TURČIN JUNUS POSTAO SRPSKI ZET, PA ODVEO ŽENU KOD MAJKE: Kad je Milena prekrstila noge, nastala FRKA, na ovo nije bila spremna

Junus Emre Dogan je svoju suprugu Milenu upoznao sasvim slučajno u Alanji. Radio je u hotelu kao animator, a onda je pandemija koronavirusa zatvorila hotel, pa je morao da radi na plaži. Upravo tu je upoznao Milenu, a sada je savladao srpski jezik i postao omiljeni Turčin u Srbiji. Gostujući u emisiji "150 minuta" sa svojom suprugom Milenom, otkrio je zašto je odlučio da se preseli, kako je izgledalo upoznavanje Milene i njegove majke, ali i šta mu je na početku smetalo u Srbiji.

"Dok sam radio u hotelu, ona je došla na odmor. Njen prijatelj i ona su bili najzanimljivija ekipa koju sam ikada upoznao u Alanji. Svaki dan smo bili zajedno na plaži, ali nikada nisam mislio da ćemo biti u vezi. Govorio sam da je to nemoguće jer je u Srbiji i jer je viša od mene. Kod nas Turkinje to gledaju. Posle sam došao u Srbiju i tako je sve počelo", rekao je Junus, dok Milena priznaje da na početku nije videla Junusa kao svog partnera.

"Nije bila ljubav na prvi pogled, ali je bio toliko drag momak, videli smo da ga svi turisti obožavaju. Nastavili smo kontakt i nisam znala zašto mu je toliko bilo bitno da nastavi kontakt sa mnom. Rekao mi je da sam mu se baš svidela. Ja sam preko video poziva odlučila da se vidimo kada je rekao da će u odelu da dođe da upozna moje roditelje. Ja sam tad rekla da sam njegova devojka. Odlazila sam u Tursku, mislila sam da ćemo biti zajedno samo kad je more i kad je leto. Ipak, bilo je drugačije", otkrila je Milena.

foto: Printscreen TV Prva

Za šest meseci naučio srpski

"Nikada nisam otišao na neki kurs. Mislim da sam poslednji mesec na fakultetu odlučio da učim srpski. Uzeo sam neku knjigu i mislio sam da neću moći i hteo sam da Milena uči turski. Međutim, ona tako lepo sve objasni, da sam ja brzo naučio srpski. Ona me pita da li razmišljam na srpskom. Da, ja sada i razmišljam na srpskom", rekao je Junus i otkrio kako je došlo do odluke da se preseli u Srbiju.

"Kad sam završio fakultet, imao sam dve opcije - da živim i radim u Istanbulu ili da dođem u Srbiju. Uvek sam mislio da ću se ja bolje snaći u Srbiji, nego ona u Turskoj. Ona je stomatolog i otvorila je svoju ordinaciju, a ja sam rekao: 'Ja ću doći, ti samo počni svoju karijeru'. Da ja studiram šest godina, ne bih menjao svoju državu zarad partnera. Mene ljudi kad pitaju kako mi je ovde, ja kažem da nema razlike. Svi oko mene su mi pomogli da se snađem", rekao je Junus.

Upoznavanje svekrve i snaje

"Moja majka jeste konzervativna, ali kaže da svako ima veru za sebe i da ne može da mi kaže koga ja želim. Kad je upoznala Milenu, rekla je da je bolja nego Turkinje. To je bila prva rečenica", rekao je Junus, a onda je Milena otkrila da nije znala da se prekrštene noge smatraju nekulturom.

foto: Printscreen TV Prva

"Mislila sam da njegova majka nije spremna da se upoznamo. Pozdravila se sa mnom, videla sam da ima tremu, mislim da je htela da se pokaže u dobrom svetlu. Ja sam prekrstila noge, a onda mi je Junus rekao: 'Ej, nemoj tako, to nije kulturno'. Onda je njegova majka rekla: 'Zašto si to rekao devojci, sad ću ja da prekrstim noge'. Junus svaki dan zove taštu i svaki vikend hoće u Valjevo da je vidimo. Tata je lepo prihvatio. Njemu je trebalo više vremena, ali nikada mi to nije pokazao nego sam preko mame saznala da je ona uticala na to", otkrila je Milena.

Razlika između života u Turskoj i Srbiji

"Ovde su ljudi opušteniji, nego mi u Turskoj. Na poslu se ponašam lagano. Jedino mi je na početku bila negativna razlika u hrani. Mi u Turskoj kad ručamo, imamo tri vrste, čorbu, salatu, pa sarmu. Kad dođem ovde, za doručak ajvar, sir, jaja, za ručak samo sarma. To mi je bio problem da se naviknem", rekao je Junus koji ne želi da Milena menja veru.

"Kad me ljudi pitaju za to, ja kažem da ne znam kako to funkcioniše. Nisam veliki vernik, ali bilo bi mi strašno da ona menja svoju veru zbog mene. Ona poštuje svoju veru, ja poštujem svoju, kao i ona moju i ja njenu. Vaše žene misle da je svaki Turčin kao iz serije. Nismo svi takvi. Kao i svaka država, ima i dobre i loše momke", rekao je Junus, omiljeni Turčin u Srbiji.

(Kurir.rs/ Mondo/ L. S)

Bonus video:

00:15 Zet Relja pao u trans uz taštinu pesmu