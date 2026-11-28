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U rečniku Kadije Amin (33) nije postojao pojam roditeljskog otuđenja, odnosno nasilja u kojem se deca manipulišu kako bi se povredio drugi roditelj. Nije znala da se bori protiv ove vrste nasilja još otkako je u Avganistanu rodila troje dece, nakon prinudnog braka obeleženog fizičkim i psihičkim zlostavljanjem. Otkako je uspela da se razvede, oseća ogromnu krivicu zbog prisilnog razdvajanja od svoje dece, ali do njih ne može da dođe. Da je ostala u Avganistanu, danas bi bila "Bibi", reč koja se koristi kao opšti naziv za ženu - identitet bi joj bio izbrisan. Njen bivši suprug uspeo je papirološki da je proglasi mrtvom!

Odlazak iz Avganistana za ovu majku nije bio dovoljan da se spase. Novinarka Kadija Amin već pet godina vodi svakodnevnu borbu kako bi došla do svoje troje dece. Povratak talibana na vlast 15. avgusta 2021. godine doveo je njen život u opasnost zbog toga što je novinarka i - žena. Nije imala drugog izbora osim da pobegne kako bi se spasla, ali njen bivši suprug nije dozvolio da deca pođu sa njom, niti da joj se kasnije pridruže u Španiji.

"Mama, nemoj više da nas zoveš. Moraš da prestaneš da nas zoveš jer nas tata jako dobro čuva, a ti si nas napustila", poslednje su reči koje joj je rekao najstariji sin.

Ova 33-godišnja novinarka i majka nikada nije prestala da se bori kako bi pronašla svoju decu i ponovo se sastala sa njima. Istovremeno vodi bitku protiv kulturnih i pravnih prepreka, jer nema nijedan dokument u kojem je navedena kao njihova majka.

"Ranije me je ono što sam čula od svoje dece uništavalo, ali sada znam da to nisu oni. To je roditeljsko otuđenje; njihov otac manipuliše njima kako bi me povredio. On želi da me vidi kako patim, ali više nisam ona žena koja sam bila pre šest godina. Sada znam ko sam i gde sam", rekla je Kadija martu ove godine u intervjuu povodom premijere dokumentarca "Kadija Amin, gde su moja deca?" u produkciji TBS-a.

Ogrnuta elegantnom ljubičastom haljinom, objašnjava da je snimanje dokumentarca za nju bilo "terapeutski" proces. Njene krupne, crne oči potvrđuju njene reči i sijaju između uzbuđenja i ponosa zbog rada koji joj je pomogao da rečima izrazi noćnu moru koja je progoni svake noći. Dok seda, snažno prepliće prste, kao da drži nevidljive kablove koji je povezuju sa Kabulom. Pre nego što počne intervju, pogled joj pada na telefon. To je isti uređaj preko kojeg dobija retke informacije o svojoj deci. Dokumentarac prati njen novinarski rad, tokom kojeg prikuplja video-snimke i poruke i rekonstruiše kako je u tišini proživljavala razdvajanje od troje dece.

"Mnogo toga sam propustila", objašnjava. Ali kroz ono što naziva "vizuelnim pismom" za njih, gleda u kameru i poručuje im: "Vi ste moj život. Nikada vas nisam napustila. Nikada."

"Audiovizuelno pismo za moju decu"

Suočena sa ćutanjem koje joj nameću granice i udaljenost, Kadija je odlučila da upotrebi svoje najjače oružje: glas i kameru. Dokumentarac je mnogo više od novinarskog istraživanja – to je vremenska kapsula osmišljena da se suprotstavi manipulaciji kojoj su njena deca svakodnevno izložena.

"Ovaj dokumentarac je audiovizuelno pismo za moju decu", ponavlja, objašnjavajući nameru koja ju je navela da ga snimi.

Godinama je snimala kućne video-zapise, čuvala glasovne poruke i dokumentovala svaki korak svoje borbe iz Madrida.

"To je zato da u budućnosti, kada odrastu i budu mogli sami da odlučuju, vide da ih majka nije napustila. Da vide kako sam se godinama borila i da shvate da nikada nisam prestala da ih tražim", ističe.

Snimanje je, priznaje, bilo izuzetno teško. Morala je ponovo da proživi svaku traumu, svaki propušteni poziv i, što je najgore, trenutak kada je otac njene dece odveo decu nazad u Avganistan, odmah nakon njihovog ponovnog susreta u Evropi.

"Moje koleginice, koje su mi ujedno i prijateljice, mnogo su mi pomogle. Ako bih zaplakala, pravile smo pauzu, ali je sve to bilo isceljujuće. Ranije nisam mogla da pričam o svojoj deci, a da se ne slomim. Sada mogu da ispričam svoju priču kako bi poruka stigla do celog sveta", kaže, a zatim pravi dugu pauzu.

Stigma "majke koja napušta decu"

Priča o napuštanju najefikasnije je oružje za povređivanje majke. Upravo zato Kadija želi da ovaj audiovizuelni dokument jednog dana "pokaže sve što sam učinila za njih".

U avgustu 2024. godine, u jednom ranijem intervjuu, novinarka je već govorila o teskobi koju oseća zbog toga što je ostavila troje dece.

