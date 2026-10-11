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Poznati kuvar Heston Blumental otkriva neobičan ali vrlo jednostavan trik za preukusan pekarski krompir. Ovaj dodatak jelu u Srbiji svi obožavaju.

U restoranima je pekarski krompir sve popularniji kod gostiju, iako svi obožavaju da ga jedu, ne vole i da ga spremaju. Kuvar je odgonetnu male trikove kako da ga jednostavo pripremite, a da ukus bude bap po vašoj meri.

Da biste dobili hrskavu koricu i pahuljastu unutrašnjost krompira potrebno je da ga prvo skuvate. Kuvajte ga dvadesetak minuta bez kore. Zatim ga ubacite u rernu da se zapeče. Možete dodati začine, ulje i so.

krompir sa slaninom Foto: Steidi / Alamy / Profimedia

Pekarski krompir danas je deo tradicionalne kuhinje Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih balkanskih zemalja. U nekim starim domaćinstvima krompir se pekao u istoj peći u kojoj se pripremao hleb, dok se u drugim krajevima spremao u zemljanim posudama ili pod sačem. Upravo je takva tradicionalna priprema doprinela tome da pekarski krompir i danas mnoge podseća na domaću kuhinju, porodične ručkove i ukuse detinjstv