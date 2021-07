CEO ŽIVOT SU ME VREĐALI I PONIŽAVALI! Sa 16 godina je OPERISALA NOS! Čim je skinula zavoje shvatila je da je PREVARENA! (FOTO)

Agentkinja za nekretnine iz Medisona, Kristi tokom tinejdžerskih dana prolazila je kroz jedan vid vršnjačkog nasilja i to zbog fizičkog izgleda.

- Detinjstvo i tinejdžerske godine provela sam ponižena. Vređali su me zbog nosa, govorili mi jezive stvari, išli su dotle da su me zvali i ku**vom. Zato sam sa 16 godina otišla na zahvat u nameri da nos dovedem do savršenstva - ispričala je Kristi. Nažalost, nije bilo tako.

foto: Prfimedia

- Čim sam skinula zavoje, shvatila sam da sam u ogromnom problemu. Dodatno su mi iskrivili nos - očajna je ova mlada žena.

- Kad sam rekla hirurgu da me je upropastio, rekao mi je da mi je nos prosto bio previše deformisan i da mu nije bilo pomoći - priča ona dalje, na šta su joj lekari kojima je slučaj iznela objasnili da je hirurg pogrešio i odstranio joj previše hrskavice, a grešku očito nije želeo da prizna.

foto: Profimedia

Kristi je na kraju zamolila lekare da joj nekako pomognu, ali i da joj istovremeno ne načine nos širim nego što već jeste. Iako su joj rekli da je zadatak zahtevan, pristali su da pokušaju i evo rezultata:

Prezadovoljna Kristi kaže da je sada konačno zadovoljna odrazom u ogledalu.

- Po prvi put staviću svoje lice na bilborde koji reklamiraju moju agenciju. Presrećna sam - rekla je ona gostujući u emisji "Botched"

foto: Prfimedia

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

03:22 RADILA SAM NOS! Ruža Rupić u KONTRA ŠOU priznala šta je sve radila na sebi: Sad kreću skandali