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Nakon što je porukom da žena ne bi trebalo da ulazi u brak bez obrazovanja, posla i sopstvene sigurnosti privukao veliku pažnju javnosti, katolički sveštenik Krunoslav Karas ponovo je dospeo u fokus zbog još jednog dela svoje propovedi. Ovoga puta govorio je o temi koja je mnogim bračnim parovima dobro poznata - životu sa roditeljima i njihovom uticaju na brak.

Krunoslav Karas tokom propovedi Foto: youutbe/SKAC Slavonski Brod

U kompletnoj propovedi, koja je naknadno objavljena, Karas je bez mnogo uvijanja izneo stav da mladenci, kad god su u mogućnosti, treba da žive odvojeno od roditelja, ali i od ostalih članova porodice. Kako je objasnio, do takvog zaključka nije došao iz teorije, već iz onoga što je tokom dve decenije slušao od ljudi koji su mu dolazili sa bračnim problemima.

Dve decenije sluša probleme bračnih parova

Karas se u jednom trenutku osvrnuo i na primedbu koju, kako kaže, često čuje - kako o braku može da govori neko ko sam nije oženjen. Na to pitanje odgovorio je iskustvom koje je stekao kroz sveštenički rad i razgovore sa velikim brojem supružnika.

Krunoslav Karas tokom propovedi Foto: youutbe/SKAC Slavonski Brod

- Neko će reći: „A kakvo ti iskustvo imaš? Uopšte nisi u braku. Šta ti to možeš reći?“ Ja sam ove godine napunio dvadeset godina sveštenstva. U dvadeset godina sveštenstva susretao sam se sa brojnim bračnim parovima. Bio sam predavač na kursevima pripreme za brak, dolazili su mi bračni parovi na savetovanje, dolazili su mi pojedinci sa svojim bračnim problemima. Iz svedočenja ljudi, ne znam im broj, mnogo toga sam naučio - istakao je.

Upravo iz tih razgovora, kako je naveo, izvukao je zaključak da zajednički život sa roditeljima često može da poremeti odnos između supružnika, posebno kada granice u porodici nisu jasno postavljene.

Krunoslav Karas tokom propovedi Foto: youutbe/SKAC Slavonski Brod

- Kad ljudi ulaze u brak, šta rade? Pa, eto, živećemo neko vreme sa mamom i tatom. Bežite od mame i od tate. Bežite od svekra i od svekrve. Sad malo i muškarcima da dam jedan savet: bežite od tasta i tašte. Nemojte pristajati na život u istoj kući i u istom domaćinstvu - poručio je Karas.

„Vaš brak je samo vaš brak“

Njegov savet nije se zaustavio samo na roditeljima. Karas je otišao korak dalje i naglasio da prevelika blizina braće i sestara takođe može da unese dodatne tenzije u odnos supružnika.

- Neka ni brat ni sestra muža ili žene ne budu blizu tebe, ne daj Bože u istoj kući ili u istom dvorištu. Ne pričam vam napamet, pričam ono što slušam dvadeset godina - rekao je.

Govoreći o tome zašto smatra da je fizička i emotivna distanca važna, osvrnuo se na odnos roditelja prema odrasloj deci. Prema njegovom viđenju, ljubav prema detetu ponekad može da preraste u potrebu za kontrolom, čak i kada ono već ima svoju porodicu.

- Roditelji, koliko god da vas vole, imaju u sebi jedan nezdrav nagon posesivnosti, pa se mešaju u brakove svoje dece, guraju nos tamo gde im nije mesto. Vaš brak je samo vaš brak - izjavio je.

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