NEDELJNI HOROSKOP OD 11. DO 17. JULA: Nekima će ovo biti prelomni period, a oni Blizance i ove znake će pratiti VELIKA SREĆA!

Najsrećniji znakovi u nedelji od 11. do 17. jula biće Blizanac, Rak i Škorpija.

OVAN

LJUBAV: Pred vama je mnogo ljubavnih prilika, a neke od njih čekaju vas na vašem putu. Biće ti lepo. Vaše strasti će biti veće nego inače, a bićete privlačni svakoj osobi suprotnog pola. Na vama je samo da se oslobodite.

KARIJERA: Radna atmosfera na poslu će se zahuktati, a od vas se očekuje sve više angažovanja. Radne navike su vam negde zaspale, pa ćete morati hitno da ih budite. Ne pitajte previše, već se pridržavajte pravila posla. Budite profesionalni.

SAVET: Radite gimnastiku.

BIK

LJUBAV: Moguće je da će vam nedostajati izazovi u privatnom životu. Atrakcije koje priželjkujete će izostati, pa nemojte da pravite veštačke situacije zarad „sporta“. Prihvatite ovo kao prolazno zatišje i uživajte u malim stvarima. Oni takođe imaju svoj šarm.

KARIJERA: Okolnosti, ljudi i događaji će vas sve više dovesti do toga da morate da radite na svom profesionalnom razvoju i profesionalnom razvoju. Po prirodi niste perfekcionista, ali ćete potražiti sve informacije koje bi vam u tome mogle pomoći.

SAVET: Ne ignorišite istinu.

BLIZANCI

LJUBAV: Kako nedelja bude odmicala, biće sve više poziva i prilika za sastanke, žurke, druženja, ludovanja i ljubavi. Verovatno ćete biti rado viđen gost, a i sami ćete se truditi da ništa ne propustite. Bilo u vezi ili sami, dobro ćete se provesti.

KARIJERA: Vreme je dobro za unutrašnju introspekciju, tiho istraživanje i povučeni rad. Kako to nije karakteristično za vašu prirodu, mnogi vas neće prepoznati kada vas vide kako mirno i predano radite bez brbljanja i buke.

SAVET: Ko ima umetničke ideje neka se izrazi.

RAK

LJUBAV: Oni koji su još sami povremeno će sumnjati da li da izađu ili ostanu kod kuće gde će se osećati zaštićeno i dobro. Međutim, ako odu među ljude, postoji mogućnost da tamo počnu da se osećaju još bolje. Zato bi bilo šteta propustiti priliku za sklapanje novog poznanstva.

KARIJERA: Biće previše želja, a premalo mogućnosti za njihovu neposrednu realizaciju. Vaše ambicije nisu male, ali okolnosti će vas navesti da mirno radite u tišini. Vreme je dobro za planiranje novih poteza, ali realizacija će možda morati malo da sačeka.

SAVET: Nemojte biti nestrpljivi.

LAV

LJUBAV: Konačno će se pojaviti prilike za bolji privatni život. To će se verovatno pokazati kroz pozive na zabave ili društvena okupljanja koje ćete rado prihvatiti. To će dovesti do mogućnosti za nova poznanstva. Vezani će takođe biti bolji.

KARIJERA: Pred vama je novi zadatak. Zato zapamtite da možete sve. Moguće je da će vam neki ljudi koji imaju uticaja malo, ali samo toliko, priskočiti u pomoć za svoju rekreaciju. Ostalo morate da uradite sami, pa se dobro koncentrišite.

SAVET: Dela govore više od reči.

DEVICA

LJUBAV: Verovatno ćete biti malo udaljeni od voljene osobe. Ovu prehladu nećete shvatiti previše ozbiljno, ali ćete sve prevazići humorom i pozitivnim stavom. Humor je u svakom slučaju zdrav, ali pazite da ne preterujete sa šalama na tuđ račun.

KARIJERA: Niste sigurni u svoje ideale. Zato tražite nove uzore. Neki će jednostavno početi da imitiraju ljude iz svoje profesije koja im se sviđa. I to je neko vreme, ali onda treba da dođete do sebe i svojih specifičnosti. Rešite svoje poslovne ciljeve.

