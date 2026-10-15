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Dvadeset deveto izdanje Pančevačkog džez festivala biće održano od 29. do 31. oktobra 2026. godine u Kulturnom centru Pančeva, uz učešće velikih zvezda američke, evropske i domaće džez scene.

Tokom tri festivalske večeri u Pančevu će gostovati šest međunarodno afirmisanih sastava: Frančesko Kafizo i Mauro Skjavone, trio Bila Frisela, niški kvartet Eyot, trio Alfreda Rodrigesa, trio Shortcuts koji čine Silvi Kurvoazje, Ned Rotenberg i Našit Vejts, kao i saksofonista Ajsaja Kolijer sa kvartetom The Chosen Few.

Ovogodišnji program predstaviće širok raspon savremenog džeza, od tradicionalnijih formi i muzike izraženo melodičnog karaktera do slobodne improvizacije, avangarde i susreta džeza sa drugim muzičkim žanrovima.

Foto: foto Ausar Ra

Prve festivalske večeri, u četvrtak, 29. oktobra u 20 časova, nastupiće italijanski duo Frančesko Kafizo i Mauro Skjavone (Francesco Cafiso & Mauro Schiavone). Saksofonista Frančesko Kafizo privukao je međunarodnu pažnju kao čudo od deteta, kada je sa samo 14 godina nastupao na velikim evropskim festivalima u sastavu Vintona Marsalisa. Tokom karijere sarađivao je sa velikanima džeza kao što su Henk Džons, Džo Lovano, Dejv Brubek, Kristijan Mekbrajd i Enriko Rava, a 2009. godine nastupio je i na proslavi inauguracije američkog predsednika Baraka Obame. Iste godine fondacija Umbria Jazz proglasila ga je ambasadorom italijanske muzike u svetu. Sa pijanistom Maurom Skjavoneom, višestruko nagrađivanim muzičarem i kompozitorom, sarađuje od 2013. godine, a njihov zajednički repertoar pretežno čine Kafizove autorske kompozicije, u kojima do izražaja dolaze lirska i emotivna strana njegovog muzičkog izraza.

Istog dana, od 21.30 časova, nastupiće trio legendarnog američkog gitariste Bila Frisella (Bill Frisell Trio), u kojem sviraju basista Luk Bergman i bubnjar Tim Angulo. Frisel se jedan od najuticajnijih i stilski najraznovrsnijih džez gitarista današnjice, čija muzika na osoben način povezuje džez sa folkom, bluzom, kantrijem, rokom i američkom muzičkom tradicijom. Tokom višedecenijske karijere objavio je pedesetak albuma i sarađivao sa brojnim istaknutim umetnicima, među kojima su Džon Zorn, Čarls Lojd, Pol Moušn, Elvis Kostelo, Jan Garbarek i Dejv Holand. Šest puta je nominovan za nagradu Gremi, koju je osvojio za album Unspeakable, dok se na godišnjim listama magazina DownBeat redovno nalazi među vodećim svetskim gitaristima. Njegov aktuelni album In My Dreams, objavljen u februaru 2026. za prestižnu izdavačku kuću Blue Note, još jednom je potvrdio njegov izuzetan umetnički status.

Foto: foto Carole DInverno

Drugo festivalsko veče, u petak, 30. oktobra u 20 časova, otvoriće jedan od međunarodno najuspešnijih domaćih džez sastava, niški kvartet Eyot. Bend koji od 2008. godine čine pijanista Dejan Ilijić, gitarista Slađan Milenović, basista Marko Stojiljković i bubnjar Miloš Vojvodić, izgradio je prepoznatljiv autorski izraz u kojem se prepliću savremeni evropski džez, balkanski muzički motivi i energija post-roka. Njihovu muziku odlikuju upečatljive melodije, složeni ritmovi i dinamičke gradacije koje često prerastaju u snažne muzičke kulminacije. Eyot je održao više od 500 koncerata u 25 zemalja sveta, nastupajući na uglednim međunarodnim festivalima i u vodećim džez klubovima. Dobitnici su više priznanja, među kojima su nagrade na takmičenjima Umbria Jazz Balkanic Windows i MIDEM OFF Showcase, kao i nagrada GODUM za najbolji srpski džez sastav 2022. godine. Bend je početkom septembra snimio šesti studijski album u Norveškoj, koji će objaviti PGP RTS.

