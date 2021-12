CURALIN, 100% PRIRODNI DODATAK ISHRANI, ČIJI SE REZULTATI JASNO VIDE VEĆ NAKON SEDAM DANA

U mojih 20 godina pažljivog tretmana dijabetesa grupe 2, ja sam iskoristio sav arsenal terapijskih mera i, mada sam uzimao velike količine insulina, a to je bilo i 25 jedinica, bio sam poprilično nezadovoljan. Smetalo mi je i to stalno bockanje. A onda su se pojavili moji prijatelji iz Beograda, koji su doneli kapsule CuraLin, kao biljni dodatak. I danas, nakon sedam meseci redovnog korišćenja, ja više ne znam šta su visoke doze šećera u krvi. Moj šećer se u poslednja tri meseca kreće između 4 i 6, nema skokova. Za to su sve zaslužne CuraLin kapsule, jer sam sve ostalo, ne samo terapije, nego i šetnje i dijete, i ranije praktikovao - započinje svoju priču akademik Asim Kurjak, ginekolog sa čijim je autoritetom upoznata cela bivša Jugoslavija. Dr Kurjak je staž obavljao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na dužnosti rektora i dekana je već 12 godina iako je zvanično u penziji, član je nekoliko akademija nauka i umetnosti, a bio je - i još uvek jeste - lider mnogih međunarodnih naučnih zajednica.

foto: Promo

On je samo jedan od mnogobrojnih korisnika biljnog suplementa CuraLin. Reč je o 100% prirodnom dodatku ishrani, koji su 2016. proizveli lekari Kliničkog centra u Tel Avivu u Izraelu, i namenjen je onima koji boluju od dijabetesa tip 2. Svoja znanja izraelski naučnici zasnovali su na iskustvima medicine ajurveda, stare hiljadama godina, pa je iz tog razloga ovaj preparat potpuno prirodan i neškodljiv. U svojim laboratorijama usavršili su odnos različitih biljaka, među kojima su kurkuma, cimet, amla, gorka dinja, srebrna svilenica, piskavica, jambolan, ali i biljke koje rastu na obroncima Himalaja kao što su swertia chirayita (chiretta) i nepalski kutki, koje kao krajnji rezultat daju izuzetno brzu efikasnost kao pomoć u lečenju dijabetesa tip 2. Efekti su vidljivi već nakon sedam dana pravilne upotrebe, što nije svojstveno nijednom drugom biljnom preparatu!

CuraLin je, zbog svojih rezultata, već prisutan na čak 55 tržišta širom sveta -u SAD, Engleskoj, Kini, Italiji, Austriji, Španiji, Australiji…, a od sada je dostupan i na području bivše Jugoslavije. CuraLin je prihvaćen od Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, testiran i odobren od referentne laboratorije u Kragujevcu i registrovan u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Sa CuraLin-om su upoznati i endokrinolozi Kliničkog centra Srbije.

foto: Promo

Kombinacija klinički ispitanih biljaka utiče na snižavanje nivoa glukoze (šećera) u krvi i pomaže u regeneraciji i odmašćivanju beta ćelija pankreasa, koje su direktno zadužene za proizvodnju i distribuciju prirodnog insulina u organizmu – objašnjava dr Miloš Stojanović, specijalista interne medicine sa supspecijalizacijom iz endokrinologije. On je već 30 godina na Institutu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma pri KCS, a član je Društva endokrinologa iz SAD i Velike Britanije. U svojoj biografiji ima više od 20 stručnih radova. On dodaje i da zbog ovog poslednjeg, naučno dokazanog u kliničkim studijama, korisnici imaju osećaj potpune svežine, lakše savladavaju dnevne obaveze i u celosti imaju više energije.

Studije u svetu su pokazale da je suplement CuraLin veoma efikasan i da su ljudi pomoću njega smanjili upotrebu lekova, pa čak i insulina. CuraLin je izuzetno bezbedan i dokazano nema bitnih kontraindikacija – potvrđuje i dr Stojanović i najavljuje:

Zbog svega što smo imali prilike da čujemo o ovom proizvodu, ali i da se u to lično uverimo, na Institutu za endokrinologiju KCS planira se klinička studija. Očekujemo da i ovde dobijemo naučnu potvrdu o efikasnosti CuraLina-a, koju su već utvrdile studije u svetu.

Zato i ne čudi što je i dr Kurjak saglasan sa 97% ispitanika kod kojih je kliničkim studijama već dokazana efikasnost dodatka, bez ijednog neželjenog dejstva ili negativne posledice, ukoliko se prate uputstva lekara ili stručnjaka:

Osećam se sasvim sigurnim i, što je još važnije, osećam se potpuno zdravim. Nikada nisam imao takav dobar osećaj fizičke kondicije, imam mnogo apetita da radim i pišem, jednostavno sam sasvim stabilizovao nivo glukoze u krvi - zaključuje dr Kurjak.

Tel. 011 777 33 55; 063 36 87 78

Web. www.curalife.rs

Promo tekst