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U porukama i komentarima često možemo da naiđemo na "od prilike" tamo gde bi trebalo da piše "otprilike". Kada isti pogrešan oblik vidimo više puta, lako počnemo da se pitamo da li smo pravilo dobro zapamtili gramatiku srpskog jezika. Zato nije loše da obnovimo gradivo i razjasnimo kako se piše reč koju svakodnevno koristimo.

Pravilno je "otprilike", spojeno i sa slovom "t". Ovaj prilog koristimo kada nešto ne možemo ili ne želimo da odredimo sasvim precizno, već dajemo približnu procenu vremena, količine, udaljenosti ili nečeg drugog.

Na primer:

- Stižem za otprilike pola sata.
- Za ovaj recept potrebno je otprilike 200 grama brašna.
- Znam otprilike gde se nalazi ta ulica.

U svim ovim rečenicama "otprilike" možemo da zamenimo rečju "približno", a da smisao ostane isti.

Zašto pišemo "t", a ne "d"?
U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti. Zvučno "d" ispred bezvučnog "p" prelazi u svoj bezvučni par "t". Otuda oblik "otprilike".

(Kurir.rs/Mondo)

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