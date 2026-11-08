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Slavsko žito neizostavan je deo svake krsne slave, a iako se priprema od svega nekoliko osnovnih sastojaka, mnogim domaćicama zadaje više muke nego što se na prvi pogled čini. Nekada ispadne previše retko, nekada suvo, a često se dešava da pšenica postane lepljiva i izgubi onu prepoznatljivu, blago zrnastu teksturu. Ipak, tajna savršeno pripremljenog slavskog žita nije samo u količini oraha i šećera, već u načinu na koji se pšenica priprema nakon kuvanja.

Dobro skuvana i pravilno oceđena pšenica, sveži mleveni orasi i odgovarajuća količina šećera daju koljivo koje je ukusno, kompaktno i lako se oblikuje. Posebno je važno da se pšenica pre mlevenja potpuno ohladi i oslobodi viška vode, jer upravo taj korak mnogi preskaču u žurbi.

žito, slava, slavski kolač
Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Sastojci za slavsko žito

Za pripremu tradicionalnog koljiva potrebno je

  • 500 g krupne bele pšenice
  • 500 g mlevenih oraha
  • 400–500 g šećera u prahu
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 1/2 kašičice mlevenog muskatnog oraščića
  • Prstohvat soli
  • Voda za kuvanje

Za ukrašavanje:

  • 100 g mlevenih oraha
  • Malo šećera u prahu
  • Nekoliko polovina oraha

Priprema slavskog žita korak po korak

žito
žito Foto: Printskrin / You Tube

1. Potopite pšenicu preko noći. Najpre pažljivo pregledajte zrna, uklonite eventualne nečistoće, a zatim pšenicu operite u nekoliko voda. Stavite je u veću šerpu, prelijte hladnom vodom i ostavite da odstoji između osam i 12 sati. Na taj način zrna će nabubriti i ravnomernije se skuvati.

2. Kuvajte dok potpuno ne omekša. Sutradan prospite vodu u kojoj je pšenica stajala, nalijte svežu i stavite na šporet. Kuvajte na umerenoj temperaturi, približno sat i po do dva sata, odnosno dok zrna ne postanu sasvim mekana. Vreme kuvanja može da varira u zavisnosti od vrste pšenice, pa je najbolje da povremeno proverite da li je gotova. Ako voda ispari, dolijte malo tople vode.

3. Ostavite je da odstoji. Kada pšenica omekša, sklonite šerpu sa šporeta, poklopite je i umotajte u čistu kuhinjsku krpu. Ostavite nekoliko sati da zrna dodatno nabubre i postanu mekša. Ovaj postupak posebno je koristan kada koristite krupniju pšenicu.

4. Dobro je ocedite i prosušite. Ovo je najvažniji korak u pripremi. Kuvanu pšenicu prebacite u cediljku i sačekajte da se oslobodi viška tečnosti. Zatim je rasporedite u tankom sloju na čistu kuhinjsku krpu ili pleh obložen papirnim ubrusima. Ostavite je da se potpuno ohladi i da površinska vlaga ispari. Ne mora da bude sasvim suva, ali ne sme da bude natopljena vodom.

5. Sameljite pšenicu. Ohlađenu i prosušenu pšenicu sameljite na mašini za meso. Možete koristiti i multipraktik, ali u tom slučaju uključujte ga kratko, u nekoliko navrata, kako se zrna ne bi pretvorila u potpuno glatku kašu. Dobro slavsko žito treba da bude fino povezano, ali da zadrži blagu teksturu.

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6. Dodajte orahe i šećer. U samlevenu pšenicu sipajte mlevene orahe, šećer u prahu, vanilin šećer, muskatni oraščić i prstohvat soli. Sve dobro sjedinite varjačom ili rukama, dok ne dobijete ujednačenu smesu. Količinu šećera prilagodite ukusu, pa ga je najbolje dodavati postepeno.

7. Ukrasite žito. Gotovu smesu prebacite u svečanu činiju, blago pritisnite i poravnajte površinu. Pospite je mlevenim orasima, a zatim šećerom u prahu ili polovinama oraha oblikujte krst. Do posluženja čuvajte žito pokriveno u frižideru.

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