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Ovaj specijalitet ne traži mnogo sastojaka, ali zahteva malo strpljenja i pažnje prilikom razvlačenja testa. Za razliku od klasičnih pita, propeć se peče na veoma visokoj temperaturi i ostaje tanak, sa zlatnom koricom i sočnim nadevom od jaja, mleka i belog sira.

Najlepši je dok je još topao, kada se umesto nožem tradicionalno lomi rukama.

Sastojci

Za testo:

500 g brašna

1 kocka kvasca

300-350 ml tople vode

1 kašika šećera

so po ukusu

još malo brašna za posipanje

Za nadev:

150-200 g belog sira

5-6 krupnih jaja

500 ml mleka

so po ukusu

Za premazivanje:

100 g rastopljene, vrele masti

Proprć, starinska pita sa sirom Foto: Printscreen/Youtube/Кухня Webspoon

Kako se pravi propeć

Izmrvite kvasac, prelijte ga toplom vodom i dodajte šećer. Ostavite nekoliko minuta da zapeni, a zatim dodajte brašno i zamesite testo.

Ostavite testo da odstoji oko 20 minuta, pa ga kratko premesite. Podelite ga na osam jednakih loptica, odnosno jufki.

Svaku jufku oblikujte uz pomoć malo brašna i razvucite približno do veličine dna tanjira. Prvu stavite na radnu površinu i premažite sa jednom do dve kašike vrele masti. Mast treba da bude dovoljno zagrejana da blago zacvrči kada dodirne testo.

Preko pospite malo brašna, pa stavite drugu jufku i ponovite postupak. Tako poređajte ukupno četiri jufke, s tim da poslednju ne premazujete.

Dobijeni sloj razvucite tako da bude nešto veći od tepsije u kojoj ćete peći propeć. Tepsiju srednje veličine podmažite, pa stavite prvu razvijenu koru tako da krajevi prelaze preko ivica.

Nadev od jaja, mleka i sira

Za nadev viljuškom lagano sjedinite jaja, mleko, beli sir i malo soli. Smesu nije potrebno dugo mutiti, dovoljno je da se sastojci povežu.

Polovinu fila rasporedite preko prve kore. Drugu koru malo nagužvajte rukama kako bi odgovarala veličini tepsije, pa je položite preko fila.

Preko druge kore rasporedite ostatak nadeva. Krajeve donje kore prebacite preko fila, ali sredinu pite ostavite otvorenom.

Na kraju sve prelijte preostalom vrelom mašću.

Peče se kratko na 250 stepeni

Rernu prethodno zagrejte na 250 stepeni, pa stavite propeć da se peče oko 20 do 25 minuta.

Visoka temperatura je važna jer propeć ne treba mnogo da naraste. Cilj je da se pita brzo ispeče, da ostane relativno tanka i da dobije karakterističnu zlatnu koricu.

Kada je gotov, odmah ga izvadite iz tepsije i prevrnite na čistu krpu. I tu dolazi jedan od najlepših detalja ovog starinskog jela - propeć se ne seče nožem, već se tradicionalno lomi rukama.

Najbolje je poslužiti ga dok je još topao, kada se miris vrele masti, sira i pečenog testa širi kuhinjom, a sočni nadev ostaje skriven između zlatnih kora.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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