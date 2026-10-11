Vladimir Kličko sa ćerkom prisustvovao ročištu: Privremeno mu je povereno starateljstvo nad imovinom pokojne glumice
- Sud je Kličku privremeno poverio starateljstvo nad imovinom, dok on traži istragu zbog nestanka nakita i drugih dragocenosti.
- Kličko tvrdi da Kaja ima pravo na celokupnu majčinu imovinu i želi da je sačuva za njenu budućnost.
Jedanaestogodišnja Kaja, ćerka pokojne glumice Hejden Panetijere i bivšeg svetskog bokserskog šampiona Vladimira Klička, pojavila se u četvrtak na sudskom ročištu zajedno sa ocem. Devojčica je učestvovala na daljinu, putem video-poziva, kako bi potvrdila svoj identitet tokom postupka koji se odnosi na starateljstvo nad imovinom njene preminule majke, objavio je magazin Pipl.
Kaja je nosila belu majicu, a tokom saslušanja obratila se sudiji zajedno sa ocem. Prema navodima medija, bila je smirena i govorila tiho. Na istom ročištu Kličku je privremeno povereno starateljstvo nad imovinom njegove bivše verenice.
Kličko traži istragu zbog nestanka dragocenosti
Pored zahteva za starateljstvo, advokat Vladimira Klička zatražio je da njegovom klijentu bude omogućeno da od organa reda zahteva istragu o „povraćaju imovine za koju se veruje da je nezakonito otuđena“ od strane osobe koja nije član porodice.
Kličko (50) podneo je sudska dokumenta u utorak, tražeći istragu zbog sumnje da su pojedine stvari Hejden Panetijere, uključujući nakit, završile u zalagaonici nakon njene smrti.
Prema dokumentima do kojih je došao portal TMZ, bivši profesionalni bokser veruje da je za to odgovorna osoba koja nije član porodice, a koja je ranije bila povezana sa glumicom poznatom po ulozi u seriji „Heroji“. Kličko tvrdi da je zalagaonica odbila da mu pruži informacije o predmetima bez zvaničnog obraćanja policije. Zbog toga strahuje da bi dragocenosti mogle biti prodate trećim licima ukoliko nadležni organi ne intervenišu.
Ćerka ima pravo na celokupnu majčinu imovinu
U sudskim dokumentima koje je podneo prošlog meseca, a do kojih je došao portal Pejdž siks, Kličko je naveo da njegova ćerka Kaja, koja živi sa njim u Ukrajini, ima pravo na celokupnu imovinu svoje majke.
Prema njegovim rečima, bilo je „hitno i neophodno“ da mu se poveri starateljstvo nad zaostavštinom Hejden Panetijere kako bi mogao da prima, upravlja i čuva imovinu koja pripada njihovoj ćerki.
Izvori bliski porodici pokojne glumice rekli su za TMZ da podržavaju Kličkov zahtev.
„Vlad je sjajan otac i zahvalni smo mu“, naveli su oni.
Ljubav započela 2009, a raskid usledio devet godina kasnije
Hejden Panetijere i Vladimir Kličko započeli su vezu 2009. godine, a verili su se 2013. Njihova ćerka Kaja rođena je u decembru 2014. godine.
Par je tokom godina imao vezu sa prekidima, ali su se konačno razišli 2018. godine. Iste godine Kličku je dodeljeno puno starateljstvo nad njihovom ćerkom. Glumica je u septembru 2022. godine gostovala u emisiji „Red Table Talk“, koju je vodila Džejda Pinket Smit, gde je govorila o teškoj odluci da potpiše dokumenta kojima se Kličku poverava puno starateljstvo nad Kajom.
„Bilo je veoma uznemirujuće“, rekla je tada glumica, opisujući taj trenutak kao „najgoru i najtežu stvar koja joj je ikada slomila srce“.
Glumica preminula u 36. godini
Hejden Panetijere, poznata po ulogama u serijama „Nešvil“ i „Heroji“, preminula je u avgustu u 36. godini. Prema informacijama koje je Kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil potvrdila portalu Pejdž siks, smrt je nastupila usled slučajnog predoziranja, odnosno toksičnog dejstva više supstanci: fentanila, 4-ANPP, alprazolama, metokarbamola i kvetiapina.
Nakon njene smrti, pitanje zaštite imovine koju je ostavila iza sebe postalo je posebno važno za porodicu, a Kličko sada nastoji da osigura da sve što pripada njihovoj ćerki bude sačuvano za njenu budućnost.