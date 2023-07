ŠTA MOŽE DA KRENE PO ZLU NA SUNCU? Doktorka upozorava: Izlaganje visokim temperaturama dovodi i do stanja DELIRIJUMA I KOME

Danas će nastupiti visoke temperature, koje će se zadržati tokom cele sedmice. S obzirom na to da je iza nas kišni period, sa temperaturama ispod prosečnih za ovo doba godine, potrebno je organizam pripremiti na ovakvu promenu.

Kako to da učinimo, proveravala je dopisnica Kurir TV iz Sremske Mitrovice Aleksandra Dražić u razgovoru s lekarkom opšte medicine, dr Maricom Đukić Stekić.

- Dugotrajno izlaganje toploti može da ima negativne posledice po zdravlje, od sunčanice do toplotnog udara. Naš organizam se brani od tih toplotnih udara znojenjem, ali dolazi i do povećane količine krvi koja pristiže u mozak. Šire se krvni sudovi i povećava zapremina mozga. Kod pacijenata se mogu javiti glavobolja, mučnina, ubrzan puls, plitko disanje. Kod težih slučajeva povišena temperatura. Potrebno je takvu osobu premestiti u rashlađenu prostoriju, staviti im hladne obloge na glavu i davati im dosta tečnosti - objašnjava dr Đukić Stekić.

- Do toplotnog udara može doći ne samo prilikom predugog izlaganja suncu, već i u pregrejanim automobilima, kao i pri radu u blizini jakih peći, naročito u pekarama i fabrikama. To je teže kliničko stanje gde dolazi do sloma termoregulacionog sistema i povišene telesne temperature i do 40 stepeni. Može da dođe do konfuzije, delirijuma, komatoznog stanja i tu je neophodna intervencija lekara - dodaje ona.

Na kraju je posavetovala gledaoce kako da se najbolje zaštite od visokih temperatura.

- Apelujem na sve sugrađane, naročito na starije i one s kardiovaskularnim bolestima. Roditelji decu da šetaju u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima. Oni koji zbog posla borave na suncu, da zaštite glavu šeširima i naočarima. Potrebn je kontinuirano unositi tečnost, čak i kad nismo žedni, a ishrana da bude niskokalorijska, da se ne jede masna i začinjena hrtana. Na prvom mestu treba konzumitati svežu hranu, voće i povrće, ali prethodno oprano ili termički obrađena. Ne preporučuje se ona koja se sprema na ulici. Takođe i sladolede koji su fabrički upakovani, takođe nikako sveža jaja - pojasnila je lekarka.

