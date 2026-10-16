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Teflonski tiganji s vremenom mogu izgubiti svoja neprianjajuća svojstva, a hrana počinje da se lepi za njihovo dno. Na internetu se može naići na jednostavan trik sa mlekom koji navodno pomaže, ali je važno znati šta se njime zaista može postići.

Domaćice otkrile kako obnoviti izgreban tiganj Foto: Mikalai Lipski / Alamy / Profimedia

Gotovo svako u kuhinji ima barem jedan tiganj koji je s vremenom izgubio deo svojih prvobitnih svojstava. Sitne ogrebotine, ostaci zagorele hrane i oštećenja zaštitnog sloja mogu otežati pripremu jela, zbog čega mnogi traže jednostavan način da posuđu produže vek trajanja.

Među kućnim trikovima koji se pominju na internetu nalazi se i postupak sa običnim mlekom. Prema tom savetu, mleko se sipa u tiganj, zagreje do ključanja i ostavi da se ohladi. Zagovornici ove metode tvrde da bi tako mogao da se stvori tanak sloj koji pomaže da hrana ponovo lakše klizi po površini. Objašnjenje se zasniva na svojstvima mlečnih proteina, posebno kazeina, koji tokom zagrevanja mogu da se menjaju i stvaraju naslage. Ipak, to ne znači da takav sloj može da popravi oštećeni teflonski sloj ili da vrati tiganju njegova izvorna svojstva.

Pridržavajte se uputstava

Drugim rečima, nema pouzdanih dokaza da kuvanje mleka u izgrebanom tiganju obnavlja njegov zaštitni sloj. Naslage koje pritom nastanu nisu zamena za fabrički premaz, a efekat na sprečavanje lepljenja hrane nije zagarantovan. Zato je važno biti oprezan sa tvrdnjama da je za obnovu tiganja dovoljna samo čaša mleka. Iako je reč o namirnici koju većina ljudi ima kod kuće, taj postupak ne može da sanira stvarna oštećenja površine.

Domaćice otkrile kako obnoviti izgreban tiganj Foto: Irina Shatilova / Alamy / Profimedia

Ako je hrana počela da se lepi za tiganj, najpre ga temeljno operite toplom vodom i blagim deterdžentom. Izbegavajte grube žice za posuđe, abrazivna sredstva za čišćenje i metalni pribor jer mogu dodatno da oštete teflonski premaz. Tiganj je najbolje koristiti na umerenoj temperaturi i pridržavati se uputstava proizvođača. Takođe, pri odlaganju posuđa nemojte stavljati jedan tiganj direktno u drugi bez zaštite jer trenje može oštetiti površinu.

Ako su oštećenja duboka, premaz se ljušti ili se na pojedinim mestima vidi metalna podloga, preporučuje se zamena posude. U takvim slučajevima kućni trikovi ne mogu vratiti prvobitno stanje zaštitnog sloja.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

Pogledajte video: Zašto vam se hrana lepi za tiganj