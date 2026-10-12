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Krasula, u narodu poznatija kao drvo novca ili žad, zauzima visoko mesto na listi najpopularnijih sobnih biljaka. Premda važi za izuzetno izdržljivu vrstu, greške pri zalivanju, manjak svetlosti ili neadekvatno okruženje mogu brzo narušiti njen bujan i zdrav izgled.

Vodeći stručnjaci za hortikulturu objašnjavaju kako da na vreme prepoznate simptome propadanja kod krasule i koje korake da preduzmete kako biste joj vratili punu snagu, prenosi magazin "Marta Stjuart".

Zašto se krasula suši Foto: springtime78 / Alamy / Profimedia

Jasni znaci da krasula pati

Da je biljka u problemu i da zahteva hitnu promenu uslova, možete zaključiti po nekoliko uočljivih promena.

Pre svega, obratite pažnju na sledeće simptome:

žute, smeđe ili usahnule liske

intenzivno opadanje lišća

krti, savijeni ili mlohavi izdanci

mekani listovi i stabljika na dodir

potpun zastoj u razvoju

bele mrlje ili nalik na pamuk naslage po površini.

Preduslov za uspešan oporavak jeste tačna dijagnostika - tretman se drastično razlikuje u zavisnosti od toga da li je posredi višak vlage, suša ili nedostatak sunčeve svetlosti.

Zašto se krasula suši Foto: Andrew Waugh / Alamy / Profimedia

Šta učiniti kada preterate sa zalivanjem

Prekomerna količina vode u saksiji predstavlja najčešću grešku pri uzgoju krasule. Prvi nagoveštaji problema manifestuju se kroz blago uvenuće, žućenje i gubitak listova.

"U početku možete videti malo venuća, jer listovi gube više vlage nego što biljka može da apsorbuje", rekao je hortikulturista Džastin Henkok.

Ukoliko se natapanje nastavi, dolazi do opasnosti od truljenja korenovog sistema, kada stabljike postaju mekane i pucaju na najmanji dodir. Ako je do viška vode došlo sporadično, Henkok savetuje premeštanje saksije na osvetljenije mesto uz korigovanje rasporeda zalivanja. Dodatna toplota i svetlost pružaju biljci neophodnu energiju za regeneraciju. Ipak, kod ozbiljnijeg oštećenja nužna je provera korena.

"Biljke koje se previše zalivaju zbog čestog zalivanja razviće preplitanje korena. Da bih ovo popravio, izvadim biljku iz saksije, orežem pocrnelo korenje, a zatim je presadim u suvlje zemljište", kaže baštovan Markus Bridžvoter.

Spas za dehidriranu biljku

Nasuprot višku, nedovoljno zalivanje dovedi do smežuravanja i opuštanja listova.

Zašto se krasula suši Foto: Profimedia

U tom slučaju, Henkok predlaže učestalije dodavanje vode ili blago potkresivanje. Kada je supstrat potpuno suv, suvu zemlju je najbolje natopiti metodom odozdo.

"Napunim posudu vodom, stavim saksiju sa novcem u nju i ostavim je da upije vodu sa dna. Kada je zemlja vlažna na vrhu saksije, znam da je biljka dobro hidrirana", podelila je Bridžvoter.

Potapanje saksije sa drenažnim otvorima treba da traje između 10 i 15 minuta. Nakon što se zemlja ponovo prosuši, nastavite sa redovnijim, ali umerenim zalivanjem.

Svetlost kao ključni faktor napretka

Krasula prirodno teži toplim i svetlim pozicijama. Izdužene grane i izostanak novih listova jasan su pokazatelj da biljka tavori u mraku. Ipak, naglo izlaganje direktnom suncu može stvoriti opekotine na listovima. Henkok preporučuje postepenu aklimatizaciju: iznesite biljku napolje na sat vremena, pa tokom naredne dve nedelje sukcesivno produžavajte njen boravak na otvorenom. Ukoliko biljka ostaje u zatvorenom prostoru, Bridžvoter savetuje nabavku specijalizovanih lampi za uzgoj.

Zašto se krasula suši Foto: blickwinkel/F8-DASBILD, blickwinkel / Alamy / Profimedia

Umereno sa prihranjivanjem

Odgovarajuća nutrijentna podrška ubrzava razvoj. Henkok navodi da standardna đubriva za sobne biljke daju odlične rezultate.

"Možete ga đubriti samo jednom godišnje. Sve zavisi od vas i koliko brzo želite da vaša biljka raste", rekao je stručnjak.

Međutim, preterivanje sa dozažom donosi kontraefekat: "Previše đubriva može oštetiti korenje i potencijalno ubiti biljku".

Zaštita od temperaturnih šokova

Nagle oscilacije u temperaturi izuzetno škode drvetu novca, zbog čega mesto držanja mora biti pažljivo odabrano.

"Držite ga dalje od grejnih uređaja, klima uređaja ili promaje. Promaja može da stresira biljku, uzrokujući da lišće polegne", objasnio je Henkok.

Uobičajeni kućni uslovi uglavnom odgovaraju ovoj sukulenti, a prirodna svetlost nije jedino rešenje: "Međutim, ne treba im prirodno svetlo da bi pravilno rasle - krasula može podjednako dobro da raste pod snažnom LED lampom", primetio je Henkok.

Koliko je svetla zaista potrebno?

Krasula uspešno raste i na umereno osvetljenim mestima, do metar i po udaljenosti od prozora.

Zašto se krasula suši Foto: york010 / Alamy / Profimedia

Ipak, mračni uglovi predstavljaju rizik. "U uslovima slabog osvetljenja, žadadine rastu mnogo sporije i mogu biti osetljivije na nedovoljno ili prekomerno zalivanje", dodao je Henkok.

Drenaža kao garancija opstanka

Pravilno odvođenje viška vode presudno je za zdravlje krasule. Saksija mora imati otvore na dnu, a supstrat ne sme zadržavati vlagu. Rastrastita zemlja i adekvatna saksija sprečavaju propadanje i truljenje korena. Između dva zalivanja, supstrat mora u potpunosti da se prosuši, što u proseku znači razmak od dve do tri nedelje. Ipak, umesto rigidnog pridržavanja kalendara, uvek prstom proverite vlažnost zemlje pre nego što ponovo uzmete da je zalijete.

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