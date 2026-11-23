Slušaj vest

Američka književnica Džilijan Loren imala je svega 18 godina kada je prihvatila ponudu da za dve nedelje zabavljanja bogatog biznismena zaradi 20.000 dolara, ne sluteći da će završiti u haremu princa Džefrija Bolkijaha, brata sultana Bruneja.

Džilijan Loren Foto: jillianlauren/Instagram

U narednih godinu i po dana živela je okružena zlatom, skupocenim nakitom i desetinama mladih žena koje su se nadmetale za prinčevu pažnju. Njena životna priča, međutim, nije se završila izlaskom iz kraljevske palate. Kasnije se udala za basistu čuvene rok grupe Vizer, istraživala zločine najpoznatijeg američkog serijskog ubice, a 2025. godine završila je ranjena u oružanom incidentu sa policijom u Los Anđelesu.

Život žene koja je nekada maštala o glumačkoj karijeri toliko je neobičan da je poslužio kao osnova za nekoliko knjiga, televizijske dokumentarce i brojne intervjue. Iako je tokom godina uspela da izgradi uspešnu književnu karijeru i zasnuje porodicu, događaji iz mladosti nastavili su da zauzimaju važno mesto u njenim javnim ispovestima. Poslednje poglavlje njenog života donelo je i ozbiljan sudski postupak, a potom raspad braka koji je trajao dve decenije.

Obećali joj 20.000 dolara, a onda je završila na drugom kraju sveta

Džilijan Loren Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

Džilijen Loren odrasla je u Nju Džersiju, u porodici koja joj je omogućila relativno udoban život, ali se, kako je kasnije govorila, odmalena osećala sputano očekivanjima roditelja. Želela je slobodu, umetničku karijeru i drugačiju svakodnevicu, zbog čega se preselila u Njujork i upisala studije glume.

Međutim, ubrzo je odustala od fakulteta, a pokušaji da se osamostali doveli su je u finansijske probleme. Kako bi plaćala račune, počela je da radi kao egzotična plesačica, a zatim se bavila i eskort poslovima.

Prekretnica je nastupila početkom devedesetih godina, kada je preko poznanika saznala za neobičnu audiciju. Tražile su se mlade, privlačne Amerikanke koje bi otputovale u Singapur i dve nedelje prisustvovale zabavama imućnog poslovnog čoveka. Za taj angažman ponuđeno joj je čak 20.000 dolara, suma koju je tada mogla samo da sanja.

Prihvatila je ponudu, ali se ispostavilo da njeno odredište neće biti Singapur. Umesto toga, otputovala je na Bruneje, malu, izuzetno bogatu državu na ostrvu Borneo, gde je upoznala princa Džefrija Bolkijaha, mlađeg brata sultana Hasanal Bolkijaha.

Ono što je trebalo da bude kratka poslovna avantura pretvorilo se u osamnaest meseci života u prinčevom haremu.

Ovako izgleda palata sultana od Bruneja:

1/4 Vidi galeriju Palata sultana od Bruneja Foto: Richie Chan/Shutterstock

U memoarima "Some Girls: My Life in a Harem", objavljenim 2010. godine, Džilijen je detaljno opisala svet u koji je ušla kao tinejdžerka. Umesto običnog luksuznog hotela, zatekla je ogromno kraljevsko imanje sa zasebnim gostinskim kućama, bazenima, sportskim terenima, skupocenim nameštajem i gotovo neograničenim mogućnostima za trošenje novca.

U razgovoru za "Los Angeles Times" objasnila je da je kompleks imao osam gostinskih kuća, prostrane vrtove, teniske terene, bazene, teretanu i kuglanu. Zlatni ukrasi bili su prisutni na gotovo svakom koraku, a enterijeri su ostavljali utisak sveta u kojem novac nema nikakvu realnu vrednost.

Na imanju je, prema njenim sećanjima, boravilo oko četrdeset mladih žena. Njihovi dani prolazili su u odmaranju, kupovini, druženju i pripremama za večernje zabave, tokom kojih je princ birao sa kim će provesti vreme.

Loren je kasnije priznala da su odnosi među devojkama često bili napeti. Iako su sve imale pristup raskoši i skupocenim poklonima, istovremeno su se nalazile u svojevrsnom takmičenju za naklonost čoveka od kojeg je zavisio njihov položaj.

Posebno je zanimljivo da je, prema njenom svedočenju, čitav kompleks bio pod stalnim nadzorom. U intervjuu za "Los Angeles Times" tvrdila je da su kamere bile gotovo svuda i da devojke nisu imale mnogo privatnosti.

