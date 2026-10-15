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Bred Pit je nedavno kupio novu kuću u Los Anđelesu, na brdu Holivud Hil, za 12 miliona dolara.

Nekretnina je prvobitno bila oglašena za 14 miliona, a prethodni vlasnici bili su Dejv i Emilija Kjuning. Glumac se odlučio za ovu kuću zbog privatnosti i bezbednosti, s obzirom na to da mu je ranija kuća bila ranjiva na provale.

Bred Pit Foto: Jonathan Bachman / Getty images / Profimedia

Rezidencija u španskom stilu izgrađena oko 1989. godine kombinuje arhitektonske detalje poput lučnih hodnika, drvenih greda i staklenih površina od poda do plafona sa unikatnim dizajnerskim elementima, uključujući plafon sa motivom suncokreta i radnu sobu sa cvetnim osvetljenjem.

Kuća ima šest spavaćih soba, osam kupatila, dvostruko visoko predsoblje i privatnu bioskopsku salu.

Spoljašnji prostor obuhvata bazen, baštu, prostor za sedenje sa vatrom i panoramski pogled od grada do okeana.

Kuća je već pripremljena za alarmne sisteme i zaklonjena zelenilom, što dodatno garantuje bezbednost i privatnost.

Zanimljivo je to da po internetu kruže šale da će goste smeštati u kupatila umesto u spavaće sobe.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Bred Pit