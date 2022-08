AKO REŠITE DA OŽENITE DEVOJKU U OVOM ZNAKU, PRIPREMITE SE ZA PREPREKE: Evo je lista najboljih i najgorih supruga po horoskopu!

Kada stupamo u emotivne i dugotrajne odnose veoma je važno kakva je osoba vaš potencijalni partner. Nekada je to jako teško saznati u početku, ali postoje neke osobine koje imaju sve žene koje pripadaju određenim horoskopskim znakovima. U skladu sa tim, možete da očekujete koje žene će biti najbolje, a koje najgore supruge, a mi vam prenosimo listu.

Rak

Žene Rakovi su veoma emotivne i posvećene. Nažalost, takvo emocionalno izlaganje obično dovodi do slomljenog srca, ali uprkos tome što ih je veoma lako povrediti, Rak je pravi izbor za stabilnu i dugoročnu vezu. Oni vole ideju braka i zajednice, to je nešto što njihovom životu daje smisao. Izuzetno su brižne i potrudiće se da udovolje svom mužu i deci, samo zato što žele i imaju puno ljubavi da daju. Ona je savršena žena u koju možete da verujete. Zbog toga su žene Rakovi rangirane kao najbolje žene Zodijaka.

Riba

Žene Ribe su pouzdane. One nikada neće izneveriti nikoga, uvek će vam dati drugu šansu. Možda će vam u početku izgledati malo stidljivo, ali čim vas puste unutra, otkrićete potpuno novi svet ljubavi i privrženosti. Zbog svoje kreativnosti, veoma su inteligentne, a imaju i onu lepu stranu koju nikada nećete moći da zaboravite. Vole sofisticiran život i uživanje u finoj hrani i dobroj muzici.

Vaga

Vaga je veoma emotivna i najljubazniji znak zodijaka. Uvek se trude da budu pozitivne i srećne, ali to ih ne sprečava da se nose sa bilo kakvim sukobima u braku. Vaga neće moći mirno da zaspi dok ne razreši svađe sa partnerom i zato će insistirati da se problemi reše što pre. Pored toga, onei su mislioci koji inspirišu svoje partnere da postignu svoje ciljeve. To je ono što pokreće njihove partnere da budu bolji. One su veliki ljubavnici i majstori romantike.

Bik

Jednom kada pronađe nekoga koga voli, žena Bik je veoma posvećena. Ništa neće biti važnije od onog kog voli. Oni će život posvetiti svojoj boljoj polovini i daće sve od sebe da im udovolje samo zato što ih vole. Zbog činjenice da su inteligentne, ako želite da privučete pažnju žene Bika, moraćete da izazovete njen um zajedno sa njenim telom, a to nije lako postići. Morate biti njen savršeni par intelektualno i emocionalno. Suština je da su veoma lojalne kada im se približite, što nije lako, i veoma su zaštitnički nastrojene prema svojoj porodici – posebno kada su u pitanju njihova deca.

Vodolija

Ove žene su veoma impulsivne jer ne podnose dosadu. Ako osete da su zaglavili u kolotečini, odmah će preduzeti akciju. Dakle, ako želite da oženite ženu Vodoliju, morate se pobrinuti da vaša veza ne stagnira ili će vas ona napustiti. Jer ako vidi da ne ide nikuda, otići će i naći nešto uzbudljivije da radi. Pored toga, žene Vodolije su veoma pametne i žele da im partner odgovara. Dakle, ako možete da održite korak sa njihovim uzbuđenjem i inteligencijom, oženite jednu od njih i nećete zažaliti.

Jarac

Kada te žene odluče da nešto urade, one će to i postići, na ovaj ili onaj način. One su apsolutne kraljice kada je reč o multitaskingu - brizi o deci, kući, poslu i, što je najvažnije, vođenju srećnog bračnog života. Ako želite da se oženite ovakvom ženom, morate znati da morate biti veoma organizovani. Žene Jaračevi ne mogu da podnesu lenjost ili ljude koji stalno obećavaju stvari, a onda ništa ne čine po tom pitanju. Sve što je manje od savršene organizacije i postizanja ciljeva predstavlja prekid dogovora.

Blizanci

Žene Blizanci su lukave. U jednom trenutku ona će biti najbolja žena koju možete poželeti, sa ljubavnim rečima i brižnim postupcima, a sledećeg će se potpuno predomisliti, u deliću sekunde. Ako želite da oženite ženu Blizanca, morate znati da postoje dve njene strane sa kojima ćete morati da živite. Lako je živeti sa ljubaznom i voljenom stranom, ali šta je sa drugom stranom... Morate biti spremni na to.

Škorpija

Žene Škorpijw nisu najgori izbor sa kojima ćete provesti ostatak života. One imaju tendenciju da izvuku ono najbolje u vama, ali na poseban način koji se ne sviđa svima. Činjenica je da imaju veoma visoke standarde. Ako ne možete da je pratite i postignete ciljeve koje je postavila veoma visoko, nećete uspeti sa njom. Zato samo najjači mogu da 'ukrote' ženu Škorpiju.

Devica

Device su organizovane i misle da tačno znaju šta nije u redu, a šta ispravno. Da biste živeli sa ženom Devicom, moraćete da prihvatite činjenicu da će sve morati da ide njenim putem, ali s druge strane, ako joj udovoljiš, doživećeš neverovatnu ljubav i tretman kakav nikada ranije nisi imao, jer duboko u sebi ona će razumeti šta trpiš zbog nje i vratiće ti naklonost. Međutim, ako vaš brak potraje, navići ćete se na njen obrazac ponašanja.

Lav

Za žene Lava, morate znati da ako ne dobije ono što želi, neko će biti povređen. Neće se duriti, već će pobesneti. Zato razmislite dvaput pre nego što stupite u vezu sa njima. Međutim, još jedna stvar koju treba reći je da kada osvojite njeno srce, iskusićete bezuslovnu ljubav. Kada vole, vole zauvek. Neće joj smetati da sa vama podeli svetla reflektora. Samo nemoj da se motaš oko nje kad se naljuti, beži dok se ne ohladi, piše Hervej.

Ovan

Žene Ovnovi su veoma kompetentne, divne i veličanstvene. Nema sumnje da ćete se odmah zaljubiti u ovakvu ženu. Veoma je odana u braku, ali očekuje nešto zauzvrat. Ako joj ne date ono što želi, ona će otići i naći nekoga ko hoće, a ima ih mnogo koji čeznu da zauzmu to mesto. Nemojte razočarati ženu Ovna jer će vas rastrgati u komadiće.

Strelac

Ako želite da budete zbunjeni i nesvesni šta se dešava, oženite se ženom u Strelca. Ove žene su veoma strastvene i ne mogu dugo da ostanu na jednom mestu jer ne podnose dosadu ili stagnaciju. Čim osete sputano, one će pobeći i nikada se neće vratiti. Prihvatite ih onakve kakve su i nikada ne pokušavajte da ih ukrotite jer nećete uspeti i zažalićete zbog toga. One više žele slobodu nego obavezu i to je nešto što ne možete da promenite. Jedino rešenje je da budete slobodoumni kao one. Ako uskladite njihovo ponašanje i pogled na svet kako ga vide, imaćete savršen brak.

(Kurir.rs)

