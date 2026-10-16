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Kada poželimo mirisno domaće pecivo, često odustajemo od pripreme jer nemamo dovoljno vremena za mešenje testa i čekanje da se digne. Ipak, postoje jednostavniji recepti koji ne zahtevaju sate pripreme, a mogu poslužiti kao odlična alternativa klasičnom testu sa kvascem.

Kako umesiti testo bez kvasca Foto: Jesus Carpio / Alamy / Profimedia

Jedan od njih temelji se na samo nekoliko osnovnih sastojaka koje mnogi već imaju u kuhinji. Brašno, jogurt i prašak za pecivo dovoljni su za pripremu mekanog testa koje možete odmah oblikovati i iskoristiti za različita jela, od brze domaće pice do toplih lepinja i slanih grickalica.

Prednost ovog recepta je i u tome što ne morate čekati da testo narasne. Umesto kvasca, za podizanje testa koristi se prašak za pecivo, pa je ceo postupak jednostavniji i brži. Ipak, važno je pridržavati se razmere sastojaka i ne preterivati sa mešenjem kako bi testo nakon pečenja ostalo mekano, a ne postalo tvrdo i žilavo.

Sastojci: 280 grama mekog brašna

200 mililitara gustog običnog jogurta

Jedna kesica praška za pecivo

Prstohvat soli Priprema:

U posudi najpre pomešajte suve sastojke, a zatim dodajte jogurt i sve brzo sjedinite rukama. Testo mesite samo toliko da se sastojci povežu i da smesa postane mekana, jer bi duže mešenje dodatno razvilo glutensku mrežu i učinilo ga tvrdim i žilavim. Ako je smesa blago lepljiva, dodajte najviše jednu kašiku brašna kako testo ne bi postalo suvo i zbijeno.

Kako umesiti testo bez kvasca Foto: Profimedia

Ovo testo ne zahteva odmaranje ni čekanje da naraste jer prašak za pecivo počinje da deluje čim dođe u dodir sa vlagom. Zato ga je najbolje odmah oblikovati i peći. Ako pripremate picu, razvijte testo na debljinu od oko pola centimetra, dodajte sos od paradajza, sir i ostale dodatke, pa stavite u dobro zagrejanu rernu.

Ako pripremate lepinje, oblikujte tanke pogačice i pecite ih u dobro zagrejanom suvom tiganju oko dva minuta sa svake strane, dok se ne ispeku i ne naduju. Ako ih pečete u rerni, trebaće im oko 10 do 12 minuta, odnosno dok ne poprime zlatnožutu boju. Najbolje ih je poslužiti tople, uz gulaš, pasulj, variva ili različite soseve.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

Pogledajte video: Kako da oblikujete testo