ČEST UZROK BOLA U LEĐIMA: Moći ćete bez doktora da postavite TAČNU DIJAGNOZU i sami započnete terapiju kad OVO proverite!

Ako vas često boli donji deo leđa, razlog za to može da bude u vašem načinu hodanja. Zato odmah pogledajte đonove svoje obuće i - sve će vam biti jasno!

Mnogi znaju da problemi s leđima potiču uglavnom od dugotrajnog sedenja ili stajanja, a nepravilno hodanje kao jedan od glavnih razloga često zanemaruju. Međutim, vaša obuća je najbolji svedok da to jeste tako.

foto: Shutterstock

Najnovija istraživanja pokazuju da se mnogima sa bolovima u leđima vrlo jednostavno može pomoći jer je nepravilno hodanje najčešće posledica problema sa stopalima zbog neprikladne obuće. Ona blokira njihovu prirodnu pokretljivost i dodatno opterećuje leđa stvarajući napetost u leđnim mišićima.

Evo kako ćete da pregledate đonove svoje obuće i postavite dijagnozu:

Đonovi na obući se od normalnog hoda troše ujednačeno. Ako bol osećate na jednoj strani leđa, jedno rame vam je malo spušteno i vaša izgažena obuća pokazuje neujednačeno trošenje đonova, koren problema je sigurno u nepravilnom hodu. Bolan palac može da bude razlog što izvrćete stopalo prema spolja. To se odražava i na leđa, ako pogledate obuću videćete da se izlizala na spoljnim krajevima. Ispod palca i pete obuća je više istrošena ako hodate, a da toga niste ni svesni, široko raširenih stopala, kao Čarli Čaplin.

foto: Profimedia

Leđa mogu da vas bole i ako su vam stopala ravna. Pogledajte đon – u ovom slučaju više opterećuju i troše sredinu, a uz leđa lako mogu da vas zabole kolena i kukovi.

Spoljne ivice đonova troši pogrbljeno hodanje i izvrtanje stopala prema napolje, od koga, uz leđa, stradaju i kolena. S druge strane, oni koji imaju "iks" noge izvrću stopalo prema unutra, pa će na obući videti da najviše stradaju unutrašnje ivice đonova. Naravno, takođe će imati bolove u leđima.

Ako imate neki od ovih problema, nemojte se nikako odricati nošenja ortopedskih uložaka! Uz njihovu pomoć je kod 80 odsto ljudi uočeno značajno smanjenje bola u leđima kad su počeli da ih koriste, a ovo samolečenje je dvostruko uspešnije od fizikalne terapije ili gutanja raznih lekova.

foto: Shutterstock

Osobe koje su koristile ortopedske uloške retko se posle njih žale na bolove u leđima, a kod 70 odsto onih koji su podvrgnuti tradicionalnim terapijama bol se vraća.

Kad bolovi u leđima traju dve - tri nedelje, nabavite uloške za cipele koje možete dobiti u apotekama i drogerijama bez recepta. Ako to ne pomaže, otiđite kod ortopeda kako bi vam prepisao uloške oblikovane baš za vaša stopala. To bi zaista moglo zauvek da vas reši bolova u leđima. Uz to, žene treba da se klone visokih potpetica i vrlo tankih đonova. Za njih je najbolja obuća sa zaobljenim prednjim delom i potpeticama nižim od 3,5 centimetra.

Pravilno hodanje je spas

Ako su vam kukovi i leđa savijeni dok hodate, ili vam je zadnjica isturena unazad, ne hodate pravilno. A ako, uz to, tokom dana puno vremena provodite sedeći, nije ni čudo što vam se telo sve više savija ka napred. Naravno, sve to dodatno opterećuje leđa.

foto: Shutterstock

Pokušajte u svakoj prilici da držite leđa uspravno, opustite ramena i podignite glavu. Uperite pogled nekoliko metara ispred sebe, kako vam vrat i leđa ne bi bili savijeni i uverićete se da će vam brzo biti lakše. Takođe, pravilno hodanje podrazumeva i zategnut stomak, ruke savijene u laktovima, njihovo pomeranje u istom ritmu s nogama. Zapamtite, prvo treba da spustite petu na zemlju, tek onda ostatak stopala. Tako podstičete rad mišića i stezanje vena, čime se poboljšava cirkulacija što, svakako, utiče i na kičmu.

Kurir.rs