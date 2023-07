LICE MI JE MALO POCRVENELO, A ONDA JE KRENULO DA OTIČE I IZOBLIČUJE SE! Evo kako izgleda TROVANJE SUNCEM: Prošla sam kroz pakao!

Abi Leversidž (22), iz Northemptona, odletela je na špansko ostrvo Lanzarote ranije ovog meseca sa svojim dečkom Kiranom (21).

Međutim, već drugog dana je izgorela i lice je krenulo da joj otiče, a kako su se simptomi pogoršavali shvatila je da ima trovanje suncem.

„Bilo je užasno, tako sam se stidela“, rekla je Leversidž za MailOnline. „Išla sam na večeru sa šeširom i naočarima za sunce da mi niko ne vidi lice. Postala sam anksiozna nakon što sam na internetu tražila druge ljude koji su imali isti problem i videla da bi moglo da bude još gore, posebno nakon što sam primetila da mi se simptomi pogoršavaju i da mi lice sve više otiče. Nisam znala kada će to prestati i koliko će biti loše. Noću sam se plašila da zaspim u slučaju da se probudim potpuno zatvorenih očiju ili da se osećam loše.“

Devojka je shvatila da nešto nije u redu tek nakon što se vratila kući iz akva parka i primetila da joj je lice blago crveno. Očistila ga je, ali ubrzo su na čelu počeli da joj se pojavljuju plikovi.

„Tokom tog dana primetila sam da imam sitne plikove, koji su izgledali kao kvrgavi delovi na mojoj koži iznad obrva. Ali u tom trenutku moj glavni problem je bilo to što mi je cureo nos i što me je peklo. Ipak, pretpostavila sam da će to biti to i da će jednostavno nestati.“

Nije nestalo, postalo je gore.

„U nedelju ujutru kad smo išli na pijacu, moj dečko je primetio da mi je prostor između obrva natečen, ali nije bilo strašno. Tog dana sam nosila naočare za sunce, i poneli smo šešire. Kada sam ušla u autobus, prvi put sam skinula šešir i naočare i pogledala se na ekranu telefona. Bila sam u šoku koliki je bio otok, imala sam ogromnu kvrgu između obrva, a vrh nosa mi je bio otečen. Uspaničila sam se i pokazala dečku, koji je takođe bio u šoku.“

Trovanje suncem je termin koji se koristi za teške opekotine od sunca – uzrokovane produženim izlaganjem UV zracima. Opekotine ove vrste mogu dovesti do bolne, crvene kože sa plikovima, pa čak i simptoma sličnih gripu. Može da traje do dve nedelje, ali obično ne ostavlja ožiljke. U nekim slučajevima može izazvati i glavobolju, groznicu, otok, mučninu, vrtoglavicu i dehidraciju.

Zabrinuta zbog otoka, Leversidž je u suzama požurila do najbliže apoteke i dobila je kremu i antibiotike da pomognu.

„Moj glavni simptom je bio otok na licu koji se pogoršao tokom dva dana. Počelo je na čelu i nosu, a na kraju je stiglo do kapaka, ugla očiju, pa čak i ispod. Nije uvek bilo bolno, ali je bilo neprijatno jer mi je celo lice bilo tako teško i osećala sam se kao da ne mogu da otvorim oči kako treba. Takođe sam se stalno osećala veoma umorno i odlazila sam na spavanje rano, što je bilo čudno pošto sam noćna ptica.“

Da situacija bude još gora, let im je otkazan i Ebi je bila primorana da ostane još dva dana na vrućini dok se borila sa simptomima.

„U normalnim okolnostima, volela bih još nekoliko dana odmora, ali je bilo skoro nemoguće da se klonim sunca. Mislim da mi je to odložilo oporavak, iako sam se trudila da sedim u hladu“, rekla je i otkrila da se otok danima nije povlačio.

„Mislim da je važno da podelim svoju priču jer znam da mnogi ljudi idu na odmor ili izlaze na sunce i ne mare mnogo za svoju kožu, ili ne nanose dovoljno kreme za sunčanje. Bila sam jedna od njih jer sam mislila da ne mogu da izgorim. Iskreno, opekotina na mom licu u početku nije izgledala strašno niti me je bolela, nije se ljuštila i nije izlazio gnoj iz nje, a ipak mi se desilo trovanje suncem.“

