situaciji svako ko uđe na aerodrom vodi računa o propisanim merama.

foto: Kurir

Odatle smo krenuli letom za grad Kajseri koji je smešten u središnjoj Anadoliji. On je danas jedan od najznačajnijih industrijskij centara Turske, te se u njemu nalazi i drugi najveći bazar u Turskoj.

foto: Kurir

U bazaru je smešteno oko 2.000 radnji, od koji je, nažalost trenutno veliki broj zatvoren. Ali ne brinite, to ne znači da ćete se kući vratiti praznih ruku.

1 / 5 Foto: Kurir

Ono što posebno fascinira turiste kada stignu u Kajseri, jeste to što je izuzetno čist grad, a ljudi su i više nego ljubazni i gostoprimljivi.

Dok šetate ulicama i razgledate tezge, neretko ćete čuti reči dobrodošlice i videti osmehe na licima. Još jedan od razloga da se osećate prijatno u Turskoj.

foto: Kurir

Ako ste nekada čuli da muzika leči dušu - upravo se u Kajseriju nalazi prva bolnica za mentalno obolele osobe gde su se pacijenti lečili pesmom i melodijom.

1 / 2 Foto: Kurir

Kako se navodi, ova ustanova imala je dosta izlečenih koji su mogli da napuste bolnicu, dok oni koji se nisu izlečili mogli su da ostanu ovde kao da im je tu dom. U jednoj od prostorija može se čuti melodija koja se koristila tada kao metoda lečenja.

Nakon dva dana provedena u Kajseriju, s nestrpljenjem smo se uputili za magičnu Kapadokiju, koja je definitivno kod svih nas probudila misao da je to ona "druga planeta" na koju ćemo konačno uskoro kročiti. I zaista se za Kapadokiju to može reći.

foto: Kurir

Pored pejzaža koji ne liče ni na šta do tada viđeno, vulkana, hotela isklesani u stenama, vilinskih dimnjaka koji su jedinstveni na svetu, najveća atrakcija su nestvarni baloni koji lete iznad Kapadokije.

foto: Kurir

foto: Kurir

Kada pogledate samo fotografije balona koji lebede u vazduhu, na visini oko 800 metara, sigurno ćete pomisliti da to iksustvo mora da se doživi.

foto: Kurir

Iako vožnja balonima nije toliko jeftina, s obzirom da se cene kreću od 150 do 180 evra po osobi, nakon toga moći ćete da kažete da je taj novac uložen u doživljaj koji se pamti zauvek.

foto: Kurir

Vožnja traje oko 50 minuta, ali zbog neverovatnog pogleda, divnih fotografija koje ćete moći da napravite i adrenalina, poželećete da vožnju produžite barem još toliko.

foto: Kurir

Iako letenje balonom ostavlja definitivno najjači utisak, jednako zanimljivo je i to da se u blizini nalaze oko 30 i podzemnih gradova koji se pružaju čak i do 60 metara ispod zemlje. S obzirom da je dovoljno veliki da u njemu živi ćak i 20.000 ljudi, obilazak neće biti prijatan osobama koje imaju strah od zatvorenog ili uskog prostora. Dok sa druge strane, avanturisti koji uživaju istraživajući i te kako će moći da uživaju ispod tla koje krije drevne prostorije.

1 / 3 Foto: Kurir

Ako ste mislili da je ovde kraj, varate se. Nismo spomenuli još jednu veoma posećenu lokaciju i podjednako zanimljivu - planinu Erdžijens na kojoj se nalazi velelepno skijalište. Vrh ove planine iznosi čak 3917 metara. Za sve ljubitelje snežnog pokrivača i skijanja kao sporta, sezona počinje krajem novembra, početkom decembra, i traje sve do marta, a u zavisnosti od snega i u prvim danima maja. Na Erdžijesu se nalaze i hoteli i restorani, a cene se kreću u zavisnosti od luksuza koji želite da priuštite sebi.

1 / 5 Foto: Kurir

Malo je reći da je ovo putovanje bilo čisto zadovoljstvo, rečima je teško opisati sav doživljaj koji ćete tamo imati, ali se nadamo da smo vam barem jednim delom približili ovu magičnu destinaciju, koja poslednjih godina važi za jednu od najposećenijih u svetu.

I za kraj, ono što možemo da garantujemo - Tursku je lako zavoleti. Ako je jednom posetite, sigurno ćete joj se svaki put iznova rado vraćati.

foto: Kurir

Kapadokija na listi svetske baštine UNESCO-a Kapadokija je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u Turskoj gde se spajaju lepote prirode i bogate istorije, formirajući jedan od najljepših pejzaža na svetu, koji je nastao erozijom vulkanskog pepela. Dok su geološka kretanja formirala bele vilinske dimnjake (Love Valley), ljudi su tokom istorije u Kapadokiji ostavili tragove civilizacija, gradeći u stenama kuće i pretvarajući ih u remek dela. Kapadokija je na listi svetske baštine UNESCO-a.