"Otišla sam samo sa onim što sam imala na sebi i napravila razdaljinu iz straha", prisećala se tada, govoreći o osećaju krivice.

U dokumentarcu rekonstruiše događaje i objašnjava kako je po dolasku u Madrid uspela da dobije vize i obezbedi mesta u avionima za evakuaciju kako bi decu dovela u Španiju. Međutim, tadašnji suprug nije želeo da uđe u avion. Kasnije je dobila vize kako bi deca mogla da dođu u Evropu, ali ih je njihov otac umesto u Španiju odveo u Nemačku.

Od tada je život ove novinarke postao trka sa preprekama u kojoj mora da dokaže da bukvalno postoji.

"U avganistanskom sistemu trenutno se vodim kao preminula. Moj bivši suprug je falsifikovao potvrde o smrti kako bi me izbrisao sa lica zemlje", objašnjava, sa mnogo besa u odlučnom pogledu.

Podseća da je u njenoj zemlji roditeljski status isključivo vezan za oca i da se žene ne pojavljuju u izvodima iz matične knjige rođenih sopstvene dece. Tako je Kadija postala duh u zvaničnim dokumentima. Istina je da se ime majke u mnogim slučajevima ne navodi čak ni u tazkiri, avganistanskom ličnom dokumentu deteta.

"Biti žena u Avganistanu znači roditi se bez sopstvenog imena u dokumentima i umreti dvaput: prvi put kada ti oduzmu prava, a drugi put kada zlostavljač odluči da pravno više ne postojiš. Nemam nijedan dokument koji dokazuje da sam majka. On je sve falsifikovao kako bi izgledalo kao da sam umrla. To je oblik zlostavljanja koji i dalje traje, čak i na hiljadama kilometara udaljenosti", ističe.

Mesecima čeka špansko državljanstvo po osnovu porekla. Za Kadiju ovaj postupak nije pitanje identiteta, već "pravnog opstanka".

"Špansko državljanstvo bi mi dalo pravnu snagu da pronađem svoju decu u Evropi i ostvarim svoja prava kao majka i kao izbeglica. Sada su mi ruke vezane", objašnjava.

Prema poslednjim informacijama, deca su napustila Avganistan i možda se ponovo nalaze negde u Evropi. Međutim, bez španskog pasoša Kadija ima ograničene mogućnosti da ostvari svoja prava u odnosu na bivšeg supruga, koji koristi zakone više zemalja.

Rodni aparthejd koji ne prestaje

Uprkos svemu, ona ističe da se bori i za sve Avganistanke koje i dalje pate, kako u svojoj zemlji, tako i van nje. Režim nastavlja da usavršava mehanizme isključivanja kroz Zakon o širenju vrline i sprečavanju poroka, dugu listu zabrana čiji je cilj brisanje žena iz javnog i privatnog života. Rodni aparthejd širi se bez granica, a 26. februara ove godine islamski lideri usvojili su novi talibanski krivični zakonik, koji, prema navodima iz teksta, legalizuje nasilje nad ženama i stavlja ih u položaj niži od životinja.

Propisi nalažu da "muž može da tuče ženu sve dok joj ne polomi kosti" ili ne izazove "otvorenu ranu". Drugim rečima, fizičko zlostavljanje je regulisano i dozvoljeno u određenim "granicama".

"Ako žena ima otvorenu ranu ili polomljene kosti, može da prijavi nasilje, ali mora da ide u pratnji muža", ističe Kadija sa nevericom i dodaje:

"Kako da prijaviš zlostavljača dok je on pored tebe? Tamo više niko ne sluša žene. Muževi im govore: 'Sada kada te niko ne čuje, mogu da ti radim šta hoću'".

Avganistan je trenutno jedina zemlja na svetu u kojoj je devojčicama zabranjeno da nastave školovanje nakon 12. godine, odnosno posle završetka osnovnog obrazovanja.

Kadija, koja je bila primorana na brak sa 18 godina i preživela nekoliko pokušaja samoubistva pre nego što je uspela da se razvede, što je predstavljalo pravi podvig, danas gleda kako se njena priča ponavlja u životima miliona devojčica.

"Muškarci nisu stali uz žene da se bore. Oni nisu ništa izgubili", zaključuje.

Glas protiv medijskog zaborava

Mnogo je, kaže, brine tišina.

"Ne podnosim kada kažu da je u Avganistanu sada veća bezbednost. Tamo vlada siromaštvo, a devojčice se ubijaju jer ne vide nikakav izlaz", priznaje Kadija.

Ona je morala da "počne iz početka" tri puta. Izgubila je svoju zemlju, prekinula televizijsku karijeru i ostala bez dece. Ali, kako sama kaže, glas joj je ostao. Taj glas, koji danas koristi kroz film i aktivizam, ne dozvoljava da njena priča bude zatrpana prašinom Kabula.

Amin više nije samo žena koja je preživela talibanski režim već i čuvarka sećanja i jedno od lica avganistanskih žena. Dok čeka pasoš koji bi joj omogućio da pređe granice u potrazi za decom, nastavlja da šalje poruke u bocama od celuloida, verujući da je majčinu ljubav teže falsifikovati od potvrde o smrti.

Podseća i da je najveći otpor ponekad jednostavno - odbiti da nestaneš.

(Kurir.rs/ Žena)

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