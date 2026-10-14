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Ako u frižideru imate teglu džema koji je postao zrnast i pun kristala šećera, ne morate odmah da ga bacite. Kristalizacija ne znači nužno da se džem pokvario, a u nekim slučajevima moguće je vratiti mu prvobitnu teksturu.

Zašto se džem ušećeri?

Kristali šećera nastaju kada se šećer izdvoji iz smese i ponovo stvrdne. Do toga može doći zbog velike količine šećera, dugog stajanja, loše zatvorene tegle ili nepravilnog kuvanja, kada se šećer ne rastvori u potpunosti.

Ušećeren džem uglavnom je bezbedan za jelo ako nema drugih znakova kvarenja. Međutim, ako primetite buđ, neprijatan ili kiseo miris, nemojte ga jesti.

Šta kad se džem ušećeri Foto: Dusan Zidar / Panthermedia / Profimedia

Kako da spasite ušećeren džem?

Ako se džem tek blago ušećerio, možete pokušati da ga zagrejete na laganoj temperaturi uz često mešanje. To može pomoći da se kristali šećera otope i da džem ponovo postane gladak. Pazite da ga ne pregrejete, jer to može promeniti njegovu teksturu i ukus.

Kako pravilno čuvati džem?

Otvorenu teglu džema uvek držite u frižideru i dobro zatvorite poklopac. Koristite čist pribor kako biste sprečili unošenje bakterija i drugih mikroorganizama.

Otvoren džem u frižideru može da traje do tri meseca, u zavisnosti od vrste, sastava i načina čuvanja. Domaći džemovi i oni sa manje šećera mogu se brže pokvariti.

Ako znate da nećete potrošiti celu teglu na vreme, džem možete zamrznuti u dobro zatvorenoj posudi, najbolje u manjim porcijama. Tako ćete ga lakše odmrzavati i koristiti po potrebi.

(Kurir.rs/Informer)

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