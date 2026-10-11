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Jedanaestogodišnja Kaja, ćerka pokojne glumice Hejden Panetijere i bivšeg svetskog bokserskog šampiona Vladimira Klička, pojavila se u četvrtak na sudskom ročištu zajedno sa ocem. Devojčica je učestvovala na daljinu, putem video-poziva, kako bi potvrdila svoj identitet tokom postupka koji se odnosi na starateljstvo nad imovinom njene preminule majke, objavio je magazin Pipl.

Kaja je nosila belu majicu, a tokom saslušanja obratila se sudiji zajedno sa ocem. Prema navodima medija, bila je smirena i govorila tiho. Na istom ročištu Kličku je privremeno povereno starateljstvo nad imovinom njegove bivše verenice.

Hejden Penetijer, Vladimir Kličko Foto: Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia

Kličko traži istragu zbog nestanka dragocenosti

Pored zahteva za starateljstvo, advokat Vladimira Klička zatražio je da njegovom klijentu bude omogućeno da od organa reda zahteva istragu o „povraćaju imovine za koju se veruje da je nezakonito otuđena“ od strane osobe koja nije član porodice.

Kličko (50) podneo je sudska dokumenta u utorak, tražeći istragu zbog sumnje da su pojedine stvari Hejden Panetijere, uključujući nakit, završile u zalagaonici nakon njene smrti.

Prema dokumentima do kojih je došao portal TMZ, bivši profesionalni bokser veruje da je za to odgovorna osoba koja nije član porodice, a koja je ranije bila povezana sa glumicom poznatom po ulozi u seriji „Heroji“. Kličko tvrdi da je zalagaonica odbila da mu pruži informacije o predmetima bez zvaničnog obraćanja policije. Zbog toga strahuje da bi dragocenosti mogle biti prodate trećim licima ukoliko nadležni organi ne intervenišu.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Ćerka ima pravo na celokupnu majčinu imovinu

U sudskim dokumentima koje je podneo prošlog meseca, a do kojih je došao portal Pejdž siks, Kličko je naveo da njegova ćerka Kaja, koja živi sa njim u Ukrajini, ima pravo na celokupnu imovinu svoje majke.

Prema njegovim rečima, bilo je „hitno i neophodno“ da mu se poveri starateljstvo nad zaostavštinom Hejden Panetijere kako bi mogao da prima, upravlja i čuva imovinu koja pripada njihovoj ćerki.

Izvori bliski porodici pokojne glumice rekli su za TMZ da podržavaju Kličkov zahtev.

„Vlad je sjajan otac i zahvalni smo mu“, naveli su oni.

Ljubav započela 2009, a raskid usledio devet godina kasnije

Hejden Panetijere i Vladimir Kličko započeli su vezu 2009. godine, a verili su se 2013. Njihova ćerka Kaja rođena je u decembru 2014. godine.

Par je tokom godina imao vezu sa prekidima, ali su se konačno razišli 2018. godine. Iste godine Kličku je dodeljeno puno starateljstvo nad njihovom ćerkom. Glumica je u septembru 2022. godine gostovala u emisiji „Red Table Talk“, koju je vodila Džejda Pinket Smit, gde je govorila o teškoj odluci da potpiše dokumenta kojima se Kličku poverava puno starateljstvo nad Kajom.

„Bilo je veoma uznemirujuće“, rekla je tada glumica, opisujući taj trenutak kao „najgoru i najtežu stvar koja joj je ikada slomila srce“.

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Glumica preminula u 36. godini