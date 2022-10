ZARADIO SAM MILIONE I OTIŠAO U PENZIJU S 35 GODINA: Ovaj čovek ima RECEPT kako da se OBOGATITE! U ovome SVI GREŠE! (VIDEO)

Milioner koji se penzionisao sa 35 godina kaže da je to postigao tako što je ignorisao savete drugih ljudi o brzom bogaćenju.

Stiv Adkok iz Amerike imao je šestocifrenu platu radeći u razvoju softvera. Ipak, oduvek je želeo finansijsku slobodu, pa je uspeo da uštedi do 70 odsto svog prihoda i da ga mudro uloži.

Stiv naglašava da nije „genije za novac“ i da se u školi mučio zbog poteškoća u učenju. On je rekao da je to uspeo zahvaljujući ovih sedam nepopularnih metoda.

Lojalnost jednoj kompaniji će vas učiniti siromašnim

„Ako ne menjate redovno poslove, ostavljate novac na stolu“, kaže Stiv.

On smatra da je prelazak u drugu kompaniju najbolji način za povećanje plate. U svojoj 14-godišnjoj karijeri pet puta je menjao posao i kaže da je svaki put povećavao platu za 15 do 20 odsto.

Većina milionera su sami zaradili sve

Ključno je shvatiti da vam se bogatstvo ne predaje na tanjiru, kaže Stiv. On ukazuje na nedavni izveštaj koji pokazuje da četiri petine od 10.000 anketiranih milionera nisu dobili nikakvo nasledstvo.

Umesto toga, većina njih se obogatila „doslednim ulaganjem, izbegavanjem dugova i pametnom potrošnjom“.

Morate da imate iste vrednosti kao vaš partner

Stiv kaže da je novac glavni izvor svađa za mnoge parove. Na primer, ako supružnici imaju suprotne navike trošenja ili ne žele da razgovaraju o novcu.

„Odlučio sam da sačekam dok ne pronađem nekoga ko deli iste finansijske vrednosti — i to je bila jedna od najboljih životnih odluka koje sam ikada doneo. Danas imam suprugu koji me podržava, koji je jednako entuzijastična kao i ja u vezi sa ulaganjem i štedljivim načinom života“, rekao je.

Ne morate da radite 24/7

Iako se zalaže za naporan rad, Stiv upozorava da vam je takođe potreban odmor da biste zarađivali.

„Da biste uvećali svoje bogatstvo, ne morate uvek da se krećete, proizvodite i radite. Davanje prioriteta stvarima kao što su san, vežbanje i pravilna ishrana daje vam priliku da napunite gorivo za sledeći dan. Uvek stavljam svoje zdravlje na prvo mesto, i kao rezultat toga, osećam se srećnije i mnogo energičnije, produktivnije i kreativnije“, jasan je.

Odrastanje u siromaštvu nije prepreka

Stivova porodica bila je siromašna – njegov otac je jedva sastavljao kraj s krajem, ali je promenio svoje navike.

„Naučio me je vrednosti štednje i ulaganja, i rekao mi da će dug na kreditnoj kartici uništiti moju finansijsku stabilnost, kao što je to učinio njegovom tati“, priznaje.

Vrhunsko obrazovanje nije garancija uspeha

Ono što radite nakon što diplomirate je ono što se zaista računa, kaže Stiv.

Vaša strast neće platiti račune

Poznate ličnosti koje kažu da su to uspele prateći svoje strasti su mali broj srećnika. Za većinu ljudi to nije put do zarade.

„Moj hobi je bila fotografija, ali sam izabrao karijeru u razvoju softvera jer sam u tome bio dobar. Razlika u platama između ta dva puta u karijeri je drastična. Sada, kao rani penzioner, zapravo sam u mogućnosti da uživam i provodim više vremena u svojim hobijima“, zaključuje.

