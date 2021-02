Mokrenje u kapima je simptom koji ukazuje na problem s prostatom

Snažan nagon za mokrenjem, a u toaletu nemogućnost pražnjenja mokraćne bešike i otežano mokrenje. Ovo su neki od tipičnih problema s kojima se suočava muškarac s uvećanom prostatom u poodmaklom stadijumu. Alternative koje stoje pred njim u bliskoj budućnosti su: postavljanje katetera (specijalna fleksibilna cev koja preko mokraćnog kanala dolazi do bešike i služi za evakuaciju prikupljenog urina) ili operativno lečenje uvećane prostatne žlezde.

Zašto mnogi muškarci ne mogu da procene ozbiljnost situacije i stižu do katetera? Čak i kod jako otežanog mokrenja muškarac se nada da će se situacija popraviti. I čeka… A zapravo – bez intervencije lekara specijaliste situacija ne samo da se ne može popraviti već može izazvati i dodatne neprijatnosti. Šta se dešava? Urin se zadržava u mokraćnoj bešici i s vremenom može doći do zadržavanja ogromne količine urina. To predstavlja veliko opterećenje za organizam – stvaraju se uslovi za razvoj infekcije i formiranje kamenja, dolazi do oštećenja i širenja mokraćne bešike.

Tulijum laser od 200 vati je najsnažniji i najprecizniji laserski sistem koji prostatu isparava u potpunosti, do same kapsule i nema ograničenja u pogledu obima žlezde. Tulijum od 200 vati, kao najsavremenija tehnologija, kombinuje prednosti svih postojećih laserskih sistema, nadograđuje ih i danas se smatra maksimalno usavršenim modelom. Prodiranje u tkivo je samo 0,2 mm, što garantuje tačnost i preciznost i omogućava hirurgu da radi bez opasnosti od oštećenja okolnih tkiva. Ogromnu prednost Tulijumu od 200 vati nad drugim laserima daje i to što se istovremeno s isparavanjem prostate može raditi i razbijanje kamenja u mokraćnoj bešici i uretri. Nakon laserske operacije muškarac mokri bez poteškoća, mlaz mokraće je jak i bistar, a stalni kateter se trajno uklanja.

