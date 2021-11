ONE SU NAJPOŽELJNIJE ŽENE HOROSKOPA! Muškarci obožavaju ova 3 znaka, savršene su supruge i MAJKE! Niko nije pažljiviji od njih

Kako kaže astrologija, postoje žene koje su prema horoskopu "san snova" svakog muškaraca.

Tri horoskopska znaka izdvajaju se iz mase, a evo i zbog čega.

Rak

Račice žive za ljubav. Kad ih jednom osvojite, one će vas bezuslovno voleti i biti spremne s vama da idu na kraj sveta. Uz nju ćete naučiti šta znači pored sebe imati pravu ženu. Račica je spremna da učini sve kako bi izabranik njenog srca bio najsrećniji čovek na svetu.

foto: Profimedia

Sklona dramatičnom doživljavanju svega u životu, pozorište u kući uz Račicu je gotovo garantovano. Ipak, to je mala cena koju ćete platiti za život u oazi. Uvek okruženi najukusnijim jelima i udobnošću pažljivo opremljenog doma, takvoj bi ženi svaki muškarac trčao u zagrljaj nakon napornog dana na poslu. Deca su za nju uvek na prvom mestu i baš poput vaših, i njihove će potrebe uvek stavljati na mesto ispred svojih. Pobrinite se da joj priuštite odmor i uzvratite za ono što čini za vas, jer ona neće tražiti ništa zauzvrat osim malo ljubavi, pažnje i iskrenosti.

foto: Profimedia

Lav

Lavica je jaka i otresita, prava ratnica. Ove žene poseduju nevjerojatnu snagu i sposobnosti, ali traže nekoga ko će im otvarati limenke kad one to ne mogu. Ona ne traži ništa manje od sebi ravnog, pa ćete se pored nje morati potruditi. Obožavaćete je iako ona za to neće morati da učini ništa posebno. Sve što radi za vas, ona radi celim svojim bićem. Nećete sresti ženu koja će vas velikodušnije voleti. Kad se ljuti, ljuti se najlepše na svetu. Kad zahteva, svaka njena želja za vas je zapovest. Uz nju ćete naučiti šta je nesebična i prava ljubav. Od vas zahteva da je obožavate, ali to za vas neće biti nikakav prevelik posao jer se vi tako osećate i bez previše truda.

foto: Profimedia

Jarac

Pred ovom bi ženom svako pao na kolena, pa tako i vi. Jaka kao crna zemlja, ulaže nadljudske napore kako bi postigla svoje ciljeve, ali na njoj nećete primetiti ni kap znoja. Ono što bi svakom prosečnom muškarcu slomilo kičmu, ova će dama učiniti nenametljivo i dostojanstveno, a vi ćete se pitati jeste li je uopšte dostojni? Ako zaključite da jeste, budite sigurni da će vaša ljubav goreti postojano i toplo, kad sve ostale budu izgorele. Uz nju svakim danom postajete sve bolji i bolji dok jednog dana ne shvatite da ste se iz žabe pretvorili u princa koji uživa poštovanje i autoritet svih oko sebe. Ona je ta koja vas je volela dok ste još bili "nevidljivi", ali se i pobrinula da vas svi čuju i vide. Ona ne živi u bajci, već stoji čvrsto na zemlji svesna šta od koga može očekivati. Ako ste uspeli da privučete ženu poput nje, a pitate se kako vam je to pošlo za rukom, znajte da vas ona možda vidi bolje nego vi vidite samog sebe, a pobrinuće se da iz vas izvuče ono najbolje. Žene u znaku Jarca su stroge, ali pravedne majke. Ona odgaja pobednike i vladare. Sve što traži od vas je da pokažete karakter i istrajnost, a ona će vam rado, svojim primerom, pokazati kako.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Cosmopolitan.hr

