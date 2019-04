8 STVARI KOJE TREBA DA URADITE POSLE 8 SVAKOG DANA! Niti šta košta - niti boli, a menja život iz KORENA!

Ukoliko van nedostaje pozitivne nergije, osećaja svrhe i sreće generalno, potrudite se da na kraju svakoga dana, odnosno posle osam sati uveče uradite makar jednu od sledećih osam stvari.

1. Provodite vreme s ljudima koje volite

Nikad ne zaboravite da provedete kvalitetno vreme s onima koji vas vole. Ako nakon napornog dana sedite na kauču jedan pored drugog sa svojim mobilnima u ruci – to nije kvalitetno provedeno zajedničko vreme. Ljudski kontakt je izuzetno koristan i fizički i emocionalno. Uzrokuje otpuštanje oksitocina – "hormona povezanosti", koji pomaže da se smanji stres, povećava osećaj sigurnosti, a čak i smanjuje nivo kortizola.

Evo nekoliko saveta o tome kako da provedete više vremena sa svojim voljenima, čak i kao (vrlo zauzeti) zaposleni profesionalci:

- Planirajte unapred. Koordinirajte raspored i oslobodite veče/vikend, ako je potrebno.

- Organizujte specifične aktivnosti. Nemojte samo da kažete "hajde da radimo nešto", planirajte nešto specifično. Otiđite na večeru zajedno, u kupovinu ili samo prošetajte parkom. Isključite tehnologiju. Jednostavno držite podalje svoj mobilni kada se družite s nekim.

- Slušajte. Moraćete da uložite vreme i energiju kako bi naučili kako stvarno da komunicirate s nekim, kako bi stvarno znali i razumeli šta se događa u njihovim životima. Ali, to je vredno toga.

- Ne podcenjujte vrednost usputnih rečenica kao što su "dobro jutro" i "kako si". Čak i kada ne možete lično da se sretnete, pošaljite osobi koju volite SMS poruku.

2. Brinite se o sebi

Ovo je još jedan odličan način za poboljšanje vašeg mentalnog zdravlja. Pokušajte svaki dan da provodite neko vreme brinući se o sebi. Možda će to da vam bude za nekih 15 minuta. Dakle, nema potrebe da se osećate krivima zbog toga što provodite vreme fokusirajući se samo na sebe.

Evo nekoliko jednostavnih postupaka koje svako može da učini:

- Idite u šetnju



- Priuštite sebi kupku



- Bavite se omiljenim hobijem



- Gledajte svoj omiljeni film



- Slušajte svoju omiljenu muziku



- Čitajte



- Pripremite ukusno jelo



- Odremajte



- Igrajte se sa svojim ljubimcem



- Sređujte se



- Planirajte dvodnevni odmor za sledeći vikend

3. Razbistrite um

Svake večeri treba da "isključite" i ponovno uključite svoj um. Oslobodite se onog konstantnog "glasa u svojoj glavi" koji vam govori o svim stvarima o kojima bi trebalo da brinete. Meditacija je najjednostavniji i najbrži način da se opustite i raščistite svoj um. Nakon napornog dana i 10 minuta meditacije pružiće vam mnoge neposredne koristi kao što su bolje raspoloženje, manje stresa i manje mentalnog brbljanja.

4. Pišite dnevnik

Stavite svoja iskustva i misli na papir. Uzmite vremena koliko god je potrebno. Ako se nešto važno dogodilo možda čak želite da provedete nekoliko sati u pisanju dnevnika... ali ako je to samo normalan dan, nekoliko minuta može biti dovoljno. To je u potpunosti na vama i pomoći će vam izbacite osećanja, smirite se, pogledate širu sliku i izgradite svoj mir.

- Evo nekoliko saveta kako da vodite dnevnik:

- Zapišite datum svaki put kada zapisujete događaje



- Uzmite vremena koliko vam je potrebno



- Ne brinite previše o urednosti



- Nemojte previše da razmišljate



- Čuvajte (i ponovno čitajte) ono što ste napisali



- Budite iskreni sa sobom

foto: Profimedia

5. Recite "hvala"

I to vam neće uzeti previše vremena. U stvari, samo tri minute zapisujte u svoj dnevnik 3 stvari za koje ste zahvalni (ili samo jednostavno razmišljajte o tome). Nemojte da preterujete, neka bude lično i neka to bude nešto za šta ste stvarno zahvalni. To može da bude nešto malo, npr. zahvalnost što ste došli kući ranije ili što vas je vaš šef pohvalio za posao.

6. Pripremite se za sutra

Ako želite da izbegnete stres i žurbu sledeći dan, planirajte svoj dan unapred:

Pripremite svoju torbu



Odaberite šta ćete da nosite



Pripremite doručak i ručak



Razmislite o tome šta će biti potrebno da učinite kada se probudite



Vizuelizujte svoj dan



Napravite plan za taj dan



7. Pospremite

Ne mislimo na prolećno čišćenje. Dovoljno je nekoliko minuta da pospremite svoj dom, tako da se probudite u urednom prostoru. Operite posuđe i pometite pod u kuhinji. Možete čak da ispraznite i đubre. Samo razmišljajte o tome kako ćete dobro da se osećate kada budete ujutru ušli u čistu kuhinju. To je ono što popravlja raspoloženje. Obesite odeću koju ste nosili taj dan, izvadite sve male deliće koje ste ostavili u svojim džepovima, stare račune i slično. I nemojte da napravite nered u kupatilu kada se spremate da odete na spavanje.

8. Idite u krevet po uobičajenoj rutini

Odvojte malo vremena za opuštanje pre odlaska u krevet i idite u krevet u isto vreme svaki dan. Večernja rutina će da osigura da sledeći dan budete srećni i produktivni.

Evo nekoliko primera koje možete da uključite u svoju večernju rutinu (sat vremena pre odlaska u krevet):

- Ne razmišljajte o poslu



- Isključite se u potpunosti



- Okupajte se



- Napravite listu zadataka za sledeći dan



- Pišite dnevnik



- Otiđite u večernju šetnju



- Meditirajte

foto: Profimedia

Kurir.rs/Atma/Foto: Profimedia

Kurir