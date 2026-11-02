Koliko dugo treba kuvati jaja, a da ne puknu

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Sigurno ste barem jednom čuli za jednostavan trik pomoću kojeg navodno možete proveriti da li je jaje sveže ili pokvareno. Sve što treba da uradite jeste da ga stavite u čašu hladne vode i posmatrate da li će potonuti ili isplivati na površinu.

Iako ovaj popularni test zaista može da otkrije određene informacije o jajetu, stručnjaci upozoravaju da njegov rezultat ne pokazuje nužno da li je ono bezbedno za konzumaciju.

Kada kutija s jajima predugo stoji u frižideru ili više ne možete da se setite kada ste ih kupili, mnogi posežu upravo za ovim jednostavnim trikom. Međutim, postoji važna razlika između starosti jajeta i njegove zdravstvene ispravnosti.

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Šta znači ako jaje potone, a šta ako ispliva?

Jaje koje potone i položi se na dno čaše smatra se svežim, dok ono koje ispliva na površinu ima veću vazdušnu komoru, što ukazuje na njegovu starost. Ipak, to ne znači da je automatski pokvareno.

Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), tek snešeno jaje nema vazdušnu komoru. Ona počinje da se formira na njegovom širem kraju tokom hlađenja.

Kako vreme prolazi, kroz sitne pore na ljusci postepeno isparavaju vlaga i ugljen-dioksid, dok u unutrašnjost ulazi sve više vazduha. Zbog toga se vazdušna komora povećava, a jaje postaje sklonije plutanje.

Upravo na ovom procesu zasniva se popularni test s vodom, čiji se rezultati tumače na sledeći način:

- Jaje potone i leži na boku: Reč je o svežem jajetu.

- Jaje potone, ali stoji uspravno: Jaje je starije, a njegova vazdušna komora se povećala.

- Jaje ispliva na površinu: Vazdušna komora znatno se povećala, što ukazuje na to da je jaje starije.

Jaja koja se čuvaju u vratima frižidera Foto: wsf pan / Panthermedia / Profimedia

Test ne može da otkrije opasne bakterije

Iako se ovaj postupak često predstavlja kao pouzdan način provere ispravnosti jaja, stručnjaci ističu da on zapravo pokazuje samo koliko je jaje staro, ali ne i da li je bezbedno za jelo.

USDA objašnjava da jaje koje pluta može biti slabijeg kvaliteta, ali i dalje potpuno bezbedno za konzumaciju.

Ako niste sigurni da li je jaje ispravno, preporučuje se da ga razbijete u posebnu posudu i proverite njegov izgled i miris. Pokvareno jaje obično ima neprijatan miris, bez obzira na to da li je sirovo ili kuvano.

Određene promene u izgledu takođe mogu ukazivati na kvarenje. Na primer, ružičast ili biseran belanac može biti znak da jaje nije ispravno.

S druge strane, zamućen belanac obično znači da je jaje veoma sveže, dok bistar belanac može ukazivati na to da je jaje starije.

Ipak, ni izgled ni miris nisu potpuno pouzdani pokazatelji bezbednosti.

Stručnjaci upozoravaju: Ni neprijatan miris nije jedini pokazatelj

Britanska Agencija za standarde hrane (FSA) ne preporučuje korišćenje testa s vodom za procenu bezbednosti jaja.

Nariman Luč, stručnjakinja ove agencije za bolesti koje se prenose hranom, objasnila je za britansku potrošačku organizaciju „Which?“ da test može pokazati starost jajeta, ali ne i njegovu zdravstvenu ispravnost.

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Naime, potapanjem jajeta u vodu nije moguće utvrditi da li su se u njegovoj unutrašnjosti razvile bakterije. Organizacija „Which?“ takođe upozorava da ni miris nije dovoljan za pouzdanu procenu. Čak i starije jaje koje nema neprijatan miris može sadržati opasne bakterije.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se pri proceni bezbednosti jaja ne oslanjate isključivo na rezultate testa s vodom. Ovaj trik može vam pomoći da procenite koliko je jaje staro, ali ne može da garantuje da je ono bezbedno za jelo.

(Kurir.rs/Večernji list)