SAVET: Napunite baterije svojim omiljenim sportom.

VAGA

LJUBAV: Disharmonija u ličnim odnosima, a još više u ljubavnim očekivanjima, učiniće da se osećate frustrirano ili usamljeno. Bilo bi dobro prihvatiti ono što jeste i bez velikih ambicija sačekati povoljnije dane. Oni će doći. Sačekajte sa osmehom.

KARIJERA: Ukupna situacija na radnom mestu mogla bi da vam oteža ove dane. Stalno ćete imati osećaj da gubite tlo pod nogama ili da sve zavisi od drugih, a baš ništa od vas. To je samo privremeno. Zapamtite svoja dostignuća.

SAVET: Istegnite vrat i kičmu.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Vaš ljubavni život će postati tiši, diskretniji. Oni u vezama naći će se na sasvim običnim mestima gde se svakodnevno kreću, a mogućnost izlaska na atraktivne događaje zanemariće. Samci će flertovati sa osobom sa posla.

KARIJERA: Na poslu ćete sve više osećati pravu radnu atmosferu. Verovatno ćete razveseliti druge kada su teška vremena. Neko će se možda buniti da ima mnogo posla, ali vi ćete sve okrenuti na šalu. Tako ćete ohrabriti sebe i svoje kolege.

SAVET: Nadoknadite nedostatak energije boljim planom.

STRELAC

LJUBAV: Vaša potreba za društvom biće prilično naglašena, pa ćete svako malo izlaziti. Biće to neformalna druženja sa vašim bliskim ljudima i prijateljima. Nećete imati velika očekivanja, ali upravo ovo opuštanje može vam doneti novu ljubav.

KARIJERA: Kako nedelja bude odmicala, sve više ćete shvatati da te nematerijalne ili skrivene teme dobijaju sve veći značaj. Na kraju nedelje, to će vam postati toliko važno da možete zanemariti realnost. Ne zaboravite da radite svoj posao.

SAVET: Idite tamo gde vam je dobro.

JARAC

LJUBAV: Vaša potreba za intimnošću će ojačati. Zato će se mnogi koji već imaju partnera rado povući u svoj dom i tiho zajedno uživati u njemu. Nećete puno izlaziti. Za samce to znači više sanjarenja, a manje druženja i šansi za ljubav. Osim ako ne izađu.

KARIJERA: Bićete aktivni na raznim frontovima, ali neće biti ništa toliko snažno da vas potpuno zaokupi. Dobro ćete funkcionisati uz pažljivo organizovane pauze. Oni su potrebni jer sada imate manje snage nego inače.

SAVET: Razmišljaćete o smislu života i malo o smrti.

VODOLIJA

LJUBAV: Verovatno ćete se osećati usamljeno ili kao da se ceo svet urotio protiv vas. Pomirite se i povucite se u tišinu i meditaciju. Ne očekujte ništa od onoga što trenutno imate. Tako ćete najbolje prebroditi ovaj zahtevni period.

KARIJERA: U početku ćete možda osetiti da se vaše znanje i stručnost ne vrednuju onako kako bi trebalo da budu. Međutim, u drugom delu nedelje bićete sve potrebniji onima sa kojima radite. Ne razmišljaj previše, samo uradi.

SAVET: Bolje je verovati nego sumnjati.

RIBE

LJUBAV: Ponekad će vam se činiti da je ljubav na drugoj planeti. Osećaj usamljenosti i frustracije biće blag, ali prisutan. Najbolje je pronaći srećne ljude ili ignorisati svoje brige radeći ono što znate da volite. Doći će bolji dani.

KARIJERA: Moguće je da ćete ovih dana uspostaviti ili obnoviti poslovne kontakte sa ljudima koji rade na drugom kontinentu. To će vam sigurno doneti korist i proširiti vaše vidike. Koliko god se činilo, biće dobro.

SAVET: Budite uzdržaniji u reakcijama.

