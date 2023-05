DOŽIVELA MOŽDANI UDAR U AUTOMOBILU I SVE ZABELEŽILA KAMEROM: Simptom se pojavio dok je vozila, a evo kako se spasila! (VIDEO)

Moždani udar je vodeći uzrok smrtnosti, a prepoznavanje simptoma je ključno za krajnji ishod. Statistika kaže da svake godine moždani udar u Srbiji doživi između 20.000 i 25.000 ljudi, a lekari da je najvažnije da prepoznamo problem i odmah potražimo pomoć.

Tokom jednog običnog popodneva, dok je gledala seriju, Stejsi Džapes (49) iz Amerike primetila je naglo peckanje po licu, a potom i da se koči. Počela je da oseća kako joj leva strana tela trne i kako kaže, odmah je pretpostavila da je reč o šlogu. "Preživela sam tri moždana udara od 31. marta do 2. aprila. Taj prvi put koji je usledio, zatekao me je dok sam gledala televiziju i samo mi je odjednom utrnula cela leva strana tela. Leva ruka me je veoma zabolela, lice mi je bilo 'zaleđeno', nisam mogla da govorim. Pokušala sam da govorim, ali moj govor je bio nerazumljiv, zaplitala sam jezikom", rekla je Stejsi i dodala:

"Otišla sam odmah u bolnicu i objasnila sve simptome, a lekar je dijagnostikovao da je u pitanju stres. Nisam verovala da je zaista u pitanju samo to, ali sam krenula kući. Na putu do parkinga usledio je drugi udar. Narednog dana usledio je i treći i odlučila sam sve da snimim, kako bih druge upozorila da, ako osete ove simptome, znaju da je u pitanju moždani udar", objasnila je 49-godišnja Stejsi koja je pretpostavljala da će se nakon dva puta, dogoditi i treći.

Treći, koji je bio i najjači, usledio je dok je vozila automobil. Srećom, Džapesova je mogla da se zaustavi bez ometanja saobraćaja i čak usnimi sve ono što je usledilo.

- Sve me pecka na levoj strani lica. Sada snimam da ukažem na moje simptome. Mislim da imam moždani udar, upravo se vozim do najbliže bolnice - čuje se u snimku.

- Ovoga puta lekar me je uputio u specijalizovanu bolnicu gde su mi uradili sva ispitivanja. Nalazi su ukazali da sam zaista imala moždani udar i to ne jedan, već tri, baš kao što sam i pretpostavila. Posle poslednjeg moždanog udara osetila sam slabost na celoj levoj strani tela. Ponovo sam otišla do lekara i uputili su me u bolnicu gde sam na rehabilitaciji provela narednih osam nedelja - ispričala je Stejsi i dodala:

- Fizioterapeuti su svakodnevno radili sa mnom i to mi je neverovatno pomoglo. Želim da ukažem i drugima da, ukoliko osećaju posledice moždanog udara, moraju da posete lekara kako bi sve to prevazišli i nastavili dalje da žive sa delimičnim posledicama koje svaki moždani udar ostavlja - objasnila je Stejsi.