Princ je obasipao poklonima, a ona počela da veruje u ljubav

Džilijan Loren u mladosti Foto: CNN/youtube

Džilijen je ubrzo postala jedna od prinčevih omiljenih devojaka, a u svojim memoarima navela je da je zauzimala drugo mesto u neformalnoj hijerarhiji njegovih partnerki.

Putovala je sa njim, dobijala nakit, garderobu poznatih dizajnera i novac, a sama je procenila da je tokom boravka na Brunejima zaradila stotine hiljada dolara.

Međutim, ono što je u početku predstavljalo unosan angažman postepeno je postalo emocionalno mnogo složenije. Uprkos okolnostima u kojima su se upoznali, počela je da veruje da bi princ mogao da se zaljubi u nju.

Kasnije je objašnjavala da je deo nje želeo da pobedi u nadmetanju za njegovu pažnju, iako je dobro znala da u njegovom životu postoje brojne druge žene.

U memoarima je pisala i o prinčevoj neumornoj potrebi za novim uzbuđenjima, automobilima, zabavama i ljubavnicama. Činilo joj se da ništa od onoga što je posedovao nije moglo da mu donese trajno zadovoljstvo.

Ipak, najteže iskustvo iz tog perioda, prema njenim tvrdnjama, dogodilo se kada ju je princ ustupio svom bratu, sultanu Bruneja.

Džilijan Loren Foto: Instagram

Džilijen je opisala susret tokom kojeg je, kako tvrdi, bila primorana na seksualni odnos sa sultanom. Reč je o ozbiljnoj optužbi iz njene lične ispovesti, a ne o činjenici utvrđenoj sudskim postupkom.

Takva iskustva postepeno su menjala način na koji je gledala na boravak u haremu. Ono što joj je u početku izgledalo kao prilika za avanturu i bogatstvo počelo je da liči na život u kojem je imala mnogo manje slobode nego što je očekivala.

Iz harema se vratila sa novcem i skupocenim nakitom

Nakon godinu i po dana Loren je napustila Bruneje i vratila se u Sjedinjene Američke Države. Sa sobom je ponela novac, garderobu i dragocenosti, ali i iskustva koja će mnogo kasnije pretočiti u knjigu.

Povratak u Ameriku nije značio da su njeni problemi nestali. Godinama je pokušavala da pronađe stabilnost, suočavala se sa posledicama ranijih iskustava i borila sa zavisnošću. U međuvremenu je nastavila obrazovanje, posvetila se pisanju i postepeno izgradila drugačiji život.

Kada je 2010. godine objavila memoare "Some Girls: My Life in a Harem", njena ispovest privukla je ogromnu pažnju. Knjiga se našla na listi bestselera "Njujork tajmsa", a priča o američkoj tinejdžerki u haremu jednog od najbogatijih ljudi Azije zainteresovala je medije širom sveta.

U intervjuima je naglašavala da nije želela da napiše samo knjigu o luksuzu i seksu, već da objasni kako je kao veoma mlada žena donosila odluke, koliko je bila ranjiva i zbog čega je tada pristajala na okolnosti koje danas posmatra potpuno drugačije.

Udala se za rok zvezdu i usvojila dva dečaka

Džilijan Loren Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posle burne mladosti Džilijen je pronašla stabilnost uz muzičara Skota Šrajnera, basistu američke rok grupe Vizer. Par se venčao u novembru 2005. godine, a njihova porodična priča ubrzo je postala važan deo njenog književnog rada.

Kako nisu uspeli da dobiju biološko dete, odlučili su se za usvajanje. Prvo su usvojili dečaka Tarikua iz Etiopije, a nekoliko godina kasnije porodici se pridružio i Džovani, dečak iz američkog sistema hraniteljstva.

Džilijen je o majčinstvu govorila mnogo otvorenije nego brojne poznate ličnosti, ne pokušavajući da usvajanje predstavi kao jednostavan proces bez teškoća. Naprotiv, isticala je izazove sa kojima se susreću deca koja su rano doživela odvajanje od biološke porodice, kao i odgovornost roditelja da razumeju njihova iskustva.

O svojim pokušajima da postane majka, porodičnim odnosima i usvajanju pisala je u memoarima "Everything You Ever Wanted", objavljenim 2015. godine.

Ipak, iako je u međuvremenu postala majka i uspešna književnica, nastavila je da se bavi temama koje su je vodile u najmračnije delove američkog društva.

Mesecima razgovarala sa čovekom koji je priznao 93 ubistva

Džilijan Loren Foto: mjt/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Jedno od najvažnijih poglavlja njene profesionalne karijere počelo je kada je upoznala detektivku policije Los Anđelesa Mici Roberts, koja je učestvovala u istrazi protiv serijskog ubice Semjuela Litla.

Litl je bio osuđen za ubistva tri žene, ali su istražitelji sumnjali da je tokom višedecenijskog kriminalnog pohoda usmrtio mnogo više ljudi.

