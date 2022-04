IMA SAVRŠEN DOM NA TOČKOVIMA SA KOJIM MOŽE GDE HOĆE: Na životno putovanje krenuo je nakon što je renovirao vozilo hitne pomoći

Zamislite da imate udobnu kuću na točkovima u kojoj možete da putujete svetom. Upravo je to sebi napravio jedan mladić sa oko 13.000 evra ulaganja.

Bendžamin Haris je odlučio da napusti svoj posao i da od starog vozila Hitne pomoći napravi "pokretan stan". Haris je radio kao menadžer u marketingu, ali je odlučio da sve napusti, proda kuću i da postane nomad.

Ovaj 33-godišnjak iz Montane krenuo je na životno putovanje u aprilu 2019. godine nakon što je završio renoviranje vozila hitne pomoći. On sad u kombiju ima potpuno sređenu kuhinju, tuš kabinu i napolju i unutra, bračni krevet i zavidan skladišni prostor.

Bendžaminu je bilo potrebno tri meseca da sam preuredi vozilo i privede ga novoj nameni.

Ne samo da ga je opremio spolja i unutra, već je stavio i solarne ploče, tako da nema sada dodatnih troškova.

- Oduvek sam obožavao da putujem, tako da mi ovo nije bila baš velika životna promena - rekao je Bendžamin za Jam Press.

foto: Profimedia

On kaže da mu je bilo potrebno 9.000 dolara da kupi ovaj kombi i da je uložio još 5.000 evra u njegovo sređivanje.

Ambulantna kola i dalje imaju funkcionalne sirene, a ovaj mladić je dobro iskoristio već postojeće ormariće i pregrade u njemu i prilagodio ih svojim potrebama.

- Ambulantna vozila su drugačija jer imaju mnogo skladišnog prostora - kaže on.

Uštedeo dosta jer je sve radio sam

Ističe da je dosta novca uštedeo tako što je sam radio na renoviranju vozila, a dosta materijala mu je pozajmio brat koji radi kao građevinac.

Što se tiče specijalnih gadžeta - ulaz u vozilo služi kao unutrašnji tuš – iako se retko koristi – a frižider koji klizi ispod njegovog kreveta služi i kao mesto za sedenje kada Bendžamin jede za svojim drvenim stolom koji se izvlači.

- Postoji šest pregrada za zaključavanje spolja u koje mogu da odložim opremu kao što su moj skejtbord, daska za veslanje i alat. Jedan od većih odeljaka takođe se pretvara u kuhinju na otvorenom u kojoj kuvam većinu, posebno u toplijim danima. Nemam toalet, ali to je po izboru - kaže ovaj mladić.

Vozilu mnogi našli jednu manu, ali ne i on

On dodaje da mnogi ljudi kažu da nikada ne bi mogli da žive u kolima bez toaleta.

- Mislim da ti ljudi ne shvataju da ako imate/koristite toalet u svojoj kabini, to ne ide nikuda i da se morate "ponovo suočiti sa tim". To je mali prostor, pa bez obzira na to kakvu postavku imate, moraćete da se nosite sa neprijatnim mirisima i radije se ne bih petljao s tim. Oslanjam se na javne objekte ili kada sam u prirodi koristim lopatu i kopam rupu - dodaje mladić.

Bendžaminovo prvo putovanje u svom malom domu na točkovima bilo je na Aljasci i od tada je mnogo putovao širom severne i južne Amerike, ostavljajući svoja kola hitne pomoći na velikim parkiralištima i na javnim površinama koje su besplatne.

- Pronalaženje mesta za spavanje je obično prilično lako. Većina oblasti u koje putujem je prilično udaljena i okružena su javnim zemljištem koje je otvoreno za besplatno kampovanje za svakoga. Čak i na prometnijim mestima, nije teško naći mirno mesto za noć. Parking na ulici nije moj omiljeni, ali sve dok poštujete ljude i preduzeća u okolini, obično su kul sa vama noć ili dve - rekao je on.

Sebi je ispunio jednu veliku želju, a to je da može da spava pod otvorenim nebom.

- Ako sam na mestu gde znam da će biti suva i topla noć, imam dušek koji savršeno pristaje na krov da spavam pod zvezdama. U suprotnom, ušuškan sam unutra na krevetu. Uvek se tuširam napolju i imam prskalicu povezanu sa bojlerom - rekao je Bendžamin.

U vreme kada je krenuo na put živeo je od ušteđevine, odnosno novca koji je dobio od prodaje kuće.

- Kada mi zatreba novac, zaustaviću se na jednu sezonu u oblasti gde mogu da se zaposlim na brodu ili iza šanka ili bilo čega za šta mislim da će biti zabavno i zanimljivo. Kada to radim, zaista se trudim da zaradim što više da bih finansirao buduće avanture - rekao je on.

On kaže da ga kod ovog načina života najviše uzbuđuje to što nijedan dan nije isti.

- Ne postoje „tipični dani“ i to je ono što ovaj način života čini tako zabavnim i uzbudljivim. U zavisnosti od toga gde se nalazite, zaista nemate pojma šta će vam dan doneti - kaže on.

Ponudio je i savet onima koji su takođe zainteresovani za izgradnju sopstvene male kuće iz snova.

- Ako je to nešto što ozbiljno radite, uradite sve što je potrebno da se to dogodi. Razgovaram sa mnogo ljudi koji kažu da bi voleli da naprave promenu, ali to skoro uvek prate izgovori zašto to ne može da se uradi. Nepoznato može biti zastrašujuće, ali jedan korak dalje od tog straha je obično uzbuđenje. Uradite istraživanje. Pronađite koji tip vozila bi najbolje odgovarao vašim potrebama, a zatim pronađite najbolji način da iskoristite taj prostor - rekao je on.

Kurir.rs/Telegraf