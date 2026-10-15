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Spavaća soba je za mnoge pravo utočište, mesto mira i utehe u kom odmarate glavu na kraju dana. Kako biste postigli savršen noćni san, ne bi trebalo da zaboravite na brigu o svom krevetu, dušeku i posteljini.

Posteljina se ponekad zanemaruje kada je u pitanju čišćenje. Materijal vremenom može postati krut i grub usled nakupljanja znoja, prirodnih ulja tela i prašine. Kako bi se izborila sa grubom i neudobnom posteljinom, stručnjak za čišćenje i TikTok kreatorka Šantel Mila otkrila je nekoliko korisnih trikova koje svako može primeniti prilikom osvežavanja spavaće sobe.

Neće vam biti potrebni nikakvi komercijalni hemijski proizvodi za omekšavanje posteljine. Umesto toga, rešenje se nalazi u kuhinjskom ormariću.

Kako da učinite posteljinu mekšom

Prema Šantelinim rečima, sve što treba da uradite kako biste omekšali posteljinu jeste da dodate pola šolje sode bikarbone direktno u bubanj veš-mašine. Posle toga, operite posteljinu na uobičajenom programu.

Soda bikarbona može pojačati delotvornost deterdženta, pomoći u izbeljivanju posivelog belog veša i ukloniti neprijatne mirise sa tkanine. Ovaj prirodni sastojak pomaže u omekšavanju platna tako što balansira pH vrednost vode i uklanja krute naslage zarobljene u vlaknima.

Soda bIkarbona Foto: Printskrin

Kako je soda bikarbona alkalni mineral, ona pomaže u uklanjanju minerala iz tvrde vode (poput kalcijuma i magnezijuma) koji se lepe za vlakna posteljine i čine je grubom pod prstima. Ona razlaže stare ostatke sapuna, deterdženta i omekšivača za veš, tako da se oni potpuno isperu umesto da se ponovo talože na tkanini.

Takođe pomaže u balansiranju pH vrednosti u veš-mašini, što je posebno korisno ako živite u području sa tvrdom vodom.

Soda bikarbona deluje i kao prirodni dezodorans, pomažući u uklanjanju mirisa znoja, telesnih ulja i prašine koji su se nakupili na posteljini i dušecima. Njena svojstva neutralizacije i upijanja pomažu u izvlačenju vlage i čestica koje uzrokuju neprijatne mirise iz samih vlakana.

Pored posteljine, soda bikarbona ima višestruku primenu pri pranju veša — može omekšati i peškire i odeću.

Stručnjaci iz kompanije Whirlpool objasnili su da dodavanje sode bikarbone u veš-mašinu zapravo pomaže u povećanju snage čišćenja deterdženta i izbeljivača regulisanjem pH vrednosti vode za pranje.

Pranje veša Foto: Shutterstock

Iz kompanije Whirlpool navode: „Pola šolje sode bikarbone može olakšati ovim proizvodima da efikasnije uklanjaju prljavštinu i mrlje. Možda ćete primetiti i da vam je potrebno manje deterdženta, kao i da izbeljivač možete potpuno zameniti sodom bikarbonom.“

Rijanon Masters, dizajnerka enterijera, pohvalila je sodu bikarbonu kao jeftin metod za omekšavanje posteljine. Za portal Ideal Home je izjavila:

„Ako vam je posteljina kruta na dodir, soda bikarbona može učiniti čuda. Dodavanje pola šolje u veš-mašinu zajedno sa deterdžentom je jednostavan trik za razgradnju minerala iz tvrde vode. To je takođe prirodan i pristupačan način da vaša posteljina ostane meka i sveža.“

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Pranje veša