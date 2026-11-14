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Skoro ste sređivali kuhinju i ostavu i pronašli nekoliko kesica praška za pecivo, pa se sad pitate da li su ispravne? Ne možete da se setite ni kada ste ih kupili i da li tu stoje mesec ili dva ili mnogo više? Niko ne želi da pravi kolače, a da zatim shvati da nisu dovoljno narasli.

Dobra vest je da se prašak za pecivo ne kvari na isti način kao sveže namirnice. Ipak, vremenom može da izgubi svoju efikasnost, što znači da može da se desi da testo ne naraste dovoljno.

Evo šta treba da znate o tome koliko dugo prašak za pecivo može da stoji, kako da ga testirate i kada je vreme da ga zamenite.

Da li prašak za pecivo ima rok trajanja?

Da, prašak za pecivo ima ograničen rok trajanja. Prema navodima proizvođača Clabber Girl, neotvoren prašak za pecivo može da traje do 18 meseci, a nakon otvaranja – šest meseci, piše Goodhousekeeping.

- Savetujem da se uvek pridržavate roka trajanja- kaže Nikol Papantoniju, viša direktorka laboratorije za kuhinju i kuvanje časopisa Good Housekeeping.

Proverite rok trajanja Foto: Profimedia

- Prašak za pecivo vremenom gubi svoju sposobnost dizanja testa, pa je bolje da ga bacite, nego da ga upotrebite i tek kasno shvatite da ne deluje.-

Kako utvrditi da li je prašak za pecivo još uvek dobar?

Srećom, postoji jednostavan način da proverite da li je vaš prašak za pecivo još uvek aktivan, a za to vam nije potrebna nikakva posebna oprema.

Sve što vam treba je topla voda. Kako biste proverili svežinu praška, proizvođač Clabber Girl preporučuje sledeće:

- Napunite trećinu šolje toplom vodom

- Dodajte jednu kašičicu praška za pecivo u šolju i promešajte

Ako smesa odmah počne da stvara mehuriće, vaš prašak za pecivo je još uvek aktivan.

Ako ima malo ili nimalo mehurića, prašak je verovatno izgubio svoju moć dizanja testa i trebalo bi ga zameniti.

Kako čuvati prašak za pecivo?

Pravilno čuvanje može da produži rok trajanja praška za pecivo i omogućiti mu da duže zadrži svoju efikasnost. Čuvajte prašak za pecivo u dobro zatvorenoj posudi, na hladnom i suvom mestu, kao što je ostava ili kuhinjski ormarić.

Ako niste sigurni koliko dugo ta posuda stoji u vašoj ostavi, ne brinite. Pre sledeće pripreme peciva jednostavno sprovedite test sa vodom, tako ćete biti sigurni da će vaši kolači, mafini i druge omiljene poslastice narasti tačno onako kako treba.

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