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U poslednje vremeruska influenserka Violeta Gultjajeva privlači ogromnu pažnju korisnika društvenih mreža, ali su razlozi za to prilično zabrinjavajući. Ova atraktivna dvadesettrogodišnja plavuša ima svega nešto više od 32 kilograma, zbog čega je svakodnevno izložena oštrim kritikama i optužbama da boluje od anoreksije.

Pogledajte kako izgleda Violeta Gultjajeva:

1/11 Vidi galeriju Violeta Gultjajeva ruska influenserka ima 32 kilograma Foto: Instagram/gultyaeva_violetta

Ipak, ona neprestano pokušava da dokaže suprotno i redovno objavljuje snimke iz svakodnevnog života kako bi umirila zabrinutu publiku.

Mlada internet zvezda se neprekidno brani od surovih osuda i zlonamernih opaski ljudi koji prate njen rad. Ona čvrsto tvrdi da ne boluje ni od kakvog poremećaja ishrane i da bez ikakvih ograničenja jede šta god poželi, u bilo koje doba dana ili noći. Kako bi to i potvrdila, Violeta s vremena na vreme javno prikazuje svoj dnevni jelovnik.

"Šta jedem kao osoba koja ima 32 i po kilograma. Prvi obrok mi je smuti od manga u koji sam dodala i tečni kolagen, a tu su i supa od sira i pasta sa škampima i spanaćem. Pastu ću odmah da probam jer mi se ne dopada uvek. Vrelo je, ali je veoma ukusno. Prijatno", istakla je ova devojka u jednom od svojih snimaka.

Violeta Gultjajeva ima 32 kilograma Foto: Instagram/gultyaeva_violetta

Po svemu sudeći, tom prilikom je preskočila ručak, budući da je odmah posle doručka prešla na večernji obrok. Pojasnila je da meso inače retko konzumira jer ga veoma teško vari, pa je za večeru odabrala tradicionalnu rusku čorbu soljanku. Naručila ju je iz restorana jer ne zna sama da je skuva, a uz čorbu je pojela i pogaču sa tri vrste sira.

Zdravstveni problemi

Premda su mnogi posetioci njenog profila koji govore da "izgleda kao kost i koža" duboko ubeđeni da je ova devojka ozbiljno bolesna i da pati od anoreksije i bulimije, ona uporno i glasno odbacuje sve takve crne pretpostavke.

Violeta neprestano naglašava da zapravo ima ozbiljne tegobe sa organima za varenje, zbog čega redovno ide na detaljne medicinske kontrole i strogo vodi računa o svom zdravstvenom stanju. Osim toga, uopšte je ne pogađaju uvrede na račun njenog fizičkog izgleda.

Violeta Gultjajeva ima 32 kilograma Foto: Instagram/gultyaeva_violetta

"I da, ja se uopšte ne stidim da snimam sebe u donjem vešu zato što sam osoba bez ikakvih kompleksa", poručila je sasvim samouvereno.

U njenu zaštitu često staju i odani pratioci koji apeluju na druge da je ne osuđuju zbog izrazite mršavosti, napominjući da je svako ljudsko biće priča za sebe. Njeni branioci ističu kako u potpunosti shvataju da je ona zdrava devojka bez psihičkih smetnji, ali da se jednostavno suočava sa problemom da njen organizam ne apsorbuje hranljive materije, baš kao što je i sama već objašnjavala.

Veliki broj ljudi joj od srca želi brz oporavak, komentarišući da na prvi pogled ostavlja utisak izuzetno drage, kulturne i fine devojke, čiji pogled nimalo ne podseća na nekoga ko ima poremećaj u ishrani.

Neočekivani gubitak kilograma

U želji da prekine dalja nagađanja, Violeta je publici pokazala fotografije stare svega šest meseci, iz perioda kada je bila znatno teža i imala daleko sportskiju građu. Podsetila je pratioce na svoj raniji izgled, naglašavajući da je tada uz lepo oblikovane mišiće imala četrdeset, a ponekad i četrdeset dva kilograma.

"Ja sam celog života bila usko povezana sa sportom. Ovakva priča može da se desi apsolutno svakom čoveku, samo se desi jedan kvar i nastupi nepovratan proces", objasnila je influenserka.

Podvukla je da nikada u životu nije imala višak kilograma, ali ni da nikada nije opsesivno želela da bude mršava, te da nema nikakvih psiholoških tegoba.

Svoj nalog na društvenim mrežama smatra ličnim kutkom u kojem ima pravo da deli sve što želi, sa glavnim naglaskom na modu, preporuke i kozmetiku koju koristi, a ne na detaljno razmatranje stanja sopstvenog tela. Upravo zbog toga donela je čvrstu i neopozivu odluku.

"Temu svog zdravstvenog stanja više uopšte neću raspravljati, jer mi je izuzetno neprijatno da gledam kako ljudi, ne shvatajući prave uzroke i ne znajući sve nijanse, samo lepe etikete po meni. Gde sam ja to ikada rekla da mi se dopada ovakva mršavost i gde sam ikada propagirala anoreksiju? To su čiste gluposti, na taj način možete da osudite apsolutno svakoga", ljutito je zaključila blogerka na kraju svog izlaganja.

Ono što je takođe interesantno jeste da je u poslednje vreme Instagram profil ruske influenserke nedostupan, pa se postavlja pitanje šta se trenutno dešava u životu Violete Gultjajeve.

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