U nastavku večeri, od 21.30 časova, publiku očekuje koncert trija kubanskog pijaniste Alfreda Rodrigesa (Alfredo Rodriguez Trio), jednog od najuzbudljivijih predstavnika savremene kubanske džez scene. Rodriges je međunarodnu karijeru započeo nakon što je 2006. godine na takmičenju mladih pijanista u Montreu privukao pažnju legendarnog producenta Kvinsija Džonsa, koji je postao njegov mentor i saradnik. Njegovu muziku karakteriše virtuozno pijanističko umeće, spoj kubanske muzičke tradicije i savremenog džeza, kao i otvorenost prema različitim svetskim muzičkim uticajima. Bio je nominovan za nagradu Gremi 2015. godine, a početkom 2026. objavio je sedmi album ¡TakeCover!, na kojem poznate kompozicije iz istorije popularne muzike reinterpretira kroz džez improvizaciju i kubanske i karipske ritmove. U Pančevu će nastupiti sa bubnjarom Majklom Oliverom i basistom Svaelijem Mbapeom.

Foto: Foto Paolo Gallett

Završne festivalske večeri, u subotu, 31. oktobra u 20 časova, nastupiće međunarodni trio Shortcuts, koji čine pijanistkinja Silvi Kurvoazje, saksofonista i klarinetista Ned Rotenberg i bubnjar Našit Vejts (Sylvie Courvoisier, Ned Rothenberg & Nasheet Waits). Ovaj sastav čini troje vrhunskih improvizatora evropske i američke scene, čija muzika povezuje nasleđe progresivnog džeza, savremenu kamernu muziku i eksperimentalne pristupe improvizaciji. Švajcarska pijanistkinja Silvi Kurvoazje, dobitnica nagrade nemačke džez kritike za najboljeg inostranog pijanistu 2022. godine, jedna je od najcenjenijih umetnica savremenog avangardnog džeza. Ned Rotenberg je tokom bogate karijere sarađivao sa brojnim velikanima slobodne improvizacije, među kojima su Entoni Brekston, Evan Parker i Džon Zorn, dok je Našit Vejts jedan od najtraženijih američkih džez bubnjara, poznat po saradnji sa Džejsonom Moranom, Dejvom Daglasom i Dejvom Holandom. Pančevačka publika imala je priliku da ga čuje i na prošlogodišnjem festivalu, kao člana Holanda trija.

Foto: Eyot foto promo

Festival će 31. oktobra od 21.30 časova zatvoriti američki saksofonista Ajsaja Kolijer (Isaiah Collier) sa kvartetom The Chosen Few i programom posvećenim Džonu Koltrejnu, povodom stogodišnjice rođenja jednog od najvećih umetnika u istoriji džeza. Kolijer, rođen 1998. godine u Čikagu, već se afirmisao kao jedan od najznačajnijih predstavnika nove generacije američkih džez muzičara. Njegov album Cosmic Transitions, inspirisan duhovnim i muzičkim nasleđem Džona Koltrejna, dobio je najvišu ocenu od pet zvezdica u magazinu DownBeat, dok je na listi kritičara ovog magazina osvojio vodeća mesta u više kategorija za mlade umetnike u usponu. Dobitnik je i priznanja Udruženja džez novinara za najtalentovanijeg izvođača 2025. godine. Njegovu muziku karakterišu snažna ekspresivnost, spiritualna dimenzija i energična kolektivna improvizacija, kroz koje nastavlja da razvija nasleđe velikih džez inovatora. Na Pančevačkom džez festivalu nastupiće sa pijanistkinjom Lijom Grigorijan, basistom Konvejem Kembelom i bubnjarom Timom Redžisom.

Svi koncerti biće održani u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, a cena ulaznice za jedno festivalsko veče iznosi 500 dinara.

Festival se održava u organizaciji Kulturnog centra Pančeva, i uz pokroviteljstvo Grada Pančeva, Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i kompanije Brose.