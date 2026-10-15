Slušaj vest

Bred Pit je nedavno kupio novu kuću u Los Anđelesu, na brdu Holivud Hil, za 12 miliona dolara.

Nekretnina je prvobitno bila oglašena za 14 miliona, a prethodni vlasnici bili su Dejv i Emilija Kjuning. Glumac se odlučio za ovu kuću zbog privatnosti i bezbednosti, s obzirom na to da mu je ranija kuća bila ranjiva na provale.

Bred Pit
Bred Pit Foto: Jonathan Bachman / Getty images / Profimedia

Rezidencija u španskom stilu izgrađena oko 1989. godine kombinuje arhitektonske detalje poput lučnih hodnika, drvenih greda i staklenih površina od poda do plafona sa unikatnim dizajnerskim elementima, uključujući plafon sa motivom suncokreta i radnu sobu sa cvetnim osvetljenjem.

Kuća ima šest spavaćih soba, osam kupatila, dvostruko visoko predsoblje i privatnu bioskopsku salu.

Spoljašnji prostor obuhvata bazen, baštu, prostor za sedenje sa vatrom i panoramski pogled od grada do okeana.

Kuća je već pripremljena za alarmne sisteme i zaklonjena zelenilom, što dodatno garantuje bezbednost i privatnost.

Zanimljivo je to da po internetu kruže šale da će goste smeštati u kupatila umesto u spavaće sobe.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustiteKulturaNovi film Breda Pita "Srce zveri": Čovek, pas i divljina Aljaske
Bred Pit.jpg
Pop kulturaProšlo je 10 godina od razvoda Breda Pita i Anđeline Džoli: Kako se najveća holivudska bajka pretvorila u horor priču kojoj se ne nazire kraj
Anđelina Džoli na dodeli Zlatnog globusa 2012. godine
Pop kultura"Nije imao problem s alkoholom nego s njom" Prijatelji Breda Pita udarili na Anđelinu Džoli: Život mu krenuo nizbrdo kad se s njom venčao
Bred Pit
Pop kulturaBred Pit posle razvoda od Anđeline Džoli: "Najgora stvar koja mu se dogodila bilo je otuđenje od dece"
Anđelina Džoli na dodeli Zlatnog globusa 2012. godine

 VIDEO: Bred Pit

01:12
Bred Pit Izvor: Instagram/drjb.aesthetics