Džilijen je počela da istražuje njegov slučaj, dopisivala se sa njim, a zatim ga posećivala u zatvoru. Tokom dugih razgovora pokušavala je da razume kako je decenijama uspevao da izbegava odgovornost za brojne zločine.

Semjuel Litl priznao je ukupno 93 ubistva, uglavnom žena, počinjena između 1970. i 2005. godine. FBI ga je 2019. označio kao najplodnijeg serijskog ubicu u američkoj istoriji, navodeći da je do tada potvrđeno pedeset njegovih priznanja, dok su ostali slučajevi bili predmet dodatnih provera.

Džilijen nije bila istražiteljka koja je sama iznudila sva njegova priznanja, ali je kroz razgovore sa njim i saradnju sa policijom pomogla da priče o žrtvama ponovo dospeju u javnost.

Posebno je ukazivala na činjenicu da su mnoge ubijene žene bile siromašne, Afroamerikanke ili osobe koje su se bavile seksualnim radom. Njihovi nestanci i smrti često nisu dobijali pažnju koju bi zasluživali, što je, prema njenom mišljenju, omogućavalo ubici da godinama ostane neotkriven.

Rezultat njenog rada bila je knjiga "Behold the Monster", objavljena 2023. godine, u kojoj je opisala susrete sa Litlom i pokušaje da se utvrdi identitet njegovih žrtava.

Policija pucala na nju u dvorištu porodične kuće

Džilijan Loren uhapšena nakon što je uperila pištolj u policajce Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Dana 8. aprila 2025. godine život Džilijen Loren ponovo je dospeo na naslovne strane, ali ovog puta zbog incidenta koji nije imao nikakve veze sa njenim knjigama.

Policija Los Anđelesa tragala je za osumnjičenima koji su pobegli nakon saobraćajne nesreće. Potera je dovela policajce u naselje Igl Rok, gde su se osumnjičeni skrivali po okolnim dvorištima.

Džilijen nije bila povezana sa saobraćajnim incidentom, ali je, prema kasnijim izveštajima, poverovala da se oko njene kuće nalaze naoružani uljezi.

Uzela je pištolj i izašla u dvorište. Policajci su je primetili sa oružjem, a ubrzo je došlo do pucnjave.

Prema policijskoj verziji događaja, Loren nije postupila po naređenjima da spusti pištolj i ispalila je hitac u njihovom pravcu. Dvojica policajaca uzvratila su vatrom, a jedan od metaka pogodio ju je u ruku, u predelu ramena.

Prebačena je u bolnicu, nakon čega je uhapšena.

U početku je privedena zbog sumnje na pokušaj ubistva policajca, ali su tužioci kasnije podigli optužbe za napad poluautomatskim vatrenim oružjem i grubo neodgovorno ispaljivanje hica. Loren se izjasnila da nije kriva.

Sud joj omogućio lečenje umesto zatvora

U septembru 2025. godine sud u Los Anđelesu odobrio je Džilijen Loren ulazak u dvogodišnji program lečenja mentalnog zdravlja, kao alternativu redovnom nastavku krivičnog postupka.

Prema sudskim uslovima, dužna je da odlazi na terapiju, uzdržava se od alkohola i nedozvoljenih supstanci, podvrgava se odgovarajućim proverama i ne poseduje vatreno oružje.

Ukoliko uspešno ispuni uslove programa, krivične optužbe mogle bi da budu odbačene. Odluka, dakle, ne predstavlja oslobađajuću presudu niti automatsko utvrđivanje da nije počinila dela za koja je optužena.

Čitav incident dobio je dodatni obrt u martu 2026. godine, kada je civilna komisija koja nadzire policiju Los Anđelesa ocenila da je upotreba vatrenog oružja dvojice policajaca bila suprotna pravilima službe.

Džilijan Loren Foto: jillianlauren/Instagram

Komisija je time osporila prethodnu procenu šefa policije, koji je smatrao da su policajci imali opravdanje za upotrebu smrtonosne sile.

Posle dve decenije braka podnela zahtev za razvod

Dok se suočavala sa posledicama pucnjave i sudskog postupka, Džilijen je prolazila i kroz velike promene u privatnom životu.

Drugog decembra 2025. godine podnela je zahtev za razvod od Skota Šrajnera, sa kojim je bila u braku dvadeset godina.

Kao razlog navela je nepomirljive razlike, ne iznoseći u sudskim dokumentima detalje o događajima koji su doveli do kraja njihovog odnosa.

Zatražila je zajedničko pravno i fizičko starateljstvo nad dvojicom sinova, kao i izdržavanje od supruga i nadoknadu određenih sudskih troškova.

Video: Odaje majke sultanije u haremu palate Topkapi