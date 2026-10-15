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Zamislite da vam suprug jednog dana saopšti da želi da u vaš dom dovede još jednu ženu, sa kojom planira da dobije decu. Upravo je to stvarnost 25-godišnjeg braka Južnoafrikanca Gerita Kucija (58) i njegove supruge Andree (43). On je odlučio da pronađe drugu suprugu koja bi mu pomogla da ostvari dugo očekivani san o potomstvu, a kandidatkinje pritom moraju da ispune niz veoma kontroverznih uslova.

U idealnom slučaju, buduća supruga trebalo bi da bude devica, da veruje u Boga i prihvata tradicionalno shvatanje prema kojem je muškarac glava porodice. Zauzvrat, Gerit obećava finansijsku sigurnost i imovinu vrednu više miliona randa.

Traži devojku između 16 i 25 godina

Advokat i preduzetnik živi sa Andreom u južnoafričkoj provinciji Fri Stejt. Iako ranije nije želeo decu, sada je odlučan u nameri da dobije naslednika kojem će jednog dana ostaviti svoje bogatstvo.

Zbog toga je objavio oglas u kojem traži buduću suprugu starosti između 16 i 25 godina. Poligamija je u Južnoafričkoj Republici dozvoljena pod određenim uslovima, ali su njegovi kriterijumi izazvali burne reakcije javnosti.

„Ljudi se hvataju za to što sam naveo 16 godina. Ali to se neće dogoditi preko noći. Morate da upoznate osobu i njenu porodicu. Može proći mnogo vremena pre nego što uđem u novi brak“, pravda se Gerit.

Njegovi zahtevi tu se ne završavaju. On želi da roditelji buduće supruge potvrde njeno devičanstvo, jer smatra da takav zahtev proizlazi iz Biblije. Veštačka oplodnja i surogat majčinstvo za njega nisu opcija.

poligamni par Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Milionska ponuda za buduću suprugu

Prema oglasu, ponuda je veoma izdašna. Roditelji izabrane devojke trebalo bi da dobiju 100.000 randa na ime onoga što Gerit naziva „cenom za mladu“, dok budućoj supruzi obećava imovinsko obezbeđenje u vrednosti od pet miliona randa.

U izboru kandidatkinja učestvovaće i njegova sadašnja supruga Andrea, zajedno sa timom koji će činiti advokati, lekari i sveštenik.

Andrea tvrdi da je suprugova odluka nije iznenadila i da je spremna da prihvati njegov plan.

„On zaista želi decu, a ja sam spremna da mu izađem u susret. Doživljavam to kao avanturu“, objasnila je.

Javnost zgrožena njegovim zahtevima

Dok Gerit i Andrea svoju zamisao predstavljaju kao porodični dogovor, reakcije javnosti daleko su od pozitivnih. Njihov plan izazvao je brojne kritike, a pojedini komentari otišli su toliko daleko da su sugerisali kako bi žene mogle biti izložene zlostavljanju.

„Ljudi tvrde da ćemo žene vezivati lancima i držati ih u podrumu“, rekla je Andrea kroz smeh, komentarišući reakcije na njihovu odluku.

Gerit je otkrio i da je odbio čak i jednu kandidatkinju koja je imala 74 godine, jer nije ispunjavala kriterijume koje je postavio za buduću suprugu.

poligamni par Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Svaka supruga imaće svoju sobu, a noći će se smenjivati

Ako pronađu odgovarajuću kandidatkinju, Gerit, Andrea i njegova buduća supruga živeće zajedno u istom domaćinstvu.

Prema njihovom planu, svaka žena imaće svoju spavaću sobu, dok će se noći koje provode sa Geritom smenjivati prema unapred utvrđenom rasporedu. Obe supruge trebalo bi da imaju jednak status u porodici.

Gerit se nada da će na ovaj način konačno dobiti potomstvo, i to najmanje jedno dete, mada bi najviše voleo da dobije i sina i ćerku.

Ostaje da se vidi da li će uspeti da pronađe ženu koja će prihvatiti njegove stroge uslove i da li će neobičan porodični aranžman zaista zaživeti onako kako je zamislio.