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Loredana Spiga Venijer odlučila je da istorijsko zdanje, u kojem je živela sa pokojnim suprugom Đanmarkom, pokloni opštini Varena, kako bi uspomena na njega nastavila da živi kroz prostor namenjen čitavoj zajednici.

Jasno definisana obaveza

O nesvakidašnjem poklonu izvestili su i italijanski mediji. Vrednost celokupnog imanja procenjuje se na oko 1,6 miliona evra, a poklon obuhvata ne samo kuću, već i nameštaj i predmete kojima je opremljena.

Dvospratno zdanje se nalazi u centru Varene na istočnoj obali jezera Komo, u pokrajini Lombardija, prenosi Kronen Zeitung.

U prizemlju postoji kuhinja, trpezarija, prostrani dnevni boravak i veranda sa pogledom na baštu. Na spratu se nalaze tri spavaće sobe, dva kupatila, kao i velika terasa sa koje se pruža pogled na jezero i okolne planine.

Upravo ta terasa za Loredanu ima posebno značenje. Nije reč samo o delu kuće s lepim pogledom, već o mestu koje je obeležilo godine provedene sa suprugom i brojne zajedničke trenutke.

Velikodušni gest prati i jasno definisana obaveza - imanje mora da služi javnom interesu tokom narednih 90 godina.

Planirano je da se kuća koristi za kulturne i turističke aktivnosti, ali i kao prostor za okupljanje i druženje. Na taj način, dom koji je nekada bio privatno utočište jednog bračnog para trebalo bi da postane mesto dostupno široj zajednici.

"Sa terase smo upijali čitavo selo"

Gradonačelnik Varene, Mauro Manzoni, nije krio zadovoljstvo. On je istakao da se nikada nije dogodilo da neki građanin opštini pokloni nekretninu takvog značaja.

Po njegovim rečima, uslov koji je postavljen uz poklon trebalo bi da osigura da njegova vrednost bude očuvana i u dalekoj budućnosti.

Za Loredanu Spigu Venijer ova odluka pre svega ima ličnu i emotivnu dimenziju. Njen pokojni suprug Đanmarko veoma je voleo Varenu, a pošto par nije imao biološke potomke, odlučila je da njihov dom ubuduće bude na raspolaganju svima.

“Svi rođaci, prijatelji i poznanici koji su bili deo našeg života prošli su kroz zdanje u Ulici del Prato“, rekla je udovica.

Posebno mesto u njenim sećanjima zauzima terasa sa koje se pogled pruža preko naselja, jezera i planina.

“Sa terase smo godinama upijali čitavo selo, sa njegovim svetlom i bojama, jezero i planine“, dodala je.

(Kurir.rs/Telegraf)

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