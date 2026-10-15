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Sezona pripreme zimnice uveliko je u toku, a čak i kada nemamo prostora za desetine tegli, za omiljene domaće specijalitete ipak pronađemo mesto. Među njima su i kisele paprike punjene kupusom, zbog kojih vredi odvojiti malo vremena i pripremiti makar nekoliko tegli.

Recept smo pronašli na kanalu Jednostavna kuhinja, gde ove paprike opisuju kao preukusne, pripremljene "po starinski" i "bez trunke hemije". Za njihovu pripremu potrebna su samo tri sastojka i, naravno, tegle.

Recept za kisele paprike punjene kupusom

Sastojci:

2 kg paprika somborki

3 kg kupusa

So

Paprika Foto: Profimedia

Priprema:

Paprike operite, očistite od peteljki i semenki, pa svaku dobro posolite iznutra. Ostavite ih sa strane dok pripremate kupus.

Kupus tanko narendajte i posolite sa ukupno tri kašike soli. Dodajte jednu po jednu kašiku i svaki put dobro izgnječite kupus rukama. Ostavite ga da odstoji četiri sata, kako bi omekšao i pustio sok.

Paprike otresite da iz njih izađe tečnost, pa svaku napunite blago oceđenim kupusom. Kupus cedite iznad činije kako biste sačuvali sok.

Napunjene paprike ređajte u tegle, blago ih pritiskajući da ih stane što više. Prelijte ih sokom od kupusa, ali tegle nemojte puniti do vrha.

Na svaku teglu stavite poklopac, ali ga nemojte zavrtati. Ostavite ih tako 24 sata, a zatim kašikom odvadite višak tečnosti, dobro zatvorite tegle i odložite ih na hladno i tamno mesto.

(Kurir.rs/Žena)

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