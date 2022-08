ZVALI SU JE DEČAKOM I DASKOM JER NIJE IMALA GRUDI, A ONDA SE OSVETILA: Uradila operacije za 40.000 EVRA i ima karijeru (FOTO)

Selin Sentino iz Švajcarske, atraktivna plavuša, koja ne krije da se podvrgla brojnim plastičnim operacijama na koje je potrošila preko 40.000 evra i tako "unapredila" svoje telo, sada je na njemu izgradila uspešnu karijeru.

foto: Profimedia

Selin priznaje da je na samo jednoj golišavoj fotografiji zaradila više od 120 hiljada funti.

foto: Profimedia

Zvali su je dečakom i ''daskom'' jer nije imala grudi, a često su joj govorili i da je ružna. Ona je uspela da prevažiđe sva malteriranja i ružne reči i uzdigne se iznad svega.

foto: Profimedia

Vršnjačko nasilje i maltretiranje ostavlja duboke tragove na psihu. Selin Sentino bila je žrtva svih tih ružnih reči, psovki i poniženja, koja su ostavile neizbriseve tragove.

Rešila je da štedi za plastične operacije i da potpuno promeni sebe. Ona je od 2013. godine uvećala grudi nekoliko puta, sredila je nos, bradu i ubacila filere u usne i bradu i sve je platila preko 38.000 funti (oko 40.000 evra).

- Ja sam oduvek bila srećna, ali se nisam osećala dobro u svojoj koži. Previše ljudi me je osuđivalo zbog ružnoće... To me je gurnulo u loše emotivno stanje i postala sam veoma nesrećna. Želela sam da opet budem srećna i vesela pa sam rešila da promenim sve ono što mi se nije sviđalo... Promenila sam svoj izgled jer sam želela da opet budem srećna. Uostalom, živimo u vremenu kada mnogo stvari može da se menja. - rekla je ova devojka iz Švajcarske.

- Maltretirali su me na dnevnoj bazi i uvek su izmišljali nove razloge, ako nisu grudi, onda je zato što izgledam kao dečak ili što sam ružna ili zato što je moja zadnjica prevelika, što u ovim godinama veoma volim - objasnila je Selin.

Trpela je mnoge uvrede, a čak su je i tukli, nikada nije mogla da pokaže pravu sebe jer su u njoj videli samo fizički izgled - rugobu. Nije želela da ide u školu zbog svih tih negativnosti i neprijatnosti, a nije imala ni prijatelje.

Čak se pravila da je bolesna da bi izbegla odlazak u školu.

- Oduvek sam želela velike grudi jer ih uopšte nisam imala. Štedela sam novac, nigde nisam izlazila, nisam kupovala nove stvari, ali sam znala da želim nove grudi. Uštedela sam novac i otišla na operaciju. Dugo sam štedela jer frizeri ne zarađuju mnogo, ali sam uspela. Sada zarađujem dosta zbog svog izgleda - rekla je.

Selin je istakla kako se konačno oseća lepo u svojoj koži. Kako kaže, sada je jaka i srećna.

Tuđi komentari je ne dotiču jer je konačno uspela da ostavi prošlost za sobom. Planira da uradi još koju operaciju, ali ne žuri. Promenila je sve čime nije bila zadovoljna i iako ne liči na sebe, konačno je našla mir u svom životu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:10 Veljko Ražnatović igra žmurke sa Željkom