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Princ Vilijam navodno je spreman da se sastane sa princom Harijem, pod uslovom daMegan Markl prestane da pominje Kejt Midlton i njegovu decu.

Naslednik britanskog prestola ne isključuje razgovor sa svojim mlađim bratom, ali želi da osigura da njegova supruga i njihova deca ne budu uključeni u javne rasprave. Taj konkretan uslov, kako navodi izvor na koji se poziva OK magazin, odnosi se na komentare Megan Markl o princezi od Velsa i njenoj i Vilijamovoj deci.

Kejt Midlton, Megan Markl Foto: Paul Marriott / Alamy / Alamy / Profimedia

Izvor na koji se poziva časopis OK! kaže: "Vilijam je voljan da razgovara sa Harijem, ali želi da Kejt i njegova deca ne budu tema Meganinih izjava." Takođe, navodi da bi komunikacija mogla da se odvija privatno, bilo telefonom ili putem video-poziva, bez prisustva njihovih supruga ili dece. Takva mogućnost bi omogućila dvojici braće da razgovaraju bez direktnog uključivanja ostalih članova njihovih porodica. Ova informacija ne predstavlja potvrdu da je sastanak zakazan, niti da je Vilijam zvanično postavio taj uslov.

Princ Vilijam i princ Hari Foto: Profimedia

Nedavno se u javnosti spekulisalo da će se vojvoda i vojvotkinja od Saseksa izviniti princezi Kejt Midlton i princu Vilijamu zbog optužbi koje su na njjihov račun izneli u emisiji Opre Vinfri. Tu spekulaciju je demantovao izvor blizak Megan Markl i princu Hariju.

Odnosi između prinčeva Vilijama i Harija i dalje su jedno od pitanja koja prate međunarodni mediji kada je reč o britanskoj kraljevskoj porodici. Za sada, izveštaj ostavlja otvorenu mogućnost privatne komunikacije, bez potvrde da je doneta odluka o sastanku, piše OK magazin.

(Kurir.rs/Žena)

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