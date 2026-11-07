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Priprema slavske trpeze često počinje danima pre dolaska gostiju, a najveći deo posla obično ostaje za poslednja 24 sata. Dok se u jednoj šerpi krčka sarma, u drugoj kuva pasulj, a rerna je zauzeta pečenjem, domaćice pokušavaju da pronađu vreme i za kolače, salate i predjela. Međutim, nema potrebe da se sve priprema u poslednjem trenutku, jer neka slavska jela mogu da se naprave i nekoliko nedelja unapred i sačuvaju u zamrzivaču.

Uz pravilno pakovanje i odmrzavanje, hrana će zadržati dobar deo svoje svežine i ukusa, a vi ćete imati mnogo manje obaveza neposredno pred slavu.

Sarma

baka pravi sarme po starinskom receptu
baka pravi sarme po starinskom receptu Foto: Ladi Kirn / Alamy / Profimedia

Sarma je jedan od najboljih izbora za pripremu unapred. Kada je skuvate, ostavite je da se kratko prohladi, a zatim je rasporedite u manje posude zajedno sa malo tečnosti u kojoj se kuvala. Nakon hlađenja u frižideru, dobro zatvorene posude stavite u zamrzivač.

Na dan slave sarmu odmrznite u frižideru i dobro zagrejte. Zahvaljujući sačuvanoj tečnosti, neće se isušiti, a kupus i meso zadržaće sočnost.

Prebranac

prebranac bez mesa
prebranac bez mesa Foto: Aleksandar Tomic / Alamy / Profimedia

Još jedno jelo koje odlično podnosi zamrzavanje jeste prebranac. Možete ga napraviti znatno ranije, ali vodite računa da ga prilikom prvog pečenja ne presušite.

Najbolje je da ostane malo sočniji, jer će se tokom ponovnog zagrevanja dodatno zapeći. Kada ga budete služili, po potrebi dodajte nekoliko kašika vode kako bi pasulj ostao mekan.

Pečenje i rolovano meso

Pečenje
Pečenje je obavezan deo praznične trpeze Foto: Kurir Televizija

Svinjsko pečenje, rolovana piletina i druge vrste pečenog mesa takođe mogu da se zamrznu. Najvažnije je da meso ne sečete na tanke šnite, jer će tako brže izgubiti sočnost.

Umesto toga, sačuvajte veće komade zajedno sa sokom od pečenja. Dobro ih upakujte, a nakon odmrzavanja zagrejte poklopljene u rerni. Korica možda neće biti jednako hrskava kao prvog dana, ali meso može ostati ukusno i mekano.

Kiflice i slana peciva

kiflice, testo, recept
Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Domaće kiflice, pogačice i slani rolnici često oduzimaju mnogo vremena, posebno kada se priprema nekoliko vrsta. Srećom, možete ih ispeći unapred i zamrznuti čim se potpuno ohlade.

Prvo ih rasporedite na poslužavnik, a kada se zamrznu, prebacite u kese. Pred slavu ih odmrznite, blago poprskajte vodom i zagrejte nekoliko minuta u rerni. Biće ponovo mekani i ukusni.

Sitni kolači

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Foto: Profimedia

Bajadera, vanilice, oblande, štanglice sa orasima i mnogi kolači bez svežih kremova mogu se napraviti nedeljama pre slave.

Najbolje je da ih složite u kutije, između redova stavite papir za pečenje i dobro zatvorite. Odmrzavajte ih u frižideru, a neposredno pre posluživanja ostavite kratko na sobnoj temperaturi.

Šta nikako ne treba zamrzavati?

ručak, predjelo, meze, slava
Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Za razliku od sarme, prebranca i kolača, rusku i mimoza salatu najbolje je pripremiti neposredno pred slavu. Majonez nakon odmrzavanja može da se razdvoji, dok krompir i povrće često postaju vodenasti.

Isto važi za salate sa svežim krastavcima, paradajzom i pavlakom, kao i za torte sa šlagom i laganim kremovima, koje mogu izgubiti oblik i teksturu.

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 Video: Pekar otkriva kako se pravi slavski kolač

03:51
Pekar objasnio kako se pravilno priprema slavski kolač Izvor: Kurir televizija