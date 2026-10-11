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Jesen je godišnje doba toplih boja, zrelih plodova, mirisa prirode i nešto mirnijeg ritma posle dugih letnjih dana. Upravo zato roditelji koji očekuju bebu tokom septembra, oktobra ili novembra često traže ime koje će na neki način nositi simboliku ovog perioda.

To ne mora nužno biti ime koje direktno označava jesen. Veza može da se pronađe u značenjima poput svetlosti, topline, prirode, snage, plodnosti ili novog početka. Neka od ovih imena duboko su ukorenjena u našoj tradiciji, dok druga zvuče moderno i nežno.

Dunja

Dunja simbolizuje nežnost i prirodnu lepotu, povezuje se sa istoimenim plodom koji sazreva u jesen i donosi osećaj topline i harmonije. Poreklom iz Persije, dunja kao biljka označava zdravlje i lepotu, a ime je sve popularnije zbog svoje melodičnosti i balansa između tradicije i savremenosti.

Stefan

Stefan, poreklom od grčkog "Stephanos" (kruna, venac), nosi značenje dostojanstva i stabilnosti. Kao klasično i istorijski značajno ime, duboko je ukorenjeno u hrišćanskoj tradiciji.

Lenka

Lenka ima slovenske korene i znači "sjajna" ili "plodna". Jednostavno i zvučno ime savršeno se uklapa u jesenji period, simbolizujući nežnost, blagost i toplinu.

Naravno. Uz Dunju, Stefana i Lenku, lepo se uklapaju i imena koja asociraju na toplinu, svetlost, prirodu, zrelost i mir jeseni:

Mila

Mila je staro slovensko ime izvedeno iz korena „mil“, sa značenjem draga, mila i voljena. Kratko i nežno, nosi osećaj topline i bliskosti, zbog čega se lepo povezuje sa mirnijom i toplijom atmosferom jeseni.

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Ognjen

Ognjen je slovensko ime povezano sa rečju „oganj“. Simbolizuje vatru, snagu i toplinu, pa posebno odgovara jesenjem periodu, kada vatra i svetlost postaju simboli doma, sigurnosti i okupljanja.

Jovana

Jovana je ženski oblik imena Jovan, hebrejskog porekla, sa značenjem „Bog je milostiv“. Tradicionalno i bezvremensko ime odiše smirenošću i elegancijom, a lepo pristaje bebama rođenim u tihim jesenjim mesecima.

Luka

Luka je ime grčkog i latinskog porekla koje se često povezuje sa svetlošću. Jednostavno, toplo i vanvremensko, simbolično odgovara jeseni, godišnjem dobu u kojem svetlost postaje mekša i dragocenija.

Iskra

Iskra je slovensko ime sa vrlo jasnom simbolikom: mala iskra svetlosti i vatre. Asocira na energiju, novi početak i toplinu koja ostaje i kada dani postaju hladniji.

Vuk

Vuk je jedno od najstarijih slovenskih imena kod Srba. Tradicionalno mu se pripisuju snaga, zaštita i izdržljivost. Njegova snažna povezanost sa prirodom daje mu posebno lep karakter za dete rođeno u jesen.

Kalina

Kalina je slovensko ime povezano sa biljkom kalinom, prepoznatljivom po crvenim plodovima. Zbog veze sa prirodom, bojama i plodovima koji obeležavaju jesen, ime nosi nežnu i pomalo romantičnu simboliku.

Viktor

Viktor potiče od latinske reči victor, što znači „pobednik“. Klasično i snažno ime simbolizuje odlučnost i uspeh, a istovremeno zvuči dovoljno savremeno da se uklopi među danas popularna imena.

Dečak Foto: Shutterstock

Zora

Zora je staro slovensko ime koje označava svitanje i početak novog dana. Simbolizuje svetlost, nadu i novi početak, što mu daje posebno lepo značenje kada se vezuje za rođenje deteta.

Mihajlo

Mihajlo je ime hebrejskog porekla, duboko ukorenjeno u srpskoj i hrišćanskoj tradiciji. Posebno se može povezati sa jeseni zbog Miholjdana, koji se obeležava u oktobru, ali i zbog „miholjskog leta“, perioda toplih i sunčanih jesenjih dana.

Katarina

Katarina je tradicionalno ime grčkog porekla koje se najčešće povezuje sa značenjem „čista“. Elegantno je i bezvremensko, a zbog Svete Katarine i njegove duge evropske tradicije ima klasičan karakter koji lepo odgovara jesenjoj simbolici zrelosti i smirenosti.

Andrej

Andrej potiče od grčkog Andreas i povezuje se sa hrabrošću i snagom. Zvučno je, klasično, ali i savremeno, pa predstavlja dobar izbor za roditelje koji žele tradicionalno ime koje ne deluje staromodno.

Kako izabrati ime za jesenju bebu?

Mesec rođenja svakako ne mora da određuje ime deteta, ali može biti lep izvor inspiracije. Septembar nosi simboliku novih početaka i obilja, oktobar boja, topline i promena, dok novembar najavljuje mirniji deo godine i približavanje zime.

Zato među imenima za jesenje bebe posebno mesto mogu imati ona koja asociraju na prirodu, svetlost, vatru, snagu i plodove zemlje. Dunja, Ognjen, Kalina, Iskra, Zora ili Zlatan tu vezu nose gotovo neposredno, dok Stefan, Mihajlo, Katarina ili Teodor pružaju tradicionalniji izbor.

Na kraju, najlepše ime biće ono čije će značenje, zvuk ili porodična priča roditeljima imati posebno značenje. Godišnje doba u kojem je dete rođeno može toj priči samo dodati još jedan lep detalj.

(Kurir.rs/lepoteSrbije)

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